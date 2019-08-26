Футбол

Sport24.ruSport24.ru«Ротор» обыграл «Спартак-2» в 10-м туре ФНЛ

Спартак-2 — Ротор
0 – 1
Матч завершён
ФНЛ, вчера
Стадион «Академия Спартак»
Леонид Миронов
52′
63′
Эдуард Булия
Камиль Муллин
Михаил Игнатов
Максим Данилин
66′
67′
Игорь Горбунов
Денис Ткачук
71′
Анзор Саная
Владислав Васильев
Дмитрий Маркитесов
74′
Дмитрий Маркитесов
77′
88′
Анзор Саная
Алексей Евсеев
Никита Бакалюк
Ruslan Litvinov
90′
90′+1′
Мухаммад Султонов
Олег Николаев
Футболисты «Ротора» нанесли поражение «Спартаку-2» в заключительном матче 10-го тура первенства Футбольной национальной лиги. Встреча, прошедшая в понедельник в Москве, завершилась со счетом 1:0 в пользу волгоградцев. Единственный гол на 70-й минуте забил нападающий Анзор Саная.
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