Футбол
Sport24.ru«Ротор» обыграл «Спартак-2» в 10-м туре ФНЛ
Леонид Миронов
|52′
|63′
Эдуард Булия
Камиль Муллин
Михаил Игнатов
Максим Данилин
|66′
|67′
Игорь Горбунов
Денис Ткачук
|71′
Анзор Саная
Владислав Васильев
Дмитрий Маркитесов
|74′
Дмитрий Маркитесов
|77′
|88′
Анзор Саная
Алексей Евсеев
Никита Бакалюк
Ruslan Litvinov
|90′
|90′+1′
Мухаммад Султонов
Олег Николаев
Футболисты «Ротора» нанесли поражение «Спартаку-2» в заключительном матче 10-го тура первенства Футбольной национальной лиги. Встреча, прошедшая в понедельник в Москве, завершилась со счетом 1:0 в пользу волгоградцев. Единственный гол на 70-й минуте забил нападающий Анзор Саная.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В матче со «Спартаком» волгоградский «Ротор» сыграет в синей форме
ИА Городские вести. Волгоградвчера в 07:53
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 06:53, Ашберн
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Известия вчера в 09:28
Происшествия
Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки
Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки, выступающей за команду Московской области в рамках финала первенства России по пляжному волейболу в Анапе.
Газета.Ru 01:57
Музыка
Лолита разрыдалась на сцене «Новой волны»
Певица не сдержала слез прямо на сцене и попросила фотографов ее не снимать. Случилось это на юбилейном концерте Варум.
Телепрограмма 03:53
Политика
Макрон заявил о конце западной гегемонии в мире
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается.
RT на русском 05:53
Политика
В МИД России отреагировали на заявление сенатора США об отказе в визе
В МИД России прокомментировали заявление сенатора США Рона Джонсона о том, что ему якобы отказали в получении российской визы.
RT на русском 02:59
Экономика
В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян
Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 14:39
Армия и оружие
В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
РИА Новости вчера в 20:26
Кино
В Сети появился тизер новых «Звёздных войн»
В Сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги "Звёздные войны". Ролик опубликован на YouTube-канале Star Wars.
Газета Metro вчера в 10:19
Армия и оружие
Постпред России в Вене рассказал об испытаниях под Северодвинском
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что испытания под Северодвинском связаны с выходом США из договора по ПРО.
iReactor вчера в 14:21
Здоровье
Диетологи назвали полезные свойства кабачков
Цензуры.Нет 03:10
Происшествия
«Уральские авиалинии» выпустили футболки с фразой бортпроводника А321
Авиакомпания «Уральские авиалинии» выпустила футболки с надписью «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы».
Екатеринбург-ТВ 01:03
Футбол
«Краснодар» сегодня сыграет решающий матч с «Олимпиакосом»
Московский Комсомолец 02:04
Происшествия
ЕСПЧ присудил жене и матери Магнитского €34 тыс
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил жалобу аудитора Hermitage Capital Сергея Магнитского, умершего под арестом в 2009 году, а также его жены Наталии Жариковой и матери Натальи Магнитской.
РБК 04:27
Политика
Захарова раскритиковала отношение G7 к либеральным ценностям
Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала отношение стран G7 к либеральным ценностям.
РБК 03:56
Происшествия
Против Абызова возбудили новое уголовное дело
СКР возбудил новое уголовное дело по статье о незаконном участии в предпринимательской деятельности в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова.
BFM.ru 05:52
Авто
Представлен вертолет с салоном Aurus
На авиашоу «МАКС» прошёл дебют вертолёта «Ансат», который обзавёлся люксовым салоном, выполненным по мотивам машин российской марки Aurus.
Тарантас Ньюс 05:42
Спорт
Союз биатлонистов России и биатлонисты нашли компромисс по контрактам
Напомним, ранее лидер нашей сборной Александр Логинов сказал, что не будет подписывать контракт, выражая недовольство его условиями.
Эхо Москвы 06:32
Происшествия
Персональные данные 700 тыс. сотрудников РЖД утекли в Сеть
В ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) началась проверка по поводу публикации в открытых источниках персональных данных сотрудников компании, сообщил РБК представитель компании.
РБК 06:49
Шоу-бизнес
Принц Гарри называет Кейт Миддлтон другим именем
Принц Гарри называет жену своего брата Кейт Миддлтон другим именем – просто Кэт.
OAnews 05:46
Здоровье
Депутат Госдумы обвинил уволившихся тагильских хирургов в саботаже
Депутат Государственной думы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин в своем Instagram осудил массовое увольнение хирургов из медицинских учреждений города, обвинив их в саботаже.
Московский Комсомолец 06:39
Экономика
В Минфине рассказали об изменении системы пенсионных накоплений
Новая система пенсионных накоплений не будет называться "индивидуальный пенсионный капитал" (ИПК), рассказал журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Российская газета 06:12
Кино
Названы актеры на роли Сони Блейд и Кано в «Смертельной битве»
Культуромания 03:15
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости вчера в 05:17
Футбол
Крыховяк рассказал, в чем уникальность Семина
Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк прокомментировал работу под руководством Юрия Семина.
Матч ТВ 06:50