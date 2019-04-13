Футбол
«Ротор» обыграл «Нижний Новгород»: счет – 3:1КП - Волгоград вчера в 09:59
В субботу, 13 апреля, волгоградский «Ротор» в рамках 31-го тура Олимп-Первенства ФНЛ сыграл с лидерами сезона - футбольным клубом «Нижний Новгород» на поле хозяев.
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Уверенная победа над «Нижним Новгородом» обеспечила «Ротору» 9 место ФНЛ
НовостиВолгограда.рувчера в 12:46
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В Швеции произошел взрыв в магазине
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Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения в РУСАДА
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«Вашингтон» обыграл «Каролину» с подач Овечкина и Кузнецова
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США и Бразилия призвали Россию прекратить поддержку Мадуро
Ранее Помпео обвинял Россию в незаконном «вмешательстве» в дела Венесуэлы.
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Роскомнадзор предупредил об опасном просмотре «Игры престолов»
Обновлено 12 апреля в 15:03
Единоборства
Адесанья стал временным чемпионом UFC в среднем весе
Соглавным событием турнира стал поединок Исраэль Адесанья — Келвин Гастелум. На кону стоял титул временного чемпиона UFC в среднем весе.
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Общество
Солсбери назвали лучшим местом для проживания в Британии
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В канадском городе Гамильтон выгорело здание Украинского культурного центра.
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Компания LG на выставку в Тайбэе представила телевизор с прозрачным экраном.
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Если вы считаете Скорпионов чудовищами, то это вы их не видели «в соку», то бишь во время кризиса среднего возраста.
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Обновленный кроссовер Chevrolet Captiva скоро появится в продаже
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В Раде заявили, что французы «не умели читать» в период Киевской Руси
Киевская княжна Анна Ярославна привезла Евангелие французам, которые "не умели читать".
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Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире
В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
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Как отметили в МЧС, пожар на кухне часто возникает из-за воспламенившегося жира.
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NOAA-19 зафиксировал треугольный объект во время пролета над Тихим океаном 9 апреля – на протяжении семи часов он не пропадал с камер спутника.
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ЦСКА обыграл «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина
Хоккеисты московского ЦСКА победили омский «Авангард» в первом матче финальной серии play-off Континентальной хоккейной лиги.
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