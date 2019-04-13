Футбол

«Ротор» обыграл «Нижний Новгород»: счет – 3:1КП - Волгоград вчера в 09:59

В субботу, 13 апреля, волгоградский «Ротор» в рамках 31-го тура Олимп-Первенства ФНЛ сыграл с лидерами сезона - футбольным клубом «Нижний Новгород» на поле хозяев.
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Уверенная победа над «Нижним Новгородом» обеспечила «Ротору» 9 место ФНЛ

НовостиВолгограда.рувчера в 12:46

Победный «дубль»: волгоградский «Ротор» на выезде обыграл «Нижний Новгород»

Высота 102вчера в 09:53

«Нижний Новгород» проиграл «Ротору» и упустил шанс войти в зону «стыков»

Спорт-Экспрессвчера в 10:00

«Нижний Новгород» дома проиграл «Ротору»

Советский спортвчера в 09:54

Пятая победа волгоградского «Ротора» подряд: как это было

Волгоградская правдавчера в 13:09

ФНЛ. Питерский арбитр будет работать на матче «Ротора»

РИАЦ12 апреля в 06:58

«Нижний Новгород» готовится к матчу с «Ротором»

ННТВ11 апреля в 05:04
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Происшествия

В Швеции произошел взрыв в магазине

Обновлено в 01:06
Футбол

«Ахмат» проиграл «Локомотиву» в Грозном

Встреча футболистов "Ахмата" и "Локомотива" в 23-м туре Российской премьер-лиги завершилась со счетом 1:3 в пользу московской команды.
Обновлено вчера в 15:07
Армия и оружие

Корабли ЧФ России провели учения в ответ на маневры сил НАТО

Как отмечается, два ракетных катера и малый противолодочный корабль не только укрепили боевой потенциал Черноморского флота, но также приняли участие в выполнении учебно-боевых задач, которые проводились на фоне учений НАТО.
Обновлено вчера в 03:28
Политика

Зеленский объяснил отказ сдавать анализы с Порошенко

Обновлено в 01:14
Происшествия

В Лондоне атаковали машину посла Украины

Полицейские Лондона открыли огонь на поражение возле посольства Украины, чтобы остановить мужчину, намерено въехавшего на автомобиле в машину украинского посла в Великобритании.
Обновлено вчера в 11:23
Происшествия

ФСБ объявила о контртеррористической операции в Тюмени

Контртеррористическая операция проводится в одном из районов Тюмени после получения информации о пребывании в городе приверженцев террористической организации «Исламское государство»*.
Обновлено 12 апреля в 15:38
Общество

Роспотребнадзор дал советы по выбору рыбных консервов

Роспотребнадзор рассказал, как следует выбирать качественные рыбные консервы, так как в них наиболее часто нарушены требования по физико-химическим показателям, определяющим качество продукта, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:21
Авто

Названы главные критерии выбора автомобиля

Самые основные критерии выбора автомобилей стали известны по результатам проведенного опроса.
Обновлено вчера в 05:58
Происшествия

Украинцы на телегах пытались незаконно ввезти в Белоруссию сало

Обновлено вчера в 23:57
Транспорт

Выделенные полосы на 5 магистралях ускорят движение на 30%

Обновлено 11 апреля в 03:52
Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения в РУСАДА

Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», по факту хищения в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).
Обновлено вчера в 12:57
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Каролину» с подач Овечкина и Кузнецова

Обновлено вчера в 21:21
Политика

США и Бразилия призвали Россию прекратить поддержку Мадуро

Ранее Помпео обвинял Россию в незаконном «вмешательстве» в дела Венесуэлы.
Обновлено вчера в 22:29
Технологии

Роскомнадзор предупредил об опасном просмотре «Игры престолов»

Обновлено 12 апреля в 15:03
Единоборства

Адесанья стал временным чемпионом UFC в среднем весе

Соглавным событием турнира стал поединок Исраэль Адесанья — Келвин Гастелум. На кону стоял титул временного чемпиона UFC в среднем весе.
Обновлено в 00:49
Общество

Солсбери назвали лучшим местом для проживания в Британии

Обновлено в 01:04
Происшествия

В Канаде сгорел Украинский культурный центр

В канадском городе Гамильтон выгорело здание Украинского культурного центра.
Обновлено вчера в 16:46
Технологии

Исторический парк приглашает ростовчан в воскресенье совершить увлекательные экскурсии

14 апреля в историческом парке «Россия – моя история» стартуют сразу три тематические экскурсии.
Обновлено в 01:07
Происшествия

Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

Обновлено вчера в 06:03
Шоу-бизнес

Александр Толмацкий заподозрил у жены Децла шизофрению

Продюсер, отец скончавшегося певца Децла (Кирилла Толмацкого) Александр Толмацкий рассказал о конфликте с вдовой сына Юлией, сообщает StarHit.
Обновлено вчера в 20:54
Гаджеты

Компания LG представила телевизор с прозрачным экраном

Компания LG на выставку в Тайбэе представила телевизор с прозрачным экраном.
Обновлено в 00:14
Общество

Гороскоп: как вас изменит кризис среднего возраста

Если вы считаете Скорпионов чудовищами, то это вы их не видели «в соку», то бишь во время кризиса среднего возраста.
Обновлено 12 апреля в 10:46
Авто

Обновленный кроссовер Chevrolet Captiva скоро появится в продаже

Обновлённый Chevrolet Captiva летом 2019 года появится на рынках Южной Америки, а чуть позже и в других странах.
Обновлено вчера в 01:25
Политика

В Раде заявили, что французы «не умели читать» в период Киевской Руси

Киевская княжна Анна Ярославна привезла Евангелие французам, которые "не умели читать".
Обновлено вчера в 19:39
Технологии

Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире

В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено вчера в 12:59
Политика

Климкин поблагодарил Польшу за отказ пустить российский парусник

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поблагодарил Польшу за решение запретить российскому учебному паруснику "Седов" заходить в свои территориальные воды.
Обновлено вчера в 13:12
Происшествия

МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком

Как отметили в МЧС, пожар на кухне часто возникает из-за воспламенившегося жира.
Обновлено вчера в 20:03
Наука

Способность поднимать тяжести может продлить жизнь

Обновлено вчера в 04:31
Космос

Спутник зафиксировал треугольный объект над Тихим океаном

NOAA-19 зафиксировал треугольный объект во время пролета над Тихим океаном 9 апреля – на протяжении семи часов он не пропадал с камер спутника.
Обновлено вчера в 08:51
Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина

Хоккеисты московского ЦСКА победили омский «Авангард» в первом матче финальной серии play-off Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено вчера в 12:26
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