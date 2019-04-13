Футбол
«Ротор» обыграл «Нижний Новгород»: счет – 3:1КП - Волгоград 09:59
В субботу, 13 апреля, волгоградский «Ротор» в рамках 31-го тура Олимп-Первенства ФНЛ сыграл с лидерами сезона - футбольным клубом «Нижний Новгород» на поле хозяев.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 11:37, Ашберн
Политика
Лавров заявил о провале «блицкрига» США в Венесуэле
США готовы "топить" и "прижимать" другие страны ради сохранения своей исключительности в мире, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 10:55
Общество
Стало известно место, где Шекспир работал над «Ромео и Джульеттой»
Британский историк Джеффри Марш заявил, что ему удалось обнаружить точное место в Лондоне, где английский поэт и драматург Уильям Шекспир работал над своей пьесой "Ромео и Джульетта".
Обновлено в 07:31
Происшествия
Посольство Украины в Лондоне оцепили после стрельбы
Посольство Украины в Лондоне оцепили после стрельбы на соседней улице. Об этом сообщает газета Daily Express.
Обновлено в 10:38
Шоу-бизнес
55-летняя певица Азиза впервые выходит замуж
Во время съемок программы «Выход в люди» 55-летняя певица Азиза рассказала о том, что впервые выходит замуж.
Обновлено в 07:06
Футбол
ЦСКА — Оренбург 2:3
Обновлено в 08:56
Единоборства
Ломаченко сломал руку в бою с Кроллой
Украинский боксер Василий Ломаченко во время поединка с британцем Энтони Кроллой сломал руку.
Обновлено в 07:54
Общество
В Шерегеше побит рекорд по спуску с горы в купальниках
На фестивале Grelka, который проводится в поселке Шерегеш у подножья горы Зеленая установлен рекорд по массовому спуску в купальниках.
Обновлено в 09:10
Кино
Дату проката фильма «Братство» Лунгина определят в ближайшие дни
Дата проката картины будет определена в ближайшие дни, сообщает 12 апреля ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено вчера в 13:30
Политика
Порошенко призвал Зеленского «не прятаться» и прийти на дебаты
Президент Украины Пётр Порошенко призвал кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского «не прятаться» и прийти на предвыборные дебаты.
Обновлено вчера в 15:50
Происшествия
Губернатор раскритиковал СМИ за трансляцию спецоперации в Тюмени
Губернатор Тюменской области Александр Моор прокомментировал контртеррористическую операцию, в результате которой были нейтрализованы два сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
Обновлено в 08:03
Футбол
Инфантино призвал останавливать матчи в случае проявления расизма
Швейцарский функционер заявил, что в ФИФА инициировали введение особой процедуры, в соответствии с которой главный арбитр матча может остановить поединок или отказаться от обслуживания игры в случае проявления расизма.
Обновлено в 11:05
Политика
Украина получила от Германии грамоту Петра I от 1708 года
Украина получила от Германии грамоту Петра I от 1708 года. Об этом сообщил министр культуры Украины Евгений Нищук на фейсбуке.
Обновлено в 11:23
Гаджеты
Компания Biostar рассказала, какие ее видеокарты подделывают
Мошенники решили поделывать доступные видеокарты Biostar, причем они неопытным пользователям предлагают GeForce G210, GeForce GT610 и GeForce GT740 по очень доступной цене.
Обновлено в 11:31
Культура
Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт
Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
Обновлено в 03:52
Общество
КС РФ обязал работодателей платить за работу в выходные сверх МРОТ
Конституционный суд РФ запретил работодателю учитывать эпизодические выплаты - такие, как работа в выходные и праздничные дни - при проверке заработной платы на соответствие закону о МРОТ.
Обновлено вчера в 06:40
Политика
В Судане отменили комендантский час
Глава Военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил об отмене комендантского часа.
Обновлено в 09:56
Происшествия
В ОНК подтвердили данные о задержании Пятницкого из-за стрельбы
Глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Вадим Горшенин подтвердил информацию о том, что член организации Павел Пятницкий был задержан полицией за стрельбу в центре Москвы.
Обновлено в 08:52
Шоу-бизнес
Игорь Крутой стал чаще задумываться о смерти
Обновлено в 11:12
Космос
Обнаружены новые доказательства жизни на Венере
Обновлено в 08:17
Происшествия
Дворкович прокомментировал дело экс-министра Абызова
Бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович прокомментировал дело экс-министра "Открытого правительства" Михаила Абызова, которого обвиняли в мошенничестве и создании преступного сообщества.
Обновлено в 08:55
Общество
Сайт ярославского СМИ заблокировали после новости о граффити с Путиным
Несколькими днями ранее оказался заблокирован сайт издания «Яркуб», которое так же разместило у себя новость о Путине.
Обновлено в 03:59
Происшествия
Возбуждено дело о хищениях в РУСАДА
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о хищениях в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), которые были совершены накануне Олимпиады в Сочи в 2014 году.
Обновлено в 11:14
Здоровье
Дачников предупреждают о мышиной лихорадке с летальным исходом
Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, ГЛПС – острое инфекционное заболевание с поражением почек и кровеносных сосудов, а также выраженной интоксикацией.
Обновлено в 06:56
Спорт
Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:45
Политика
В Белграде проходят акции протеста против президента Сербии
Обновлено в 10:32
Музыка
Светлана Лобода не пропустила дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети»
Дочь Алсу еще сможет оказаться в финале шоу после следующего выступления по результатам зрительского голосования и тогда она уже сможет победить в конкурсе.
Обновлено в 08:58
Хоккей
ЦСКА — Авангард 3:1 (3-й период)
В первом матче финальной серии Кубка Гагарина столичный ЦСКА на домашнем льду в Москве сыграет с омским "Авангардом".
Обновлено в 05:40