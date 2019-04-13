Футбол

«Ротор» обыграл «Нижний Новгород»: счет – 3:1КП - Волгоград 09:59

В субботу, 13 апреля, волгоградский «Ротор» в рамках 31-го тура Олимп-Первенства ФНЛ сыграл с лидерами сезона - футбольным клубом «Нижний Новгород» на поле хозяев.
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«Ротор» одержал волевую победу в выездном матче

Волгоградская правда10:07

«Нижний Новгород» проиграл «Ротору» и упустил шанс войти в зону «стыков»

Спорт-Экспресс10:00

«Нижний Новгород» дома проиграл «Ротору»

Советский спорт09:54

ФК «НН» уступил «Ротору» в домашнем матче

Время Н10:17

Победный «дубль»: волгоградский «Ротор» на выезде обыграл «Нижний Новгород»

Высота 10209:53

«Нижний Новгород» сыграет с «Ротором» 13 апреля

Newsroom2402:00

Волгоградский «Ротор» едет в гости к лидеру посещаемости ФНЛ

НовостиВолгограда.рувчера в 18:19
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 11:37, Ашберн
Политика

Лавров заявил о провале «блицкрига» США в Венесуэле

США готовы "топить" и "прижимать" другие страны ради сохранения своей исключительности в мире, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 10:55
Общество

Стало известно место, где Шекспир работал над «Ромео и Джульеттой»

Британский историк Джеффри Марш заявил, что ему удалось обнаружить точное место в Лондоне, где английский поэт и драматург Уильям Шекспир работал над своей пьесой "Ромео и Джульетта".
Обновлено в 07:31
Происшествия

Посольство Украины в Лондоне оцепили после стрельбы

Посольство Украины в Лондоне оцепили после стрельбы на соседней улице. Об этом сообщает газета Daily Express.
Обновлено в 10:38
Шоу-бизнес

55-летняя певица Азиза впервые выходит замуж

Во время съемок программы «Выход в люди» 55-летняя певица Азиза рассказала о том, что впервые выходит замуж.
Обновлено в 07:06
Футбол

ЦСКА — Оренбург 2:3

Обновлено в 08:56
Единоборства

Ломаченко сломал руку в бою с Кроллой

Украинский боксер Василий Ломаченко во время поединка с британцем Энтони Кроллой сломал руку.
Обновлено в 07:54
Общество

В Шерегеше побит рекорд по спуску с горы в купальниках

На фестивале Grelka, который проводится в поселке Шерегеш у подножья горы Зеленая установлен рекорд по массовому спуску в купальниках.
Обновлено в 09:10
Кино

Дату проката фильма «Братство» Лунгина определят в ближайшие дни

Дата проката картины будет определена в ближайшие дни, сообщает 12 апреля ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено вчера в 13:30
Политика

Порошенко призвал Зеленского «не прятаться» и прийти на дебаты

Президент Украины Пётр Порошенко призвал кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского «не прятаться» и прийти на предвыборные дебаты.
Обновлено вчера в 15:50
Происшествия

Губернатор раскритиковал СМИ за трансляцию спецоперации в Тюмени

Губернатор Тюменской области Александр Моор прокомментировал контртеррористическую операцию, в результате которой были нейтрализованы два сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
Обновлено в 08:03
Футбол

Инфантино призвал останавливать матчи в случае проявления расизма

Швейцарский функционер заявил, что в ФИФА инициировали введение особой процедуры, в соответствии с которой главный арбитр матча может остановить поединок или отказаться от обслуживания игры в случае проявления расизма.
Обновлено в 11:05
Политика

Украина получила от Германии грамоту Петра I от 1708 года

Украина получила от Германии грамоту Петра I от 1708 года. Об этом сообщил министр культуры Украины Евгений Нищук на фейсбуке.
Обновлено в 11:23
Гаджеты

Компания Biostar рассказала, какие ее видеокарты подделывают

Мошенники решили поделывать доступные видеокарты Biostar, причем они неопытным пользователям предлагают GeForce G210, GeForce GT610 и GeForce GT740 по очень доступной цене.
Обновлено в 11:31
Происшествия

Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

Обновлено в 06:03
Культура

Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт

Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
Обновлено в 03:52
Общество

КС РФ обязал работодателей платить за работу в выходные сверх МРОТ

Конституционный суд РФ запретил работодателю учитывать эпизодические выплаты - такие, как работа в выходные и праздничные дни - при проверке заработной платы на соответствие закону о МРОТ.
Обновлено вчера в 06:40
Политика

В Судане отменили комендантский час

Глава Военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил об отмене комендантского часа.
Обновлено в 09:56
Происшествия

В ОНК подтвердили данные о задержании Пятницкого из-за стрельбы

Глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Вадим Горшенин подтвердил информацию о том, что член организации Павел Пятницкий был задержан полицией за стрельбу в центре Москвы.
Обновлено в 08:52
Шоу-бизнес

Игорь Крутой стал чаще задумываться о смерти

Обновлено в 11:12
Космос

Обнаружены новые доказательства жизни на Венере

Обновлено в 08:17
Происшествия

Российского туриста наградили за спасение утопающего в Китае

Обновлено в 00:19
Происшествия

Дворкович прокомментировал дело экс-министра Абызова

Бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович прокомментировал дело экс-министра "Открытого правительства" Михаила Абызова, которого обвиняли в мошенничестве и создании преступного сообщества.
Обновлено в 08:55
Общество

Сайт ярославского СМИ заблокировали после новости о граффити с Путиным

Несколькими днями ранее оказался заблокирован сайт издания «Яркуб», которое так же разместило у себя новость о Путине.
Обновлено в 03:59
Происшествия

Возбуждено дело о хищениях в РУСАДА

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о хищениях в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), которые были совершены накануне Олимпиады в Сочи в 2014 году.
Обновлено в 11:14
Здоровье

Дачников предупреждают о мышиной лихорадке с летальным исходом

Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, ГЛПС – острое инфекционное заболевание с поражением почек и кровеносных сосудов, а также выраженной интоксикацией.
Обновлено в 06:56
Спорт

Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:45
Политика

В Белграде проходят акции протеста против президента Сербии

Обновлено в 10:32
Музыка

Светлана Лобода не пропустила дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети»

Дочь Алсу еще сможет оказаться в финале шоу после следующего выступления по результатам зрительского голосования и тогда она уже сможет победить в конкурсе.
Обновлено в 08:58
Хоккей

ЦСКА — Авангард 3:1 (3-й период)

В первом матче финальной серии Кубка Гагарина столичный ЦСКА на домашнем льду в Москве сыграет с омским "Авангардом".
Обновлено в 05:40
Шоу-бизнес

Татьяна Лазарева: Было так больно, что сознание отключалось

Обновлено в 02:21
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