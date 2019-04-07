Футбол
«Ротор» обыграл «Балтику» на родном полеКривое-зеркало.ру 12:00
7 апреля в Волгограде состоялся матч между командами "Ротор" и "Балтика". Известно, что на матче был настоящий аншлаг - болельщики активизировались с приходом тепла. И сине-голубые не разочаровали.
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Энергетика
Бразильская Petrobras продаст оператора газопроводов TAG за $9 млрд
Бразильская государственная нефтегазовая компания Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) договорилась о продаже подразделения Transportadora Associada de Gas (TAG), оператора сети газопроводов внутри страны, французской энергокомпании Engie SA и канадскому пенсионному фонду Caisse de Depot et Placement du Quebec.
Обновлено 05 апреля в 13:24
Шоу-бизнес
Валерий Леонтьев заболел и перенес концерты
Обновлено в 00:56
Хоккей
СКА победил ЦСКА и сравнял счёт в финале Западной конференции КХЛ
Санкт-петербургский СКА одержал победу над московским ЦСКА в шестом матче серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 12:36
Общество
В Петербурге рыбак поймал корюшку с обручальным кольцом
Рыбак поделился фотографией в социальных сетях, где он якобы выловил корюшку с золотым кольцом внутри.
Обновлено в 03:29
Здоровье
Всемирный день здоровья отмечается 7 апреля
7 апреля отмечается Всемирный день здоровья.
Обновлено в 01:59
Политика
Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине
Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".
Обновлено в 09:15
Политика
Немецкий телеведущий рассказал о «вторжении» России в Эстонию
Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал о вторжении российских войск в Эстонию.
Обновлено вчера в 14:41
Армия и оружие
Силы Хафтара начали воздушную операцию над Триполи
Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара начала в воскресенье, 7 апреля, воздушную часть военной операции в небе над столицей Триполи.
Обновлено в 08:04
Футбол
Владелец «Краснодара» объяснил решение разорвать контракт с Мамаевым
Обновлено вчера в 16:58
Общество
Исправление ошибок у Тельцов, рассеянность Дев и очищение у Рыб: гороскоп на 8 апреля
ТЕЛЬЦАМ сегодня следует поберечь зрение. Хороший день для подведения итогов, обработки информации и исправления ошибок.
Обновлено в 06:00
Футбол
Веденеев считает, что «Локомотив» и «Зенит» голов не забьют
Бывший игрок "Зенита" Сергей Веденеев в преддверии матча команды с "Локомотивом" оценил игру "сине-бело-голубых".
Обновлено в 02:59
Шоу-бизнес
Актрису Аллу Демидову госпитализировали
Народная артистка России Алла Демидова проходит плановое обследование в медицинском учреждении, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Гоголь-центра".
Обновлено в 12:34
Здоровье
В Урае прошли массовые занятия по лечебной физкультуре
В честь дня здоровья, который отмечают пятого апреля на стадионе «Нефтяник» прошли мастер-классы по скандинавской ходьбе и уникальному виду оздоровительной гимнастике - нейроортопедической гимнастике по системе Белояр.
Обновлено в 03:30
Общество
В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии
В ПФР рассказали, как работающие пенсионеры могут узнать полный размер будущей пенсии в случае увольнения.
Обновлено в 05:49
Космос
Учёные открыли звезду, которая не должна существовать
Обновлено в 07:48
Экономика
ЦБ сообщил о сбое в Системе быстрых платежей
В работе Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка произошел сбой, об этом сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 11:05
Происшествия
«Ушла за минуты»: выжившие моряки рассказали о гибели АПЛ «Комсомолец»
Уникальная конструкция, ядерное оружие на борту и трагическая гибель большей части экипажа — ровно тридцать лет назад, 7 апреля 1989 года, в Норвежском море затонула атомная подводная лодка К-278 "Комсомолец".
Обновлено в 01:00
Политика
ЦИК Украины дала старт агитации перед вторым туром выборов
Начинать агитацию перед вторым туром президентских выборов на Украине кандидаты могут уже с понедельника, 8 апреля.
Обновлено в 10:31
Политика
Матвиенко вспомнила об отказах Путину стать губернатором Петербурга
Президент РФ Владимир Путин в 2003 году целый месяц уговаривал Валентину Матвиенко стать главой Санкт-Петербурга.
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес
Звезда «Счастливы вместе» Дарья Сагалова родила третьего ребенка
33-летняя звезда сериала "Счастливы вместе" Дарья Сагалова в третий раз стала мамой.
Обновлено в 12:18
Армия и оружие
В ДНР заявили, что сорвали провокацию ВСУ
Обновлено в 10:30
Футбол
«Арсенал» проиграл «Эвертону» в матче АПЛ
Лондонский «Арсенал» потерпел поражение от ливерпульского «Эвертона» в матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Обновлено в 10:58
Футбол
ФК «Ростов» впервые уступил «Уфе» в матче чемпионата России
Матч 22-го тура чемпионата России прошел сегодня, 7 апреля, в Уфе на стадионе «Нефтяник».
Обновлено в 06:41
Религия
Православные христиане встречают Благовещение
Обновлено вчера в 18:26
Шоу-бизнес
Внучка Елизаветы II Беатрис выйдет замуж за 24-летнего миллионера
Совсем скоро под венец пойдет внучка Елизаветы II. Избранником принцессы Беатрис стал 24-летний миллионер Эдоардо Мапелли Моцци.
Обновлено в 08:27
Политика
ЦИК Украины подвела итоги первого тура выборов президента
Обновлено в 08:55