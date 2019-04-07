Футбол
«Ротор» обыграл «Балтику» на родном полеКривое-зеркало.ру 12:00
7 апреля в Волгограде состоялся матч между командами "Ротор" и "Балтика". Известно, что на матче был настоящий аншлаг - болельщики активизировались с приходом тепла. И сине-голубые не разочаровали.
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Хоккей
СКА обыграл ЦСКА и сравнял счет в серии
Обновлено в 12:36
Футбол
Владелец «Краснодара» объяснил решение разорвать контракт с Мамаевым
Обновлено вчера в 16:58
Технологии
WSJ: Facebook рассчитывает проложить подводный кабель вокруг Африки
Facebook рассматривает возможность прокладки подводного оптоволоконного кабеля вокруг Африки.
Обновлено в 13:21
Экономика
В Пенсионном фонде разъяснили, кому не выдадут маткапитал
Если жилье не пригодно для жизни или дом скоро снесут, Пенсионный фонд не разрешит тратить на него материнский капитал.
Обновлено 05 апреля в 10:29
Политика
Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным
«Должен быть (для Украины) формат переговоров с РФ в присутствии западных представителей», — сказал кандидат в президенты Украины.
Обновлено в 15:33
Армия и оружие
В ДНР заявили о срыве провокации украинских военных
Обновлено в 13:13
Общество
В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии
В ПФР рассказали, как работающие пенсионеры могут узнать полный размер будущей пенсии в случае увольнения.
Обновлено в 05:49
Общество
На улице Блохина появилось общественное пианино
Инструмент накрыли пленкой, обезопасив его тем самым от непредвиденных осадков.
Обновлено в 09:55
Происшествия
Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей
Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
Обновлено в 15:25
Происшествия
В московском автопарке сгорели два автобуса
Обновлено в 13:44
Экономика
Для акций российских компаний открылось окно возможностей на Запад
По информации Bloomberg, свои акции продали компании «Полюс», Evraz, «Норильский никель», группа «Черкизово».
Обновлено в 14:19
Общество
В Москве на 8 апреля объявили желтый уровень погодной опасности
Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 8 апреля.
Обновлено в 05:27
Футбол
Роман Бабаев: «Есть шанс, что Влашич останется в ЦСКА – ведем активные переговоры с „Эвертоном“»
Понятно, что у Влашича есть огромное желание остаться в ЦСКА.
Обновлено в 13:45
Кино
В Сети вышла новая короткометражка по мотивам «Чужого»
Обновлено в 11:30
Наука
Кошки вслед за собаками учатся запоминать свои имена
Обновлено 04 апреля в 14:15
Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с послом России в Лондоне
Яковенко добавил, что вручил братьям Роули российский доклад под названием «Солсбери: вопросы без ответа», где изложена позиция России о том, что произошло в Солсбери.
Обновлено вчера в 18:13
Происшествия
Землетрясение произошло в Черном море
Магнитуда сотрясений, произошедших на глубине в 10 километров составила 3,8. Информация об этом опубликована на сайте геофизической службы РАН.
Обновлено в 13:37
Футбол
Оздоев отметил «магию» поцелуев с Ракицким
Хавбек петербургского "Зенита" Магомед Оздоев объяснил поцелуй защитника Ярослава Ракицкого перед его голом в ворота московского "Локомотива" со штрафного в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.
Обновлено в 15:17
Здоровье
Минздрав рассказал о способах продлить жизнь
В Министерстве здравоохранения РФ рассказали, от каких привычек стоит отказаться и как составить себе здоровый рацион пищи, который положительно повлияет на здоровье и увеличит продолжительность жизни.
Обновлено вчера в 20:54
Шоу-бизнес
Актрису Аллу Демидову госпитализировали
Обновлено в 12:34
Политика
Больной раком сенатор Беннет намерен баллотироваться в президенты США
Сенатор США от штата Колорадо Майкл Беннет заявил, что намерен баллотироваться в президенты, несмотря на диагностированный у него рак предстательной железы.
Обновлено в 14:36
Армия и оружие
Силы Хафтара начали воздушную операцию над Триполи
Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара начала в воскресенье, 7 апреля, воздушную часть военной операции в небе над столицей Триполи.
Обновлено в 08:04
Происшествия
В Ростове пропала 13-летняя школьница
В Ростове без вести пропала 13-летняя школьница.
Обновлено в 01:57
Политика
ЦИК Украины официально подвела итоги первого тура выборов президента
Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) опубликовала официальные итоговые результаты первого тура президентских выборов в стране.
Обновлено в 08:53
Армия и оружие
Стреляющий бревном танк Т-80 попал на видео
Опубликовано видео тестирования обновленного танка Т-80. Кадры публикует телеканал "Звезда".
Обновлено в 11:57
Экономика
Центробанк сообщил о сбое в системе быстрых платежей
В системе быстрых платежей обнаружены технические проблемы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Центробанка.
Обновлено в 12:22
Наука
Ученые выяснили, как сахар влияет на настроение
Ученые выяснили, что потребление сахара практически не влияет на настроение, независимо от того, сколько его потребляется, также это может сделать людей менее внимательными и более уставшими.
Обновлено 05 апреля в 16:43
Культура
Между нами, фанатами, говоря
Качество, разумеется, разное, и в основной массе ниже плинтуса, потому что фанфики - не союз писателей, а союз читателей и зрителей.
Обновлено в 14:48
Политика
Владимир Соловьев выгнал в прямом эфире эксперта из студии
Обновлено вчера в 03:58