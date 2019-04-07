Футбол

«Ротор» минимально обыграл «Балтику»Евро-футбол.ру 08:02

Ещё один матч подошел к концу в программе 30-го тура ФНЛ. "Ротор" принимал "Балтику" и открыл счет на 47-й минуте, когда точный удар получился у Мухаммада Султонова. Эта результативная попытка была единственной в игре - 1:0 в пользу "Ротора".
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НовостиВолгограда.ру08:05
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Российский профессиональный футбольный клуб из Волгограда, выступающий в первенстве ФНЛ с сезона 2017/18. 2-кратный серебряный призёр чемпионата России, бронзовый призёр чемпионата России, финалист Кубка России и Кубка Интертото, чемпион РСФСР, 2-кратный победитель зоны «Юг» Второго дивизиона, обладатель Кубка короля Таиланда и Кубка Дальневосточных чемпионов.
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