Футбол
«Ротор» и «Спартак-2» сыграли вничью в ВолгоградеВсе для Вас 08:29
Александр Кацалапов
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Матч 25 тура первенства ФНЛ в Волгограде оставил поклонников без забитых мячей. «Ротор» и «Спартак-2» разошлись миром в первой после перерыва встрече. Волгоградские игроки хотели порадовать своих болельщиков, да так сильно, что в самом начале игры, остались на поле в меньшинстве.
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Время обновления: «Ротор» начал весеннюю часть ФНЛ нулевой ничьей со «Спартаком-2»
ИА Городские вести. Волгоград11:16
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 15:50, Ашберн
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