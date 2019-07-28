Футбол
Ротор — Химки 1:1Высота 102 12:52
|9′
Аршак Корян
Антон Пискунов
|52′
|79′
Камран Алиев
Матч между командами ФК «Ротор» и «Химки» в рамках 5-го тура Первенства ФНЛ прошел сегодня на «Волгоград Арене». Как сообщает ИА "Высота 102", окончательный счет игры 1:1. Захватывающее противостояние лидера турнирной таблицы ФНЛ и местной команды посмотрели 22 тысячи 317 зрителей.
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«Ротор» — «Химки». Прогноз (к. 1.48) и ставки на матч ФНЛ 28 июля 2019 года
LiveSport.ruвчера в 01:52
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