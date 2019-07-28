Футбол

Ротор — Химки 1:1Высота 102 12:52

Ротор — Химки
1 – 1
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Волгоград, Стадион «Волгоград Арена»
9′
Аршак Корян
Антон Пискунов
52′
79′
Камран Алиев
Матч между командами ФК «Ротор» и «Химки» в рамках 5-го тура Первенства ФНЛ прошел сегодня на «Волгоград Арене». Как сообщает ИА "Высота 102", окончательный счет игры 1:1. Захватывающее противостояние лидера турнирной таблицы ФНЛ и местной команды посмотрели 22 тысячи 317 зрителей.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Красивые девушки пришли поболеть за «Ротор» — фоторепортаж

V1.ru13:50

Талалаева остановили в Волгограде, Побегалов недоволен судейством

Спорт-Экспресс16:25

«Химки» потеряли первые очки в сезоне. В ФНЛ троевластие

Советский спорт12:57

Черышев одолел Игнашевича, Побегалов в День ВМФ пострадал от судей

Sportbox.RU16:41

«Ротор» сыграл вничью с «Химками» на «Волгоград Арене»

Высота 10212:52

28 июля волгоградский «Ротор» сыграет с подмосковными «Химками»

СоцИнформБюровчера в 06:48

«Ротор» — «Химки». Прогноз (к. 1.48) и ставки на матч ФНЛ 28 июля 2019 года

LiveSport.ruвчера в 01:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 18:15, Вашингтон
Футбол

Дзюба считает, что Аршавин не разбирается в футболе

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что бывший полузащитник сборной России и питерского клуба Андрей Аршавин не разбирается в футболе.
Обновлено в 16:13
Происшествия

Навального доставили из спецприёмника в больницу

Блогера Алексея Навального доставили из спецприёмника в московскую клиническую больницу №64. Об этом РИА Новости рассказали в медучреждении.
Обновлено в 07:14
Теннис

Севастова выиграла турнир в Юрмале

Продолжительность встречи составила 2 часа и 11 минут.
Обновлено в 15:13
Общество

Дымка от пожаров в Сибири накрыла часть Казахстана

Обновлено в 06:33
Политика

Пранкер Лексус позвонил украинскому генералу от имени Зеленского

Обновлено в 03:33
Происшествия

Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели

По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Политика

В Китае журналист назвал Сахалин большой потерей для Пекина

Обновлено в 13:38
Политика

Как в России оценили ноту Киева из-за визита Медведева в Крым

Протест МИД Украины из-за поездки премьер-министра Дмитрия Медведева в Крым раскритиковали в обеих палатах российского парламента.
Обновлено в 16:50
Армия и оружие

Еще один британский военный корабль вошел в Персидский залив

Обновлено в 13:54
Энергетика

«Северный поток» возобновил работу после ремонта раньше срока

Газопровод «Северный поток», проходящий из России в Германию через Балтийское море, возобновил работу после ежегодного планового ремонта раньше срока.
Обновлено в 08:11
Автоспорт

Подиум Квята в Германии стал вторым в истории для Toro Rosso

Обновлено в 12:13
Армия и оружие

В Ливии подбили два украинских Ил-76

По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено в 07:20
Армия и оружие

Морпехи ВСУ устроили бунт в Донбассе

Обновлено в 17:26
Общество

Умер журналист Владимир Кара-Мурза

Обновлено в 05:28
Армия и оружие

Петербуржцы поделились фотографиями с Главного военно-морского парада

Главный военно-морской парад стал, без сомнения, самым ожидаемым событием июля в Петербурге.
Обновлено в 09:55
Политика

На День ВМФ в Севастополь прилетел Дмитрий Медведев

На День Военно-морского флота в Севастополь прибыл премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 06:27
Происшествия

Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве

Обновлено в 10:55
Общество

Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся выше критического

Обновлено в 14:11
Политика

Трамп назвал кандидата на пост главы Нацразведки

Американский лидер Дональд Трамп назвал кандидата на пост директора Национальной разведки.
Обновлено в 17:04
Наука

Российские ученые удостоены премии в США за открытие

Открытие ученых из России было причиной их награждения престижной премией на американском конкурсе промышленных инноваций.
Обновлено вчера в 21:02
Происшествия

Бывший замгубернатора Челябинской области попал в ДТП

На фотографиях два автомобиля – Lexus и "Лада", рядом с иномаркой находится Андрей Косилов (бывший заместитель губернатора Челябинской области, в настоящее время – гендиректор агрохолдинга "Равис").
Обновлено в 14:11
Политика

Евросоюз назвал неадекватным применение силы к протестующим в Москве

Обновлено в 07:54
Общество

В Хельсинки зафиксировали рекордно высокую температуру

На старейшей метеорологической станции Финляндии, которая находится в столице страны Хельсинки, зафиксировали рекордно высокую дневную температуру.
Обновлено в 14:02
Происшествия

В Подмосковье во время соревнований погиб гонщик

В Московской области во время соревнований «Московская миля — 2019» погиб российский гонщик Сергей Боричев.
Обновлено в 08:06
Общество

Наина Ельцина откроет памятную скамейку на набережной в Екатеринбурге

В Центре решили продавать именные скамейки на набережной Исети. Скамейка Наины Иосифовны — первая именная лавочка на набережной.
Обновлено вчера в 02:11
Политика

СПЧ предложит президенту изменить закон о митингах по итогам протестов

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложит внести изменения в законодательство, в частности в закон о митингах и демонстрациях, в традиционном докладе Владимиру Путину, сказал глава совета Михаил Федотов.
Обновлено в 13:12
Армия и оружие

Россия доставила гуманитарную помощь в Восточную Гуту

Представители российского Центра по примирению враждующих сторон привезли в сирийский Джисрейн, который находится в Восточной Гуте более двух тонн гуманитарной помощи.
Обновлено в 03:58
Футбол

«Валенсия» с Черышевым обыграла «Спортинг» в контрольном матче

Испанский футбольный клуб «Валенсия» одержал победу над португальским «Спортингом» в контрольном матче.
Обновлено в 17:58
Авто

«АвтоВАЗ» рассказал о хэтчбеке Lada Vesta

Как планировалось в компании, обновленное семейство Lada Vesta будет поставляться на рынок в следующем порядке: седан и хэтчбек, а за ними универсал и универсал «Кросс».
Обновлено в 04:55
Игры

Bully 2 может выйти осенью 2020 года

Сиквел Bully может выйти осенью 2020 года.
Обновлено в 16:55
ещё по теме
Ротор
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Волгограда, выступающий в первенстве ФНЛ с сезона 2017/18. 2-кратный серебряный призёр чемпионата России, бронзовый призёр чемпионата России, финалист Кубка России и Кубка Интертото, чемпион РСФСР, 2-кратный победитель зоны «Юг» Второго дивизиона, обладатель Кубка короля Таиланда и Кубка Дальневосточных чемпионов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное