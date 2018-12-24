Защитник "Локомотива" Борис Ротенберг в скором времени завершит карьеру игрока и займет должность в структуре клуба. Футболист получит пост в спортивном департаменте "Локо".

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Футбол Футбол Футбольный «Спартак» намерен приобрести форварда ЦСКА

Футбол Футбол Олег Кононов: хочу привести «Спартак» к успеху красивой игрой Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов поделился своим желанием привить своим подопечным атакующий стиль футбола.

Футбол Футбол Фарфан: «По истечению контракта с „Локомотивом“ хочу вернуться в Перу» Нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан планирует вернуться в перуанский клуб "Альянса Лима" по истечению контракта с "железнодорожниками".

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