Футбол

Ротенберг зимой завершит карьеру
Soccer.ru
07:09

Защитник "Локомотива" Борис Ротенберг в скором времени завершит карьеру игрока и займет должность в структуре клуба. Футболист получит пост в спортивном департаменте "Локо".
Soccer.ru07:09

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Ротенберг покончит с футболом

News.ru07:28

СМИ: игрок «Локомотива» Ротенберг принял решение завершить карьеру

Газета.Ru07:07

СМИ: Борис Ротенберг завершит карьеру и войдет в спортивный департамент «Локомотива»

Матч ТВ06:58

Источник: Ротенберг завершит карьеру и начнёт работу в структуре «Локомотива»

Чемпионат06:54

СМИ: Ротенберг завершит карьеру и перейдет на работу в структуру «Локомотива»

Советский спорт06:38

Борис Ротенберг завершит карьеру и войдет в спортивный департамент «Локомотива»

Sport24.ru06:33

Защитник «Локомотива» Ротенберг завершит карьеру и перейдет на работу в структуру клуба

Sports.ru06:55
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской футбольной премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка СССР, семикратный обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
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