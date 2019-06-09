Общество
Ротенберг выкупит компанию-проектировщика Крымского мостаNews.ru вчера в 16:34
Миллиардер, владелец и председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг принял решение о покупке организации «СГМ-Мост», созданной для проектирования и строительства Крымского моста. Информацию об этом предоставил представитель бизнесмена, передаёт РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Аркадий Ротенберг стал прямым владельцем ключевого подрядчика строительства моста в Крым
Ведомостивчера в 18:53
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 03:21, Ашберн
Происшествия
В биологических следах Голунова не оказалось наркотиков
Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили наркотиков в биологических следах арестованного журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщил главный нарколог России Евгений Брюн в эфире программы "Вести недели с Дмитрием Киселевым" на канале "Россия 1".
Обновлено вчера в 20:39
Происшествия
Пропавшего в Петербурге дагестанца нашли расчлененным в Ленобласти
Утром 10 июня правоохранители нашли черные пакеты с головой, руками и ногами мужчины недалеко от дороги в Невском лесопарке во Всеволожском районе Ленобласти.
Обновлено в 02:38
Транспорт
Названа дата начала движения поездов по Крымскому мосту
«Планируется запуск движения поездов по мосту через Керченский пролив ориентировочно 9—10 декабря 2019 года», — говорится в ответе на запрос агентства.
Обновлено в 03:07
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено вчера в 05:24
Происшествия
В Ульяновске утонули двое египтян
Обновлено в 02:00
Происшествия
Аскольд Запашный попал в ДТП в Москве
Обновлено в 02:56
Экономика
Пенсионный фонд запустит технологию автоматического определения бедных
Если технологию признают успешной, ее распространят на все регионы, добавил он.
Обновлено в 00:11
Политика
ЦИК: Токаев побеждает на выборах президента Казахстана
Обновлено в 02:13
Общество
Леонида Волкова, сегодня отбывшего 20 суток административного ареста, снова увезли в полицию
Соратник Алексея Навального доставлен в ОВД "Тверской", сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.
Обновлено в 01:45
Путешествия
Путешественники назвали худшие места в поездах
Более половины российских путешественников уверены: худшие места в поездах дальнего следования располагаются у туалетов.
Обновлено вчера в 23:11
Происшествия
Три российские газеты вышли с совместным заявлением по делу Голунова
Бумажные версии российских деловых газет РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости» вышли с единой первой полосой, посвящённой делу корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 02:36
Общество
ВЦИОМ: 49% россиян удовлетворены уровнем жизни
Почти половина (49%) опрошенных заявили, что жизнь их в целом устраивает. Еще 28% сказали, что довольны уровнем жизни отчасти.
Обновлено в 01:59
Происшествия
«Коммерсантъ»: в Сеть попали персональные данные 900 тысяч россиян
Журналисты смогли обнаружить первую базу данных, содержащую информацию о 24,4 тысячи человек.
Обновлено в 00:32
Происшествия
Сотрудницу «АЛРОСА» обвинили в хищении алмазов на 22 млн рублей
Сотрудница алмазодобывающей компании "АЛРОСА" и еще два человека задержаны с поличным при попытке хищения алмазов на 22 млн рублей, сообщает в понедельник ФСБ.
Обновлено в 03:12
Недвижимость
Квартирам не хватает покупателей
В качестве примера эксперт приводит Сочи, где недвижимость за месяц подорожала на 3,5%, до 121,6 тыс. руб. за кв. м и Владивосток — положительная динамика 3,3%, до 119,3 тыс. руб. за кв. м. Цены на вторичную недвижимость начали расти вслед за первичным рынком в середине прошлого года.
Обновлено вчера в 10:00
Единоборства
Макгрегор отреагировал на твит Бибера и вызвал на бой Уолберга
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор прокомментировал сообщение певца Джастина Бибера в твиттере, где он вызвал на поединок актера Тома Круза, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
Вице-мэр Барнаула попался на миллионной взятке
Следственные органы Алтайского края возбудили уголовное дело в отношении заместителя главы администрации города Барнаула, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 03:00
Энергетика
В России с 1 июля цена на газ вырастет на 1,4%
Компания Газпром с 1 июля 2019 года повысит цену на газ для жителей России на 1,4%, сообщает 10 июня «Интерфакс» со ссылкой на приказ Федеральной антимонопольной службы.
Обновлено в 02:07
Политика
Зеленский открыл съезд партии «Слуга народа»
Президент Украины Владимир Зеленский выступил на съезде своей партии "Слуга народа".
Обновлено вчера в 06:17
Политика
Белый дом предложил отсрочить ограничения на деятельность Huawei
Министерство торговли США включило Huawei в "черный список", запретив американским фирмам продавать ей технологии и ограничивая деятельность китайcкой компании на территории США.
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия
Китайское судно арестовано в японских водах
Китайское рыболовецкое судно, добывавшее тунца, остановлено в японской исключительной экономической зоне.
Обновлено в 02:55
Игры
Релиз Doom Eternal состоится в ноябре 2019 года
Обновлено вчера в 22:36
Шоу-бизнес
Телезрители узнают об авторе первого гимна России
10 июня исполняется 75 лет актёру Валентину Смирнитскому, за плечами которого полторы сотни киноролей, около 60 дублированных им фильмов, мультфильмов и телесериалов и многолетняя служба в театре.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
Во время матча чемпионата Румынии фанаты разбили голову полицейскому
Во время стыкового матча чемпионата Румынии за место в высшем дивизионе страны между «Университатей» и «Херманнштадтом» случился пугающий инцидент.
Обновлено вчера в 14:38
Происшествия
Около сотни горняков эвакуированы из шахты в Кузбассе
Обновлено в 01:32
Армия и оружие
Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США
Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
Обновлено 08 июня в 15:28
Армия и оружие
В Японии назвали причину крушения новейшего истребителя F-35A
Крушение новейшего истребителя F-35A ВВС Японии произошло не из-за технических неполадок, а из-за ошибки пилота.
Обновлено в 02:55