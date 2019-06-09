Общество

Ротенберг выкупит компанию-проектировщика Крымского мостаNews.ru вчера в 16:34

Миллиардер, владелец и председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг принял решение о покупке организации «СГМ-Мост», созданной для проектирования и строительства Крымского моста. Информацию об этом предоставил представитель бизнесмена, передаёт РИА Новости.
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Ротенберг станет прямым владельцем компании-проектировщика Крымского моста

Коммерсантъвчера в 19:28

Ротенберг выкупит компанию-проектировщика Крымского моста

News.ruвчера в 16:34

Ротенберг стал прямым владельцем ключевой компании проекта моста в Крым

РБКвчера в 17:16

Ротенберг выкупит компанию, проектировавшую Крымский мост

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Ротенберг выкупит застройщика Крымского моста

URA.Ruвчера в 16:38

Аркадий Ротенберг стал прямым владельцем ключевого подрядчика строительства моста в Крым

Ведомостивчера в 18:53

Аркадий Ротенберг стал прямым владельцем компании-строителя Крымского моста

Интерфаксвчера в 15:59
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В Финляндии сотрудники береговой охраны приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра".
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Происшествия

В Екатеринбурге экстренно сел борт, летевший из Москвы в Томск

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Единоборства

Головкин нокаутировал Роллса в дебютном бою

Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе, казахстанский боксер Геннадий Головкин нокаутировал канадца Стива Роллса в четвертом раунде дебютного поединка на DAZN.
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Сборная Португалии выиграла Лигу Наций

Хет-трик оформил нападающий Криштиану Роналду. Сборная Португалии стала первым победителем Лиги Наций.
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Хоккей

«Бостон» сравнял счет в серии c «Сент-Луисом»

Хоккеисты "Бостон Брюинз" на выезде победили "Сент-Луис Блюз" в шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ и сравняли счет в противостоянии.
Обновлено в 00:36
Единоборства

Макгрегор отреагировал на твит Бибера и вызвал на бой Уолберга

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор прокомментировал сообщение певца Джастина Бибера в твиттере, где он вызвал на поединок актера Тома Круза, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:51
Общество

Россиян ожидает короткая рабочая неделя

Наступившая рабочая неделя станет короткой с дополнительным выходным в среду.
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Музыка

Филипп Киркоров представил в Болгарии новое шоу «Цвет настроения»

Обновлено вчера в 01:20
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Георгий Бовт о том, как заработать на бедных вместо помощи им

В прошлом году рост кредитования россиян превысил 24%.
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Происшествия

«Коммерсантъ»: в Сеть попали персональные данные 900 тысяч россиян

Журналисты смогли обнаружить первую базу данных, содержащую информацию о 24,4 тысячи человек.
Обновлено в 00:32
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи

В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
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Авто

В России названы 10 самых экономичных автомобилей за 2018 год

Автомобиль, оснащен 1,5 л. силовым агрегатом, расход горючего составляет 8,1 л. на 100 км.
Обновлено вчера в 01:10
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Рафаэль Надаль стал чемпионом «Ролан Гаррос»

Обновлено вчера в 12:13
Технологии

В США секретный самолет готовят к первому полету

В США на протяжении 10 лет специалисты в секретном режиме разрабатывают самолет-пулю. Celera 500L был замечен в аэропорту Южной Калифорнии.
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Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах Прохора Шаляпина

Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах российского певца Прохора Шаляпина.
Обновлено вчера в 22:42
Здоровье

В Новосибирской области зафиксирована вспышка менингококковой инфекции

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На дне Черного моря у побережья Кубани разминировали боеприпасы

Обновлено вчера в 01:14
Экономика

Голикова рассказала об убытках соцфондов из-за теневой экономики

Почти 2,3 триллиона рублей страховых взносов теряют соцфонды РФ из-за теневой экономики, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
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Политика

Власти Солсбери намерены выкупить дом Скрипаля

Городской совет британского Солсбери планирует выкупить дом, в котором проживал экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль.
Обновлено вчера в 16:24
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Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест до 7 августа

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Происшествия

В Якутии дачник расстрелял семью из трех человек

В Нерюнгринском районе Якутии в минувшее воскресенье 60-летний местный житель расстрелял из дробовика соседей по даче.
Обновлено вчера в 22:43
Происшествия

Один из терминалов Шереметьево затопило

Обновлено вчера в 12:15
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На Сахалине из-за вспышки острой кишечной инфекции закрыли детский сад

Обновлено вчера в 23:38
Автоспорт

«Феррари» подала апелляцию на штраф Феттеля

"Феррари" подала заявку на апелляцию после штрафа своего своего пилота Себастьяна Феттеля на Гран-при Канады, передает "Советский спорт".
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В Бурятии совершил аварийную посадку самолет Ан-2

Обновлено вчера в 10:57
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Актер Крис Прэтт женился на дочери Арнольда Шварценеггера Кэтрин

40-летний американский актер Крис Прэтт, известный ролями в фильмах «Стражи Галактики», «Мир юрского периода» и «Пассажиры», и 29-летняя дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин начали встречаться еще летом прошлого года.
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Ротенберг Аркадий
Российский бизнесмен
Российский бизнесмен, миллиардер. Заслуженный тренер и Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, доктор педагогических наук, автор более 30 учебно-методических и научных работ в сфере организации и управления тренировочным процессом.
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