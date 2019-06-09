Общество
Ротенберг выкупит компанию-проектировщика Крымского мостаNews.ru вчера в 16:34
Миллиардер, владелец и председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг принял решение о покупке организации «СГМ-Мост», созданной для проектирования и строительства Крымского моста. Информацию об этом предоставил представитель бизнесмена, передаёт РИА Новости.
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Аркадий Ротенберг стал прямым владельцем ключевого подрядчика строительства моста в Крым
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