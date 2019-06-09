Общество

Ротенберг выкупит компанию-проектировщика Крымского мостаNews.ru 16:34

Миллиардер, владелец и председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг принял решение о покупке организации «СГМ-Мост», созданной для проектирования и строительства Крымского моста. Информацию об этом предоставил представитель бизнесмена, передаёт РИА Новости.
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Ротенберг станет прямым владельцем компании-проектировщика Крымского моста

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Ротенберг стал прямым владельцем ключевой компании проекта моста в Крым

РБК17:16

Аркадий Ротенберг стал прямым владельцем компании-строителя Крымского моста

Интерфакс15:59
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Ротенберг Аркадий
Российский бизнесмен
Российский бизнесмен, миллиардер. Заслуженный тренер и Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, доктор педагогических наук, автор более 30 учебно-методических и научных работ в сфере организации и управления тренировочным процессом.
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