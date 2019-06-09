Общество

Ротенберг выкупит компанию-проектировщика Крымского мостаNews.ru 16:34

Миллиардер, владелец и председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг принял решение о покупке организации «СГМ-Мост», созданной для проектирования и строительства Крымского моста. Информацию об этом предоставил представитель бизнесмена, передаёт РИА Новости.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Ротенберг выкупит компанию, проектировавшую Крымский мост

Московский Комсомолец17:06

Аркадий Ротенберг стал прямым владельцем ключевого подрядчика строительства моста в Крым

Ведомости18:53

Ротенберг стал прямым владельцем ключевой компании проекта моста в Крым

РБК17:16

Ротенберг станет прямым владельцем компании-проектировщика Крымского моста

Коммерсантъ19:28

Ротенберг выкупит застройщика Крымского моста

URA.Ru16:38

Ротенберг выкупит компанию-проектировщика Крымского моста

News.ru16:34

Аркадий Ротенберг стал прямым владельцем компании-строителя Крымского моста

Интерфакс15:59
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 21:16, Ашберн
Армия и оружие

Соловьёв оценил реакцию российских моряков на манёвр крейсера США

Обновлено вчера в 13:28
Происшествия

Три издания потребовали проверить действия МВД при задержании Голунова

В заявлении редакции трех изданий потребовали проверки действий сотрудников МВД и обнародования ее результатов в СМИ, заявление опубликовано на сайтах газет.
Обновлено в 16:39
Интернет

Конгресс США решил установить причины доминирования Facebook и Google

В Конгрессе США решили установить причины доминирования таких компаний, как Amazon, Apple, Facebook и Google, в отношении которых на данный момент идет антимонопольное расследование.
Обновлено в 21:11
Футбол

Сборная Португалии выиграла Лигу Наций

Хет-трик оформил нападающий Криштиану Роналду. Сборная Португалии стала первым победителем Лиги Наций.
Обновлено в 16:53
Кино

В Сочи открылся юбилейный фестиваль «Кинотавр»

В основную конкурсную программу сочинского кинофестиваля в этом году вошли 15 картин российских режиссеров В Сочи в воскресенье, 9 июня, открылся 30-й российский кинофестиваль "Кинотавр".
Обновлено в 16:18
Автоспорт

В «Рено» запретили Хюлькенбергу атаковать Риккардо

Глава «Рено» Сириль Абитебуль признал, что команда попросила Нико Хюлькенберга не атаковать своего напарника Даниэля Риккардо в борьбе за шестое место на Гран-при Канады.
Обновлено в 17:39
Армия и оружие

Стратегические бомбардировщики США признаны негодными к службе

Численность готовых к бою американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer составляет 15 процентов от списочного состава.
Обновлено 07 июня в 04:55
Футбол

Сборная Бразилии забила семь мячей Гондурасу

Сборная Бразилии одержала крупную победу над командой Гондураса (7:0) в товарищеском матче, прошедшем в Порту-Алегри.
Обновлено в 16:58
Финансы

Всемирный банк: В России в ближайшие два года снизится бедность

Часть российских семей находится у черты бедности. Ранее Росстат заявил о рекордных показателях снижения уровня бедности.
Обновлено в 20:02
Политика

Трамп объявил о начале «великолепного сотрудничества» с Мексикой

Соединенные Штаты и Мексика после достижения соглашения по миграционным вопросам начнут "великолепное сотрудничество, которого не было в течение многих десятилетий".
Обновлено в 20:22
Экономика

Россельхознадзор встает на защиту ВТО

Необходимость реализации норм соглашения о присоединении РФ к ВТО в части ветеринарного контроля экспортируемой продукции требует правки законов «О ветеринарии» и о госрегулировании внешнеэкономической деятельности — в них вносятся поправки, расширяющие полномочия службы по контролю безопасности экспортируемых товаров.
Обновлено в 18:57
Шоу-бизнес

Дарья Мороз появилась на открытии «Кинотавра» в дерзком мини

Запомнился публике и журналистам и образ 35-летней актрисы Дарьи Мороз, приехавшей на форум вместе со своим отцом, режиссером Юрием Морозом.
Обновлено в 19:19
Политика

Новую концепцию КоАП опубликуют на этой неделе

Новая концепция Кодекса об административных нарушениях (КоАП) РФ будет опубликована на этой неделе, заявил руководитель аппарата правительства РФ Константин Чуйченко.
Обновлено в 18:38
Автоспорт

Феттель назвал несправедливой победу Хэмилтона на Гран-при Канады

В воскресенье Феттель финишировал первым в гонке Гран-при Канады, но к его времени на финише было прибавлено 5 штрафных секунд за небезопасное возвращение на трассу, в результате которого Феттель едва не столкнул в стену болид британского пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона.
Обновлено в 18:47
Игры

Авторы The Evil Within представили свой новый IP — Ghostwire Tokyo

Обновлено в 20:59
Происшествия

Полицейский, который руководил операцией по задержанию Ивана Голунова, может владеть землей на 70 миллионов рублей

По словам стороны защиты, полицейские после задержания применили к нему силу.
Обновлено в 12:30
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от клещевого энцефалита

Если клещ все-таки укусил, а прививка не сделана, то укушенному вводят иммуноглобулин против энцефалита в течение 96 часов после присасывания.
Обновлено в 15:28
Общество

Россиян ожидает короткая рабочая неделя

В среду, 12 июня, работающие россияне получают дополнительный выходной в связи с празднованием Днем России.
Обновлено в 20:19
Общество

ВЦИОМ: почти половина россиян удовлетворена уровнем жизни

Почти половина опрошенных россиян (49%) сообщила, что жизнь их в целом устраивает, об обратном заявили 22%, больше четверти (28%) отметили, что уровень жизни устраивает их отчасти.
Обновлено в 20:02
Экономика

Голикова рассказала об убытках соцфондов из-за теневой экономики

Почти 2,3 триллиона рублей страховых взносов теряют соцфонды РФ из-за теневой экономики, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Обновлено в 21:11
Игры

Актер Киану Ривз назвал дату выхода игры Cyberpunk 2077

Обновлено в 19:12
Наука

Вулкан на Камчатке сравнили с Везувием, погубившим Помпеи

В сравнение с Большой Удиной даже привели Везувий, который до уничтожения Помпеи молчал несколько тысяч лет.
Обновлено 07 июня в 05:13
Политика

Глава британского МИД обеспокоен задержанием Ивана Голунова

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант выразил обеспокоенность задержанием журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.
Обновлено в 08:48
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал, как их с Аллой Пугачевой дети играют в бассейне

Максим Галкин показал, как его наследники играют в бассейне Фолловеры Галкина пришли в восторг от умилительного видео.
Обновлено в 06:21
Шоу-бизнес

Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах у Прохора Шаляпина

Обновлено в 20:21
Шоу-бизнес

Сын Алибасова заявил об осложнениях у отца

Обновлено в 20:03
Армия и оружие

Опубликованы кадры удара из ПТРК по внедорожнику морской пехоты ВСУ

Обновлено в 05:29
Энергетика

Названы страны Европы, жители которых могут купить больше всего газа

Наименьший объём себе могут позволить купить на среднюю зарплату украинцы, а самый большой объём — жители Люксембурга, Казахстана и России.
Обновлено в 18:31
Происшествия

Личные данные 40 сотрудников ФСБ утекли в сеть

Издание ознакомилось с одной из баз данных, в которой оказалась персональная информация 55 тысяч человек, в том числе 500 сотрудников МВД и 40 сотрудников ФСБ.
Обновлено в 21:00
Транспорт

Перевозчикам Читы пообещали усилить контроль за соблюдением ПДД

Ужесточить рейдовый контроль за соблюдением водителями маршрутных такси Правил дорожного движения, в частности, остановок по требованию, поручил 10 июня на планерном совещании и. о. руководителя администрации Читы Александр Сапожников.
Обновлено в 20:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ротенберг Аркадий
Российский бизнесмен
Российский бизнесмен, миллиардер. Заслуженный тренер и Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, доктор педагогических наук, автор более 30 учебно-методических и научных работ в сфере организации и управления тренировочным процессом.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное