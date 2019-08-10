Футбол
Ротенберг рассказал о желании пригласить в ФК «Сочи» МхитарянаRT на русском вчера в 17:44
Владелец клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» Борис Ротенберг заявил об идее пригласить в команду полузащитника сборной Армении и лондонского «Арсенала» Генриха Мхитаряна.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 04:34, Вашингтон
Религия
В чем и кому помогает святитель Николай Чудотворец
Обновлено вчера в 19:58
Политика
Глава МВД Италии предложил Ричарду Гиру забрать мигрантов с собой
Глава МВД Италии Маттео Сальвини раскритиковал американского актера Ричарда Гира за акцию с мигрантами.
Обновлено вчера в 15:15
Религия
Мусульмане отмечают свой главный праздник – Курбан-байрам
В воскресенье, 11 августа, почти миллиард приверженцев ислама отмечают свой главный праздник — день Жертвоприношения, известный также как Курбан-байрам и Ид аль-Адха.
Обновлено вчера в 17:14
Армия и оружие
Военный эксперт спрогнозировал итоги столкновения США и России на море
Ситуация в мире остается напряженной, и угроза столкновения России и США, например в Черном море, вполне реальна, считает американский специалист ВМС Лайл Голдстайн.
Обновлено вчера в 19:17
Политика
В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС и НАТО
Украина не имеет шансов войти ни в Евросоюз, ни в НАТО, причиной тому как внутренние проблемы страны, так и политика ЕС и Североатлантического альянса в целом, заявил немецкий политолог Александр Рар.
Обновлено в 02:54
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Цитаты из писем опубликовал в Facebook советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев.
Обновлено вчера в 20:22
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал 50 тыс. человек
20 июля прошел митинг на проспекте Сахарова, который собрал около 20 тыс. человек, а 27 июля и 3 августа — несогласованные акции, на каждой из которых было задержано больше тысячи человек.
Обновлено вчера в 16:04
Политика
Путин на мотоцикле «Урал» прибыл в Крым на байк-шоу «Ночных волков»
Президент России Владимир Путин приехал в Севастополь на байк-шоу «Тень Вавилона», организатором которого является мотоклуб «Ночные волки», на мотоцикле «Урал», сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 11:52
Общество
Новой «Миссис Россия» стала жительница Геленджика
Екатерина Гишанова из Геленджика победила в конкурсе «Миссис Россия 2019».
Обновлено в 01:20
Футбол
На стадионе АЗ обрушилась крыша
На стадионе нидерландского «АЗ Алкмар» обрушилась крыша. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист Indehekken Брайан Вийкер.
Обновлено вчера в 13:18
Экономика
Подмосковный дворник задолжала почти два миллиарда рублей
Чтобы возместить всю сумму, женщине потребуется 259,7 тысячи лет, отмечает издание.
Обновлено вчера в 20:58
Общество
Причиной смерти Аллы Вербер стал менингококковый сепсис
Команда фэшн-директора универмагов ЦУМ и ДЛТ Аллы Вербер, которая умерла 6 августа 2019 года, назвала причину ее смерти.
Обновлено вчера в 05:29
Политика
Эксперт назвал запретную для Зеленского тему разговора с Путиным
Политолог Павел Рудяков рассказал, какая тема на переговорах с президентом России Владимиром Путиным является запретной для украинского лидера Владимира Зеленского.
Обновлено в 00:52
Армия и оружие
Der Spiegel: США угрожают Германии выводом войск
«Поистине унизительно ожидать, что налогоплательщики США будут по-прежнему оплачивать пребывание 50 тысяч американцев в Германии, а немцы будут использовать свой торговый профицит для своих собственных нужд», — цитирует «Шпигель» заявление посла США Ричарда Гренелла агентству ДПА.
Обновлено 09 августа в 04:21
Авто
Составлен топ-10 самых популярных люксовых авто в России
Лидером по продажам в России среди люксовых моделей остаётся Mercedes-Benz Maybach S-Сlass.
Обновлено в 00:55
Футбол
Кокорин и Мамаев обыграли «Салют» в колонии
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в колонии общего режима №4 города Алексеевка Белгородской области, вместе с командой заключенных "Золотой лев" обыграли клуб Олимп ПФЛ "Салют".
Обновлено вчера в 05:44
Экономика
Что происходит на рынке коммерческой недвижимости
Что происходит на рынке коммерческой недвижимости На рынке коммерческой недвижимости бум гастрономических арендаторов: рестораны и кафе занимают все больше помещений стрит-ритейла и активно размещаются в торговых центрах.
Обновлено вчера в 12:12
Происшествия
Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАД сняли на видео
Двигавшийся по МКАД на автопилоте автомобиль Tesla полностью сгорел после столкновения с эвакуатором.
Обновлено в 03:53
Футбол
Дзюба и Оздоев принесли «Зениту» победу над «Динамо»
Петербургский «Зенит» одержал победу в матче 5-го тура РПЛ с московским «Динамо».
Обновлено вчера в 13:56
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о свадьбе Федора Бондарчука и Паулины Андреевой
30-летняя актриса Паулина Андреева и 52-летний режиссер Федор Бондарчук планируют пожениться, сообщает "Super.ru".
Обновлено в 03:43
Общество
Девы могут отдаться желаниям, а Рыбам стоит побыть с семьёй
ДЕВА Сегодня Девы могут отдаться своим желаниям и эмоциям.
Обновлено 08 августа в 08:03
Происшествия
Прокуратура в Краснокаменске не разрешила МВД вскрыть машину с женой помощника прокурора
Полицейские безрезультатно дежурили около машины около 8 часов.
Обновлено в 02:42
Армия и оружие
Тепловой удар: Ил-76 получат новые противоракетные системы
Обновлено вчера в 17:01
Общество
Медведев отметил роль строительной отрасли
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов строительной отрасли с профессиональным праздником, отметив значимость их работы в масштабе всей страны, соответствующая телеграмма опубликована в воскресенье на сайте кабмина.
Обновлено в 03:40
Экономика
Bloomberg представил рейтинг богатейших семей мира
Ежегодный рейтинг 25 самых богатых семей мира представило 11 августа агентство Bloomberg.
Обновлено в 01:50
Здоровье
Эксперты рассказали, как избежать вздутия живота во время полета
Эксперты по питанию рассказали, какие меры могут помочь избежать вздутия живота во время полета.
Обновлено вчера в 04:20
Политика
Украинские силовики обыскали танкер из-за посещения Севастополя
Как утверждают в Киеве, ранее танкер назывался Neyma и участвовал в блокировании прохода украинских кораблей в ходе провокации в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 20:09
Футбол
«Барселона» планирует приобрести Неймара только через обмен
"Барселона" хочет приобрести нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара только через обмен, передает Marca.
Обновлено в 00:22
Здоровье
Названы последствия ежедневного употребления кофе
Обновлено вчера в 23:46
Игры
GTA 5 запустили на самых низких настройках графики
Автором ролика сообщается, что он вместе со своей девушкой планировал переработать одну из кат-сцен из игры GTA 5 в программе Blender так, чтобы подогнать игру под 3D-графику при низкой детализации.
Обновлено в 00:41