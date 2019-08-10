Владелец клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» Борис Ротенберг заявил об идее пригласить в команду полузащитника сборной Армении и лондонского «Арсенала» Генриха Мхитаряна.

Ротенберг рассказал о желании пригласить в ФК «Сочи» Мхитаряна

Политика Глава МВД Италии предложил Ричарду Гиру забрать мигрантов с собой Глава МВД Италии Маттео Сальвини раскритиковал американского актера Ричарда Гира за акцию с мигрантами.

Религия Мусульмане отмечают свой главный праздник – Курбан-байрам В воскресенье, 11 августа, почти миллиард приверженцев ислама отмечают свой главный праздник — день Жертвоприношения, известный также как Курбан-байрам и Ид аль-Адха.

Армия и оружие Военный эксперт спрогнозировал итоги столкновения США и России на море Ситуация в мире остается напряженной, и угроза столкновения России и США, например в Черном море, вполне реальна, считает американский специалист ВМС Лайл Голдстайн.

Политика В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС и НАТО Украина не имеет шансов войти ни в Евросоюз, ни в НАТО, причиной тому как внутренние проблемы страны, так и политика ЕС и Североатлантического альянса в целом, заявил немецкий политолог Александр Рар.

Политика На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России Цитаты из писем опубликовал в Facebook советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев.

Общество Митинг на проспекте Сахарова собрал 50 тыс. человек 20 июля прошел митинг на проспекте Сахарова, который собрал около 20 тыс. человек, а 27 июля и 3 августа — несогласованные акции, на каждой из которых было задержано больше тысячи человек.

Политика Путин на мотоцикле «Урал» прибыл в Крым на байк-шоу «Ночных волков» Президент России Владимир Путин приехал в Севастополь на байк-шоу «Тень Вавилона», организатором которого является мотоклуб «Ночные волки», на мотоцикле «Урал», сообщает ТАСС.

Общество Новой «Миссис Россия» стала жительница Геленджика Екатерина Гишанова из Геленджика победила в конкурсе «Миссис Россия 2019».

Футбол На стадионе АЗ обрушилась крыша На стадионе нидерландского «АЗ Алкмар» обрушилась крыша. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист Indehekken Брайан Вийкер.

Экономика Подмосковный дворник задолжала почти два миллиарда рублей Чтобы возместить всю сумму, женщине потребуется 259,7 тысячи лет, отмечает издание.

Общество Причиной смерти Аллы Вербер стал менингококковый сепсис Команда фэшн-директора универмагов ЦУМ и ДЛТ Аллы Вербер, которая умерла 6 августа 2019 года, назвала причину ее смерти.

Политика Эксперт назвал запретную для Зеленского тему разговора с Путиным Политолог Павел Рудяков рассказал, какая тема на переговорах с президентом России Владимиром Путиным является запретной для украинского лидера Владимира Зеленского.

Армия и оружие Der Spiegel: США угрожают Германии выводом войск «Поистине унизительно ожидать, что налогоплательщики США будут по-прежнему оплачивать пребывание 50 тысяч американцев в Германии, а немцы будут использовать свой торговый профицит для своих собственных нужд», — цитирует «Шпигель» заявление посла США Ричарда Гренелла агентству ДПА.

Авто Составлен топ-10 самых популярных люксовых авто в России Лидером по продажам в России среди люксовых моделей остаётся Mercedes-Benz Maybach S-Сlass.

Футбол Кокорин и Мамаев обыграли «Салют» в колонии Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в колонии общего режима №4 города Алексеевка Белгородской области, вместе с командой заключенных "Золотой лев" обыграли клуб Олимп ПФЛ "Салют".

Экономика Что происходит на рынке коммерческой недвижимости Что происходит на рынке коммерческой недвижимости На рынке коммерческой недвижимости бум гастрономических арендаторов: рестораны и кафе занимают все больше помещений стрит-ритейла и активно размещаются в торговых центрах.

Происшествия Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАД сняли на видео Двигавшийся по МКАД на автопилоте автомобиль Tesla полностью сгорел после столкновения с эвакуатором.

Общество Медведев отметил роль строительной отрасли Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов строительной отрасли с профессиональным праздником, отметив значимость их работы в масштабе всей страны, соответствующая телеграмма опубликована в воскресенье на сайте кабмина.

Экономика Bloomberg представил рейтинг богатейших семей мира Ежегодный рейтинг 25 самых богатых семей мира представило 11 августа агентство Bloomberg.

Здоровье Эксперты рассказали, как избежать вздутия живота во время полета Эксперты по питанию рассказали, какие меры могут помочь избежать вздутия живота во время полета.

Политика Украинские силовики обыскали танкер из-за посещения Севастополя Как утверждают в Киеве, ранее танкер назывался Neyma и участвовал в блокировании прохода украинских кораблей в ходе провокации в Керченском проливе.