Футбол

Ротенберг рассказал о желании пригласить в ФК «Сочи» МхитарянаRT на русском вчера в 17:44

Владелец клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» Борис Ротенберг заявил об идее пригласить в команду полузащитника сборной Армении и лондонского «Арсенала» Генриха Мхитаряна.
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Борис Романович Ротенберг
Российский предприниматель
Предприниматель, менеджер, совладелец и член совета директоров СМП Банка. Вице-президент Федерации дзюдо России. Заслуженный тренер России, кандидат педагогических наук. Основатель и руководитель программы SMP Racing.
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