Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг получил повреждение передней крестообразной связки коленного сустава в матче 1/4 финала Кубка России с «Рубином» (1:0), который состоялся накануне, 5 декабря.

Ротенберг получил повреждение «крестов» и будет прооперирован

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