Экономика
Ротенберг и Тимченко уходят с газовых строекРБК вчера в 17:00
Структуры «Газпрома» ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к «Газпрому», и собеседник в компании, которая работает с монополией.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Знаменитые подрядчики Структуры "Газпрома" ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний "Стройгазмонтаж" у Аркадия Ротенберга и "Стройтранснефтегаз" у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к "Газпрому", и собеседник в компании, которая работает с монополией.РБКвчера в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
СМИ: «Газпром» собирается выкупить своих подрядчиков у Ротенберга и Тимченко
Фонтанка.Рувчера в 17:21
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 06:53, Ашберн
Армия и оружие
В США внесли проект о запрете поставок F-35 Турции из-за закупки С-400
Группа американских сенаторов представила законопроект, запрещающий США передавать истребители F-35 в Турцию до тех пор, пока Анкара не откажется от плана покупки российских систем С-400.
Обновлено вчера в 16:32
Политика
Песков опроверг сообщения о неодобрении Путиным проекта ВСМ
Обновлено в 05:36
Общество
Васильева призвала деликатно решать проблемы учителей
Деликатно решать проблему, связанную с личной жизнью учителей, призвала министр просвещения РФ Ольга Васильева.
Обновлено в 05:28
Футбол
Источник: «Челси» предложил Хадсон-Одои контракт с зарплатой 5 миллионов фунтов в год
По новому соглашению зарплата Хадсон-Одои составит 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю (примерно 5,2 миллиона в год).
Обновлено в 06:06
Общество
«Год без мигрантов» в Якутии не коснется граждан Киргизии
«Установить на 2019 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Республики Саха (Якутия), иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности», — сказано в документе.
Обновлено вчера в 08:30
Происшествия
Подозреваемого в шпионаже против Швеции в пользу России освободили
Прокуратура Швеции освободила из-под стражи мужчину, которого подозревали в сборе разведывательной информации и незаконной деятельности против Швеции в пользу России.
Обновлено в 06:09
Экономика
Чистая прибыль НМТП по МСФО в 2018 году упала на 43,2%
Чистая прибыль группы "Новороссийский морской торговый порт" по МСФО в 2018 году снизилась по сравнению с 2017 годом на 43,2% - до $268,111 млн, сообщила компания.
Обновлено в 06:30
Экономика
Новак исключил задержку в стройке «Северного потока-2» из-за Дании
Попытка Дании затянуть процесс согласования маршрута газопровода "Северный поток-2" не отразится на плановых сроках реализации проекта, то есть он будет введен в строй до конца текущего года.
Обновлено в 05:54
Общество
Подсветка Кремля погаснет в «Час Земли» в субботу
Подсветка Кремля и еще более двух тыс. зданий в Москве погаснет в субботу в 20:30 в «Час Земли».
Обновлено в 00:55
Авто
Volvo запустит в России сервис аренды автомобилей
Обновлено в 03:39
Происшествия
ФСБ прослушивала Михаила Абызова два года
ФСБ прослушивала телефонные разговоры бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 01:31
Важное за сутки
AFP: умерла режиссер Аньес Варда
Французский кинорежиссер Аньес Варда скончалась на 91-м году жизни.
Обновлено в 06:37
Происшествия
После призыва Кадырова виновник аварии на Можайке сдался полиции
Днем ранее чеченский лидер обратился к предполагаемому виновнику аварии, сбежавшему с места ДТП, с призывом добровольно явиться в полицию.
Обновлено в 05:50
Политика
Политик Дмитрий Гудков подал в суд на сенатора Андрея Клишаса
Председатель «Партии перемен» утверждает, что закон о неуважении к власти нарушает права россиян.
Обновлено в 04:30
Экономика
Финансовый регулятор ЕС оштрафовал Fitch на €5,1 млн
ESMA оштрафовало международное рейтинговое агентство Fitch на рекордную сумму - €5,133 млн из-за конфликта интересов.
Обновлено в 05:43
Футбол
«Рубин» погасил задолженность перед Гекденизом Караденизом
Казанский "Рубин" погасил долги по зарплате перед экс-полузащитником команды Гекденизом Караденизом.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Экс-губернатор Ишаев доставлен в суд
Обновлено вчера в 10:28
Кино
Путин присвоил звание народного артиста Михаилу Пореченкову
Актёру Михаилу Пореченкову присвоено звание народного артиста за «большие заслуги в области театрального, кинематографического и циркового искусства».
Обновлено в 06:47
Общество
В Чите обсуждают откровенные фотографии активистки «Молодой гвардии»
Откровенные фотографии руководителя забайкальского отделения «Молодой гвардии» Ульяны Путинцевой в нижнем белье и купальнике стали поводом для проведения партийной проверки в Забайкальском отделении «Единой России».
Обновлено в 00:21
Происшествия
В самолете Red Wings из-за пассажира с зажигалкой загорелось кресло
«Авиакомпания Red Wings по завершении внутреннего расследования планирует выступить с предложением в Росавиацию о запрещении проноса зажигалок на борт самолета», — пояснили РБК в пресс-службе.
Обновлено вчера в 12:14
Политика
США выделили украинской армии более 1,3 миллиарда долларов за пять лет
Вашингтон с 2014 года потратил на украинскую армию более 1,3 миллиарда долларов, рассказал "Известиям" пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон.
Обновлено вчера в 23:44
Шоу-бизнес
Отсидевшая экс-участница «Дома-2» Анастасия Дашко родила второго сына
Дашко вышла досрочно в 2015 году, в это время её дома ждал Константин Кулешов.
Обновлено вчера в 22:43
Происшествия
СМИ сообщили о вынужденном обращении Норвегии к России в случае ЧС
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.
Обновлено в 00:24
Игры
Bulletstorm выйдет на Nintendo Switch этим летом
Обновлено в 03:16
Космос
В России создадут стиральную машину для космоса
Обновлено в 06:38
Происшествия
В Москве у актрисы Елены Кориковой украли кошелек
Обновлено в 06:20
Политика
120 лет назад родился глава сталинского НКВД Лаврентий Берия
Обновлено в 06:03