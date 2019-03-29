Экономика

Ротенберг и Тимченко уходят с газовых строекРБК вчера в 17:00

Структуры «Газпрома» ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к «Газпрому», и собеседник в компании, которая работает с монополией.
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Ротенберг и Тимченко уходят с газовых строек

Знаменитые подрядчики Структуры "Газпрома" ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний "Стройгазмонтаж" у Аркадия Ротенберга и "Стройтранснефтегаз" у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к "Газпрому", и собеседник в компании, которая работает с монополией.
РБКвчера в 17:00

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РБК: «Газпром» покупает своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко

Коммерсантъ02:14

РБК: «Газпром» ведет переговоры о покупке «Стройгазмонтажа» и «Стройтранснефтегаза»

ТАСС00:35

Ротенберг и Тимченко уходят с газовых строек

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«Газпром» хочет выкупить у Ротенберга и Тимченко компании, строившие Крымский мост и «Северный поток — 2»

URA.Ruвчера в 19:59

«Газпром» может выкупить своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко

Forbesвчера в 18:56

СМИ: «Газпром» собирается выкупить своих подрядчиков у Ротенберга и Тимченко

Фонтанка.Рувчера в 17:21

«Газпром», по некоторым данным, собирается выкупить своих крупнейших подрядчиков у Тимченко и Ротенберга

Эхо Москвы01:00
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 06:53, Ашберн
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Ротенберг Аркадий
Российский бизнесмен
Российский бизнесмен, миллиардер. Заслуженный тренер и Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, доктор педагогических наук, автор более 30 учебно-методических и научных работ в сфере организации и управления тренировочным процессом.
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Геннадий Тимченко
Российский предприниматель
Российский предприниматель, общественный деятель. Владелец частной инвестиционной группы Volga Group, специализирующейся на инвестициях в энергетические, транспортные и инфраструктурные активы. Председатель Экономического совета Франко-российской торгово-промышленной палаты. Председатель Российско-китайского делового совета.
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