Экономика
Ротенберг и Тимченко уходят с газовых строекРБК вчера в 17:00
Структуры «Газпрома» ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к «Газпрому», и собеседник в компании, которая работает с монополией.
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Знаменитые подрядчики Структуры "Газпрома" ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний "Стройгазмонтаж" у Аркадия Ротенберга и "Стройтранснефтегаз" у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к "Газпрому", и собеседник в компании, которая работает с монополией.РБКвчера в 17:00
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СМИ: «Газпром» собирается выкупить своих подрядчиков у Ротенберга и Тимченко
Фонтанка.Рувчера в 17:21
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:28, Ашберн
Футбол
Черчесов зачитает текст «Тотального диктанта» в Таллине
"Тотальный диктант" является общественным проектом, который реализуется силами активистов и волонтеров.
Обновлено в 05:02
Политика
США подготовили новые санкции против России
США подготовили санкции против России.
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Политика
Медведев прокомментировал дела Абызова, Калви и Ишаева
У бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова «был и, видимо, остался определенный конфликт между ним и кредиторами, который, судя по всему, и получил такое уголовно-правовое развитие», считает премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 09:40
Религия
Почему власти передумали передавать РПЦ Исаакиевский собор
Обновлено в 08:26
Шоу-бизнес
Лолита Милявская объяснила, почему не платит ТСЖ
Певица Лолита Милявская для радиостанции "Говорит Москва" прокомментировала дело о долгах за услуги ЖКХ.
Обновлено в 08:07
Авто
В сериале «Новый папа» в качестве папамобиля «снялся» УАЗ
На сайте итальянской газеты Ilmessaggero опубликованы фотографии со съемок сериала "Новый папа", на которых видно, что в качестве папамобиля на кадрах используется авто на базе УАЗа "Пикап".
Обновлено в 01:50
Политика
Новак исключил задержку в стройке «Северного потока-2» из-за Дании
Попытка Дании затянуть процесс согласования маршрута газопровода "Северный поток-2" не отразится на плановых сроках реализации проекта, то есть он будет введен в строй до конца текущего года.
Обновлено в 05:54
Общество
В Мексике проснулся вулкан Попокатепетль
В четверг вечером в 19:48 (по местному времени) было зарегистрировано извержение вулкана Попокатепетль.
Обновлено в 09:58
Спорт
Союз биатлонистов России раскрыл бюджет на 128 миллионов
В пятницу Союз биатлонистов России (СБР) раскрыл бюджет на 2019-й год и рассказал о всех зарплатах.
Обновлено в 06:49
Автоспорт
Гран-при Бахрейна. Квят стал девятым в первой практике
В Бахрейне стартовал второй этап "Формулы-1". Гонщики провели первую свободную практику.
Обновлено в 08:55
Армия и оружие
Генштаб: В весеннюю кампанию на службу призовут 135 тысяч россиян
С апреля по середину июля на военную службу призовут 135 тысяч человек.
Обновлено в 09:53
Армия и оружие
Минобороны показало ослепляющий и вызывающий галлюцинации щит
Как рассказали военные «Российской газете», он способен ослепить врага и может вызвать галлюцинации.
Обновлено в 09:48
Технологии
Boston Dynamics представила робота-грузчика
Компания Boston Dynamics, специализирующаяся на робототехнике, на своем YouTube-канале продемонстрировала робота Handle, оснащенного манипулятором с присосками для выполнения погрузочно-разгрузочных работ.
Обновлено вчера в 21:20
Экономика
ПФР назвал размер социальной пенсии после индексации
Пенсионный фонд России рассказал, как изменится размер социальных пенсий после индексации на 2%, которая пройдёт 1 апреля.
Обновлено в 09:56
Происшествия
СК возбудил дело после гибели солдата в Тверской области
Военные следователи Следственного комитета (СК) возбудили уголовное дело по факту гибели военнослужащего, сбежавшего из воинской части № 51592 в Тверской области.
Обновлено в 09:08
Экономика
С понедельника водителей ждут новые правила ОСАГО
С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru.
Обновлено в 00:39
Политика
Пашинян оценил встречу с Алиевым по Карабаху
Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о своей встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вене.
Обновлено в 10:17
Финансы
Уровень долговой нагрузки россиян приблизился к историческому пику
Долговая нагрузка россиян сегодня составляет 9,9%. Такой вывод,как сообщает агентство ТАСС, содержится в презентации директора департамента финансовой стабильности Банка России Елизаветы Даниловой.
Обновлено в 05:18
Происшествия
Неизвестные напали на главврача больницы в Петербурге
Ранее в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщали, что "в полицию Курортного района 29 марта поступила информация о том, что двое неизвестных злоумышленников ворвались в здание медицинского учреждения в Курортном районе города Санкт-Петербурга и похитили, по предварительным данным, около 200 тыс. рублей", решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Обновлено в 08:53
Политика
Генсек ЛАГ уличил США в подрыве созданного ими миропорядка
По словам генсека, США первыми участвовали в разработке и продвижении его основ с 1945 года, а сегодня именно они первыми нарушают эти принципы.
Обновлено в 08:51
Футбол
Василий Кикнадзе: «Есть, что обсудить с Геркусом по итогам аудита»
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе намерен встретиться со своим предшественником Ильей Геркусом, чтобы обсудить моменты, связанные с аудитом клуба.
Обновлено в 09:45
Происшествия
В Петербурге освободили националиста Дмитрия Шульца
Невский районный суд Петербурга освободил от наказания Дмитрия Боброва, известного по прозвищу Шульц.
Обновлено в 11:02
Финансы
Минфин перевыполнил план по заимствованиям в первом квартале
Минфину год не удавалось выполнить план заимствований: последний раз он занимал больше запланированной суммы в I квартале 2018 г. – 463,2 млрд руб. при плане 450 млрд руб. После этого заимствования Минфина сокращались с каждым кварталом.
Обновлено 27 марта в 12:59
Политика
Британский парламент в третий раз отклонил соглашение по Brexit
Палата общин британского парламента отвергла в пятницу в третий раз подряд проект соглашения с Евросоюзом об условиях выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.
Обновлено в 10:43
Экономика
Работникам позволят самим выбрать зарплатный банк
Правительство России внесло в Госдуму законопроекты об ужесточении ответственности для работодателей, которые препятствуют реализации права сотрудника на выбор банка, через который должна поступать его зарплата.
Обновлено в 10:51
Спорт
Лучший биатлонист мира не смог выиграть медаль чемпионата страны
Биатлонист Синдре Петтерсен выиграл индивидуальную гонку на чемпионате Норвегии, проходящем в Оле.
Обновлено в 10:28
Армия и оружие
Черноморский флот взял на сопровождение корабли НАТО в Черном море
«Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании», — цитирует сообщение телеканал «Звезда».
Обновлено в 02:48