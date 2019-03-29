Ротенберг и Тимченко уходят с газовых строекРБК вчера в 17:00

Знаменитые подрядчики Структуры "Газпрома" ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний "Стройгазмонтаж" у Аркадия Ротенберга и "Стройтранснефтегаз" у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к "Газпрому", и собеседник в компании, которая работает с монополией.

с чего всё началось

Структуры «Газпрома» ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к «Газпрому», и собеседник в компании, которая работает с монополией.

Ротенберг и Тимченко уходят с газовых строек

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