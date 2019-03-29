Экономика

Ротенберг и Тимченко уходят с газовых строекРБК вчера в 17:00

Структуры «Газпрома» ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к «Газпрому», и собеседник в компании, которая работает с монополией.
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Ротенберг и Тимченко уходят с газовых строек

Знаменитые подрядчики Структуры "Газпрома" ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний "Стройгазмонтаж" у Аркадия Ротенберга и "Стройтранснефтегаз" у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к "Газпрому", и собеседник в компании, которая работает с монополией.
РБКвчера в 17:00

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РБК: «Газпром» покупает своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко

Коммерсантъ02:14

РБК: «Газпром» ведет переговоры о покупке «Стройгазмонтажа» и «Стройтранснефтегаза»

ТАСС00:35

СМИ: «Газпром» собирается выкупить своих подрядчиков у Ротенберга и Тимченко

Фонтанка.Рувчера в 17:21

«Газпром» хочет выкупить у Ротенберга и Тимченко компании, строившие Крымский мост и «Северный поток — 2»

URA.Ruвчера в 19:59

«Газпром» может выкупить своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко

Forbesвчера в 18:56

«Газпром», по некоторым данным, собирается выкупить своих крупнейших подрядчиков у Тимченко и Ротенберга

Эхо Москвы01:00

Ротенберг и Тимченко уходят с газовых строек

РБКвчера в 17:00
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Происшествия

В Италии 50 человек пострадали при столкновении поездов

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Экономика

Финансовый регулятор EC наложил на Fitch рекордный штраф в €5,1 млн

Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) наложило на рейтинговое агентство Fitch штраф в €5,1 млн за нарушение правил работы на финансовом рынке, в результате чего возник конфликт интересов.
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Семью из трех человек зарезали в Хабаровске

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Политика

Reuters: США угрожают нефтекомпаниям санкциями за сделки с Венесуэлой

Компании, которые не согласятся на условия Вашингтона, могут подпасть под американские санкции, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 19:59
Происшествия

Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мёртвым

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Общество

В «Час Земли» отключат подсветку Кремля и Госдумы

В акции примут участие такие знаковые объекты столицы, как храм Христа Спасителя, Госдума РФ и Совет Федерации, Большой театр, стадион «Лужники», парки Горького, ВДНХ, «Сокольники», «Зарядье», «Царицыно».
Обновлено в 02:37
Происшествия

После призыва Кадырова виновник аварии на Можайке сдался полиции

Днем ранее чеченский лидер обратился к предполагаемому виновнику аварии, сбежавшему с места ДТП, с призывом добровольно явиться в полицию.
Обновлено в 05:50
Общество

Главе Советска досталось из-за пугающего «праздника газификации»

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Депутат предложил ввести налоговые льготы для организаций-партнёров, организующих в магазинах и кафе бесплатную раздачу нераспроданных продуктов.
Обновлено в 04:39
Политика

Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин наградил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Обновлено в 06:51
Происшествия

В Петербурге напали на больницу и похитили 200 тыс. руб

Полиция Петербурга разыскивает двух неизвестных, напавших на больницу и похитивших около 200 тыс. руб. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 07:20
Происшествия

Три человека пострадали в результате конфликта в мэрии Назрани

Три человека получили ранения: сын мэра Алихана Тумгоева, охранник и посторонний, сообщает телеканал «360».
Обновлено в 05:24
Экономика

Минстрой РФ озабочен тем, что банки мало взаимодействуют с застройщиками

Минстрой РФ обеспокоен уровнем готовности банков к переходу на проектное финансирование при возведении жилья, большинство уполномоченных банков не взаимодействуют с застройщиками, заявил замминистра строительства и коммунального хозяйства Никита Стасишин.
Обновлено в 07:32
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Кети Топурия впервые рассказала, почему рассталась с Гуфом

Пара пробыла в браке примерно 4 года. Вскоре после развода певица закрутила роман с рэпером Алексеем Долматовым, более известным как Гуф.
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Общество

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«Начало работы международного хаба запланировано на 2020 год, при этом уже к 2023 году годовой пассажиропоток компании «Аэрофлот» в Красноярске сможет достичь 1 млн человек», — говорится в сообщении перевозчика.
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Армия и оружие

В США допустили удар по России в ответ на нападение Китая

«Размещение ракет в контейнерах дает Китаю, России и их партнерам-изгоям новые возможности для прямого или косвенного нападения на Соединенные Штаты и их союзников», — сказал эксперт Международного центра оценки и стратегии (США) Рик Фишер.
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Шоу-бизнес

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Обновлено в 08:03
Происшествия

Экс-губернатор Ишаев доставлен в суд

Обновлено вчера в 10:28
Экономика

Винодельня семей Мантурова и Чемезова выпустила первое вино

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Армия и оружие

Появилось видео проверки автомата Калашникова в экстремальных условиях

Телеканал «Звезда» обнародовал видеоролик, на кадрах которого запечатлена проверка легендарного автомата Калашникова в экстремальных условиях.
Обновлено в 07:10
Армия и оружие

Легкий танк MMT-40: советская «Гвоздика» получит китайскую башню

Выпускавшаяся в Харькове в советские годы самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика" может превратиться в легкий танк MMT-40 в Мьянме.
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Происшествия

Ваню Крапивина посмертно наградили за мужество

"За мужество, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить орденом Мужества Крапивина Ивана Константиновича", — говорится в тексте указа президента России.
Обновлено в 07:16
Интернет

«Яндекс» отказался от Mediascope

Гендиректор Mediascope Руслан Тагиев Mediascope заявил на конференции Digital Brand Day, что «Яндекс» перестал делиться с компанией аудиторными данными своих проектов.
Обновлено в 07:31
Экономика

Шойгу захотел построить дорогу у себя на родине с помощью военных

По словам Шолбана Кара-оол, железную дорогу Кызыл — Курагино построят с помощью армии — с предложением задействовать в строительстве железнодорожные войска в правительство обратился министр обороны России Сергей Шойгу, который является уроженцем региона.
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Политика

Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины

Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства.
Обновлено вчера в 08:10
Политика

Вступили в силу законы о недостоверных новостях и защите госсимволов

В России вступили в силу два закона: о блокировке недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей, а также материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти.
Обновлено в 01:58
Армия и оружие

СБУ нашла среди украинских радикалов российских диверсантов

Экстремисты якобы были завербованы спецслужбами РФ и действовали под видом «Украинской повстанческой армии», запрещенной в России.
Обновлено в 05:07
Общество

Названа разница в зарплатах женщин и мужчин в Москве

В феврале вице-премьер Ольга Голодец заявила, что размер средней зарплаты женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин.
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Происшествия

Отказавшийся разгонять митингующих в Ингушетии батальон расформировали

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Согласно предварительным выводам экспертов, причиной катастрофы Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии мог стать сбой в бортовой системе MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, «Система улучшения характеристик маневренности»).
Обновлено в 06:16
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Российский бизнесмен
Российский бизнесмен, миллиардер. Заслуженный тренер и Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, доктор педагогических наук, автор более 30 учебно-методических и научных работ в сфере организации и управления тренировочным процессом.
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Геннадий Тимченко
Российский предприниматель
Российский предприниматель, общественный деятель. Владелец частной инвестиционной группы Volga Group, специализирующейся на инвестициях в энергетические, транспортные и инфраструктурные активы. Председатель Экономического совета Франко-российской торгово-промышленной палаты. Председатель Российско-китайского делового совета.
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