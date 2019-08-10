Футбол
Ротенберг: была мысль пригласить Мхитаряна в «Сочи»Чемпионат 02:17
Владелец футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг сказал, что подумывал о приобретении полузащитника лондонского «Арсенала» Генриха Мхитаряна.
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У меня была такая мысль в голове. И она держится во мне. Но по этому поводу я ни с кем не связывался. Возможно ли такое со временем? Посмотрим.
— Борис Ротенберг, российский предпринимательЧемпионат 02:17
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