Футбол

Ротенберг: была мысль пригласить Мхитаряна в «Сочи»Чемпионат 02:17

Владелец футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг сказал, что подумывал о приобретении полузащитника лондонского «Арсенала» Генриха Мхитаряна.
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