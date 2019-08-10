Футбол
Ротенберг: была мысль пригласить Мхитаряна в «Сочи»Чемпионат 02:17
Владелец футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг сказал, что подумывал о приобретении полузащитника лондонского «Арсенала» Генриха Мхитаряна.
Читать в источнике
Оценить
У меня была такая мысль в голове. И она держится во мне. Но по этому поводу я ни с кем не связывался. Возможно ли такое со временем? Посмотрим.
— Борис Ротенберг, российский предпринимательЧемпионат 02:17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 06:03, Вашингтон
Политика
Путин приехал на байк-шоу в Севастополе на мотоцикле «Урал»
Обновлено вчера в 11:35
Происшествия
Под Волгоградом из психбольницы сбежали двое осужденных
Обновлено в 04:17
Общество
В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна «Лекима»
Штормовое предупреждение объявили в Приморском крае из-за сильных осадков, которые принес в регион тайфун "Лекима".
Обновлено вчера в 23:34
Армия и оружие
Военный эксперт спрогнозировал итоги столкновения США и России на море
Ситуация в мире остается напряженной, и угроза столкновения России и США, например в Черном море, вполне реальна, считает американский специалист ВМС Лайл Голдстайн.
Обновлено вчера в 19:17
Происшествия
СК попросил арестовать телережиссёра по делу о беспорядках в Москве
Следственный комитет России попросил арестовать режиссёра телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева, задержанного ранее по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля.
Обновлено в 05:23
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек
Проект «Белый счетчик», который занимается подсчетом людей на акциях протеста, насчитал 49 900 участников.
Обновлено вчера в 10:28
Футбол
«Пахтакор» почтил память жертв авиакатастрофы
Обновлено в 02:49
Общество
В Минпросвещения рассказали о новых профессиях в российских колледжах
Министр просвещения Ольга Васильева рассказала о новых профессиях, которые появятся в российских колледжах.
Обновлено в 05:41
Экономика
Подмосковный дворник задолжала 2 млрд рублей
Работающая дворником в одной из компаний ЖКХ Воскресенска женщина оказалась должна почти 2 млрд рублей.
Обновлено вчера в 22:20
Футбол
Российская бригада арбитров получила назначение на матч Лиги Европы
Ответный матч третьего отборочного раунда Лиги Европы между "Нымме Калью" и "Дюделанжем" пройдёт 13 августа в Таллине.
Обновлено в 05:52
Кино
Universal Pictures отменила премьеру фильма после стрельбы в США
Киностудия Universal Pictures отменила премьеру фильма «Охота» (The Hunt), которая была запланирована на 27 сентября, пишет Deadline.
Обновлено вчера в 21:42
Общество
Новой «Миссис Россия» стала жительница Геленджика
Екатерина Гишанова из Геленджика победила в конкурсе «Миссис Россия 2019».
Обновлено в 01:20
Политика
Британские активисты выступили против помощи Украине
Около 20 британских общественных активистов 10 августа провели митинг, на котором они выступили против оказания помощи Украине.
Обновлено вчера в 16:09
Происшествия
В Германии от удара молнии пострадали 15 футболистов
На юге Германии в г. Розенфельд от удара молнии пострадали 15 футболистов. Как стало известно, это случилось вечером 9 августа.
Обновлено вчера в 09:40
Происшествия
Миллиардер-педофил Эпштейн покончил с собой в тюрьме
Обновлено вчера в 10:16
Религия
Рекордное число мусульман отмечает Курбан-байрам в Москве
Ранее 11 августа президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране.
Обновлено в 04:31
Происшествия
Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАД сняли на видео
В Сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на 40-м километре МКАД.
Обновлено в 02:04
Культура
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено вчера в 11:15
Футбол
Юный фанат разбил нос в кровь в попытке получить автограф Салаха
Юный персональный болельщик форварда "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, пытаясь получить автограф кумира, разбил нос в кровь, однако получил заветное фото, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 05:34
Экономика
Bloomberg представил рейтинг богатейших семей мира
Ежегодный рейтинг 25 самых богатых семей мира представило 11 августа агентство Bloomberg.
Обновлено в 01:50
Общество
Росрыболовство вводит новые правила любительской рыбалки
Обновлено 09 августа в 14:32
Армия и оружие
СМИ: самарское КБ приступило к созданию двигателей для казанских «стэлсов»
Самарское двигателестроительное КБ Кузнецова заказало шесть сопловых аппаратов I и II ступеней турбины в сборе общей стоимостью 61 млн рублей.
Обновлено в 03:24
Армия и оружие
Сирийская армия освободила стратегический город в Идлибе, сообщили СМИ
Сирийская армия освободила от боевиков стратегически важный город аль-Хубайт, что позволит ей выйти к одному из крупнейших городов провинции Идлиб Хан-Шейхуну, сообщает проправительственная газета al-Watan.
Обновлено в 02:03
Шоу-бизнес
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт расстались
Американская певица и актриса Майли Сайрус и австралийский актер Лиам Хемсворт расстались менее чем через год после свадьбы.
Обновлено в 03:35
Общество
Глава Минприроды рассказал, как защитить леса от пожаров
Это огромные территории, есть места, где вообще нет населенных пунктов, там просто лес находится вне зоны подлета самолета, там нет коридора, чтобы посадить Ил-76 с заправкой воды и потушить этот пожар.
Обновлено вчера в 12:45
Кино
«Семнадцать мгновений весны» длятся 46 лет
Обновлено вчера в 17:00
Единоборства
Боец Кунченко потерпел первое поражение в карьере
Российский боец смешанного стиля (ММА) Алексей Кунченко проиграл бразильцу Гилберту Бернсу в поединке на турнире UFC Fight Night 156, проходившем в Монтевидео.
Обновлено в 00:22
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Цитаты из писем опубликовал в Facebook советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев.
Обновлено вчера в 20:22
Футбол
«Барселона» не намерена платить за Неймара ни одного евро
«Барселона» намерена сохранять спокойствие и не предпринимать никаких поспешных и сумасшедших шагов, чтобы вернуть Неймара, который выступал за команду из Каталонии с 2013 по 2017 год.
Обновлено в 03:26