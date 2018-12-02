Музыка

Ротару не примет участия в «Песне года»
RT на русском
вчера в 13:57

Народная артистка СССР София Роатру не примет участия в концерте «Песня года» в Москве в субботу, 1 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администратора певицы. Мероприятие проходит в спортивном комплексе «Олимпийский».
RT на русскомвчера в 13:57
с чего всё началось

София Ротару отменила участие в «Песне года» из-за военного положения на Украине

В этом году среди участников была заявлена и София Ротару. 71-летняя артистка выходила для зрителей премии 85 раз, участвуя в 43-х церемониях. Даже в 2014-м году, когда начались серьёзные политические проблемы между Россией и Украиной, она стояла на сцене «Олимпийского».
Комсомольская правдавчера в 08:35

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