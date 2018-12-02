Музыка
София Ротару не примет участие в конкурсе «Песня года»
София Ротару не примет участие в конкурсе «Песня года»Российская газетавчера в 16:08
Певица София Ротару не примет участие в концерте "Песня года", который проходит в субботу в СК "Олимпийский", сообщил администратор исполнительницы. Примечательно, что певица лишь второй раз за последние 45 лет пропускает конкурс.
Российская газетавчера в 16:08
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с чего всё началось
В этом году среди участников была заявлена и София Ротару. 71-летняя артистка выходила для зрителей премии 85 раз, участвуя в 43-х церемониях. Даже в 2014-м году, когда начались серьёзные политические проблемы между Россией и Украиной, она стояла на сцене «Олимпийского».Комсомольская правдавчера в 08:35
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Комсомольская правда03:33
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