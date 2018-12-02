Музыка

София Ротару не примет участие в конкурсе «Песня года»
Российская газета
вчера в 16:08

Певица София Ротару не примет участие в концерте "Песня года", который проходит в субботу в СК "Олимпийский", сообщил администратор исполнительницы. Примечательно, что певица лишь второй раз за последние 45 лет пропускает конкурс.
Российская газетавчера в 16:08
с чего всё началось

София Ротару отменила участие в «Песне года» из-за военного положения на Украине

В этом году среди участников была заявлена и София Ротару. 71-летняя артистка выходила для зрителей премии 85 раз, участвуя в 43-х церемониях. Даже в 2014-м году, когда начались серьёзные политические проблемы между Россией и Украиной, она стояла на сцене «Олимпийского».
Комсомольская правдавчера в 08:35

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София Ротару отказалась участвовать в конкурсе «Песня года»

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