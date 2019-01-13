Армия и оружие
Рота ВСУ в полном составе отказалось воевать в Донбассе — Марочко
Рота ВСУ в полном составе отказалось воевать в Донбассе — МарочкоREGNUMвчера в 10:21
Выходить на боевые позиции в Донбассе отказалась в полном составе рота военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом, как передает «ЛуганскИнформЦентр», сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко со ссылкой на свои источники.
REGNUMвчера в 10:21
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с чего всё началось
Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко сообщил на сайте Луганского информационного центра, что рота ВСУ в полном составе отказалась участвовать в боевых действиях в Донбассе.Московский Комсомолецвчера в 09:52
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"Молодцы, ребята!": отказ роты ВСУ в полном составе воевать в Донбассе обсуждают в Сети
Народные новостивчера в 23:10
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Армия и оружие
Трамп пригрозил Турции санкциями
Президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:49
Армия и оружие
США захотели ослабить влияние России в Арктике
Обновлено вчера в 22:43
Армия и оружие
Нетаньяху подтвердил нанесение Израилем удара по Сирии
«Только за последние 36 часов воздушные силы Израиля нанесли удар по целям в Сирии», — цитирует Нетаньяху The Jerusalem Post.
Обновлено вчера в 06:40
Армия и оружие
Сегодня в России отмечается День трубопроводных войск
Сегодня свой день рождения отмечают трубопроводные войска МТО - 67 лет с момента основания.
Обновлено вчера в 23:16
Армия и оружие
Военные России доставили гумпомощь в сирийский район Манбидж
Военная полиция ВС России сопроводила доставку гуманитарной помощи нуждающимся жителям района Манбидж на северо-востоке сирийской провинции Алеппо, об этом сообщил представитель Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Алексей Денькин.
Обновлено вчера в 22:18
Армия и оружие
Тихоокеанский флот получил катер для отстрела диверсантов-подводников
«Грачонок» предназначен для борьбы с диверсантами-аквалангистами, а также для поддержки боевых пловцов в акватории пункта базирования кораблей.
Обновлено вчера в 22:56
Армия и оружие
«Силы демократической Сирии» заявили о последних мгновениях ИГ
Глава информационной службы поддерживаемой США коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) Мустафа Бали заявил в воскресенье, что группировка ИГ (запрещена в РФ) переживает "свои последние мгновения".
Обновлено вчера в 11:49
Армия и оружие
Истребители ВВС Германии продолжат тренировочные полёты над Эстонией
В октябре 2018 года на авиабазе Эмари под Таллином были открыты новые объекты, которые предназначены для дислоцированных в Эстонии войск и техники НАТО.
Обновлено вчера в 19:59
Армия и оружие
Разведчики ЮВО тренируются в горах Кабардино-Балкарии
Обновлено в 00:49
Армия и оружие
Военные на «Терминаторах» учились искать боевиков под Новосибирском
Экипажи транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8 АМТШ отдельного вертолетного полка Центрального военного округа, дислоцированного под Новосибирском, провели учения по поиску условных бандгрупп в ночное время.
Обновлено вчера в 23:45
Армия и оружие
Опубликованы переговоры украинской журналистки и военных ВСУ
В воскресенье, 13 января, в YouTube появилась аудиозапись перехваченных телефонных разговоров журналистки некого украинского телеканала, представившейся Ольгой, с руководством 93-й бригады ВСУ Украины, принимавшей активное участие в так называемой Антитеррористической операции (АТО) на юго-востоке страны.
Обновлено вчера в 12:44
Армия и оружие
ХАМАС начал радиовещание на Израиль с помощью «Хезбаллах», пишут СМИ
Радиостанция Al-Aqsa, расположенная в Газе и управляемая группой ХАМАС, начала вещание на Израиль через мощную радиовещательную башню, установленную на израильско-ливанской границе, сообщило в воскресенье издание The Times of Israel.
Обновлено вчера в 13:41
Армия и оружие
В США из-за ненужности по дешевке продадут МиГ-29
Американское издание отмечает, что машина, использовавшаяся в США в учебных целях, способна развивать скорость до 2,4 числа Маха, подниматься на высоту до 18 километров и совершать перелеты на расстояние до 1800 километров, однако лишена 30-миллиметровой авиационной пушки Грязева-Шипунова и радиолокационного прицельного комплекса РЛПК-29.
Обновлено вчера в 16:08
Армия и оружие
Не забывайте свои базы: Дамаск требует полного вывода войск США
В Дамаске потребовали от Вашингтона закрыть военную базу Эт-Танф и вывести все без исключения американские вооруженные формирования с территории Сирии.
Обновлено вчера в 16:01
Армия и оружие
Япония настаивает на продолжении обсуждения инцидента с корейским эсминцем
На продолжении обсуждения инцидента с корейским боевым кораблем и японским самолетом настаивает министр обороны Японии Такэси Ивая.
Обновлено вчера в 21:45