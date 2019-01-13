Армия и оружие

Рота ВСУ в полном составе отказалось воевать в Донбассе — Марочко
REGNUM
вчера в 10:21

Выходить на боевые позиции в Донбассе отказалась в полном составе рота военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом, как передает «ЛуганскИнформЦентр», сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко со ссылкой на свои источники.
REGNUMвчера в 10:21
с чего всё началось
Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко сообщил на сайте
 Луганского информационного центра, что рота ВСУ в полном составе отказалась участвовать в боевых действиях в Донбассе.
Московский Комсомолецвчера в 09:52

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"Молодцы, ребята!": отказ роты ВСУ в полном составе воевать в Донбассе обсуждают в Сети

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ЛНР: украинская рота отказалась выходить на позиции

News.ruвчера в 10:05
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Трамп пригрозил Турции санкциями

Президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции. Об этом сообщает РИА "Новости".
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США захотели ослабить влияние России в Арктике

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Нетаньяху подтвердил нанесение Израилем удара по Сирии

«Только за последние 36 часов воздушные силы Израиля нанесли удар по целям в Сирии», — цитирует Нетаньяху The Jerusalem Post.
Обновлено вчера в 06:40
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Сегодня в России отмечается День трубопроводных войск

Сегодня свой день рождения отмечают трубопроводные войска МТО - 67 лет с момента основания.
Обновлено вчера в 23:16
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Военные России доставили гумпомощь в сирийский район Манбидж

Военная полиция ВС России сопроводила доставку гуманитарной помощи нуждающимся жителям района Манбидж на северо-востоке сирийской провинции Алеппо, об этом сообщил представитель Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Алексей Денькин.
Обновлено вчера в 22:18
Армия и оружие

Тихоокеанский флот получил катер для отстрела диверсантов-подводников

«Грачонок» предназначен для борьбы с диверсантами-аквалангистами, а также для поддержки боевых пловцов в акватории пункта базирования кораблей.
Обновлено вчера в 22:56
Армия и оружие

«Силы демократической Сирии» заявили о последних мгновениях ИГ

Глава информационной службы поддерживаемой США коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) Мустафа Бали заявил в воскресенье, что группировка ИГ (запрещена в РФ) переживает "свои последние мгновения".
Обновлено вчера в 11:49
Армия и оружие

Истребители ВВС Германии продолжат тренировочные полёты над Эстонией

В октябре 2018 года на авиабазе Эмари под Таллином были открыты новые объекты, которые предназначены для дислоцированных в Эстонии войск и техники НАТО.
Обновлено вчера в 19:59
Армия и оружие

Разведчики ЮВО тренируются в горах Кабардино-Балкарии

Обновлено в 00:49
Армия и оружие

Военные на «Терминаторах» учились искать боевиков под Новосибирском

Экипажи транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8 АМТШ отдельного вертолетного полка Центрального военного округа, дислоцированного под Новосибирском, провели учения по поиску условных бандгрупп в ночное время.
Обновлено вчера в 23:45
Армия и оружие

Опубликованы переговоры украинской журналистки и военных ВСУ

В воскресенье, 13 января, в YouTube появилась аудиозапись перехваченных телефонных разговоров журналистки некого украинского телеканала, представившейся Ольгой, с руководством 93-й бригады ВСУ Украины, принимавшей активное участие в так называемой Антитеррористической операции (АТО) на юго-востоке страны.
Обновлено вчера в 12:44
Армия и оружие

ХАМАС начал радиовещание на Израиль с помощью «Хезбаллах», пишут СМИ

Радиостанция Al-Aqsa, расположенная в Газе и управляемая группой ХАМАС, начала вещание на Израиль через мощную радиовещательную башню, установленную на израильско-ливанской границе, сообщило в воскресенье издание The Times of Israel.
Обновлено вчера в 13:41
Армия и оружие

В США из-за ненужности по дешевке продадут МиГ-29

Американское издание отмечает, что машина, использовавшаяся в США в учебных целях, способна развивать скорость до 2,4 числа Маха, подниматься на высоту до 18 километров и совершать перелеты на расстояние до 1800 километров, однако лишена 30-миллиметровой авиационной пушки Грязева-Шипунова и радиолокационного прицельного комплекса РЛПК-29.
Обновлено вчера в 16:08
Армия и оружие

Не забывайте свои базы: Дамаск требует полного вывода войск США

В Дамаске потребовали от Вашингтона закрыть военную базу Эт-Танф и вывести все без исключения американские вооруженные формирования с территории Сирии.
Обновлено вчера в 16:01
Армия и оружие

Япония настаивает на продолжении обсуждения инцидента с корейским эсминцем

На продолжении обсуждения инцидента с корейским боевым кораблем и японским самолетом настаивает министр обороны Японии Такэси Ивая.
Обновлено вчера в 21:45
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