с чего всё началось

Выходить на боевые позиции в Донбассе отказалась в полном составе рота военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом, как передает «ЛуганскИнформЦентр», сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко со ссылкой на свои источники.

Рота ВСУ в полном составе отказалось воевать в Донбассе — Марочко

Происшествия Происшествия В жилом доме в Ростовской области взорвался газ

Происшествия Происшествия Мэра Гданьска ударили ножом на концерте По словам очевидцев, неизвестный мужчина взбежал на сцену во время выступления Адамовича и ударил политика ножом.

Политика Политика МИД РФ удивили планы японской стороны провести закрытый брифинг Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, японская сторона разослала приглашения представителям различных СМИ на закрытый брифинг.

Происшествия Происшествия Учительница в Сызрани госпитализирована после удара ученика В одной из школ Сызрани Самарской области ученик напал на учительницу.

Теннис Теннис Шарапова не отдала ни одного гейма в первом круге Australian Open Российская теннисистка Мария Шарапова одержала победу над представительницей Великобритании Хэрриет Дарт в матче первого Australian Open.

Экономика Экономика Более половины россиян выступают за отставку правительства Важно, что люди активнее отвечают на вопрос о претензиях к правительству, дают более разнообразные и конкретные ответы.

Армия и оружие Армия и оружие Рота ВСУ в полном составе отказалось воевать в Донбассе — Марочко

Политика Политика На Украине оценили вероятность начала войны с Россией Вероятность начала войны между Россией и Украиной минимальна, заявил ветеран украинской внешней разведки генерал-лейтенант Василий Богдан в интервью "Фактам".

Политика Политика В РПЦ ответили на призыв Порошенко показать томос РПЦ ответила на призыв Петра Порошенко показать свой томос.

Космос Космос Названа вероятная причина сбоя «Спектра-Р»: космическая радиация

Политика Политика Польша планирует построить остров в Калининградском заливе По проекту искусственный остров должен быть локализован на Вислинском заливе.

Кино Кино HBO назвал дату премьеры последнего сезона «Игры престолов» Показ первой серии восьмого и заключительного сезона сериала "Игра престолов" на телеканале HBO запланирован на 14 апреля.

Происшествия Происшествия Самолет выкатился за пределы ВПП в столичном аэропорту Шереметьево В столичном аэропорту Шереметьево самолет авиакомпании Smart Wings выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП).

Экономика Экономика Товарооборот России и Китая в 2018 году вырос на 27,1% Товарооборот между Россией и Китаем в 2018 году вырос на 27,1% - до более $107 млрд.

Экономика Экономика Минэкономразвития представило новую методику производительности труда Минэкономразвития представило новую методику расчета производительности труда для выполнения майского указа президента.

Политика Политика В Германии отреагировали на угрозы посла США немецким компаниям Таблоид Bild ранее рассказал, что Гренелл разослал письма ряду компаний ФРГ с угрозами введения санкций со стороны США из-за поддержки "Северного потока — 2". При этом представитель посла пояснил, что письма дипломата нужно воспринимать не как "угрозу", а как "ясное выражение политики Соединенных Штатов".

Экономика Экономика «Коммерсантъ» узнал стоимость предстоящей реконструкции зданий Госдумы В текущем году еще около 1 млрд руб. будет выделено из бюджета Москвы на реконструкцию здания, расположенного на Охотном Ряду и являющегося архитектурным памятником.

Космос Космос Грузовой корабль Dragon покинул МКС Американский космический грузовой корабль Dragon покинул Международную космическую станцию (МКС).

Общество Общество Электромобили в России предложили выделить номерами зеленого цвета

Армия и оружие Армия и оружие Трамп пригрозил разорить Турцию Президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции, если Анкара ударит по сирийским курдам.

Армия и оружие Армия и оружие США захотели ослабить влияние России в Арктике

Происшествия Происшествия В морг одной из больниц Амурской области привезли живую пенсионерку

Спорт Спорт Россиянки выиграли золото в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону

Общество Общество Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница проведет уборку в больнице

ЖКХ ЖКХ В Госдуме предложили оснащать дома газовыми плитами с автоотключением Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская предложила оснащать дома газовыми плитами, которые автоматически выключаются в случае, если гаснет пламя, пишет газета «Известия».

Спорт Спорт Мужская сборная России по биатлону выиграла эстафету

Экономика Экономика Иностранные туристы за 9 месяцев купили в РФ товаров на 8 млрд рублей С начала введения в России системы tax free в апреле 2018 года иностранные туристы потратили в нашей стране около 8 млрд рублей.

Наука Наука Нобелевского лауреата лишили званий за расизм Первооткрыватель ДНК нобелевский лауреат Джеймс Уотсон лишен почетных званий в лаборатории ColdS pring Harbor, которую он ранее возглавлял, за расистские высказывания об интеллекте африканцев.

Футбол Футбол «Монако» с Головиным добился ничьей в матче против «Марселя» Во Франции состоялись матчи 20 тура Лиги 1. В одном из поединков "Монако" в выездном поединке против "Марселя" сыграл вничью.