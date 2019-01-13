с чего всё началось

Выходить на боевые позиции в Донбассе отказалась в полном составе рота военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом, как передает «ЛуганскИнформЦентр», сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко со ссылкой на свои источники.

Рота ВСУ в полном составе отказалось воевать в Донбассе — Марочко

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