Армия и оружие

Рота ВСУ в полном составе отказалось воевать в Донбассе — Марочко
REGNUM
10:21

Выходить на боевые позиции в Донбассе отказалась в полном составе рота военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом, как передает «ЛуганскИнформЦентр», сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко со ссылкой на свои источники.
REGNUM10:21
с чего всё началось
Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко сообщил на сайте
 Луганского информационного центра, что рота ВСУ в полном составе отказалась участвовать в боевых действиях в Донбассе.
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