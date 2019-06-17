Здоровье

Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на льготные лекарстваКоммерсантъ вчера в 17:01

В Ивановской и Смоленской областях, Ингушетии, Чукотском автономном округе, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Севастополе были выявлены «грубые нарушения» прав граждан на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
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Росздравнадзор выявил грубые нарушения прав граждан на льготные лекарства

Росздравнадзор провел проверку в субъектах России по льготному обеспечению граждан лекарствами и выявил в ряде регионов грубые нарушения, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ.
РИА Новостивчера в 17:15

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В регионах инвалиды и дети с трудом получают льготные лекарства

URA.Ruвчера в 18:55

Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на лекарства по льготам

RT на русскомвчера в 18:00

Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на льготные лекарства

Коммерсантъвчера в 17:01

Сотрудники Росздравнадзора выявили грубые нарушения прав граждан на льготные медикаменты

Московский Комсомолецвчера в 17:25

Росздравнадзор выявил грубые нарушения прав граждан на льготные лекарства

РИА Новостивчера в 17:15

Росздравнадзор выявил нарушения прав граждан на обеспечение льготными лекарствами

ТАССвчера в 17:46

Росздравнадзор выявил массовые нарушения льготного отпуска лекарств

РБКвчера в 17:00
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 03:23, Вашингтон
Происшествия

Полпред президента провел в Пензе совещание по ситуации в Чемодановке

Вечером в воскресенье, 16 июня, в Пензе полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел совещание по урегулированию ситуации в селе Чемодановка, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Обновлено в 02:19
Экономика

Банки не получат данные от сотовых операторов

Как сообщается, в комитете Госдумы по финансовому рынку данный законопроект был раскритикован.
Обновлено в 02:49
Гаджеты

Названы смартфоны Samsung, которые первыми получат Android 10

Инсайдером в сети были названы смартфоны Samsung, которые первыми получат Android 10. В этом списке оказался в общей сложности 21 смартфон.
Обновлено вчера в 14:54
Экономика

В России возобновился рост числа банкротств компаний

Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.
Обновлено в 01:00
Общество

Около 1600 человек приняли участие в митинге на проспекте Сахарова

На согласованный властями Москвы митинг, проходящий под лозунгом «Закон и справедливость для всех», вышли порядка 1600 человек.
Обновлено вчера в 08:14
Армия и оружие

В Сирии успешно испытали российский «ночной суперохотник» Ми-28НМ

Представители российского Минобороны заявили о том, что на территории Сирии был успешно испытан боевой вертолет Ми-28НМ «Ночной суперохотник».
Обновлено в 03:13
Армия и оружие

«Октябрь как в аду», — дончане обсуждают вчерашний бой в районе аэропорта

Дончане обсуждали звуки боя в социальных сетях, соглашаясь друг с другом, что так громко и страшно не было с 2015 года.
Обновлено в 02:24
Политика

Guardian: Мэй захотела встретиться с Путиным

Ранее сообщалось, что Мэй отказалась заниматься Brexit и захотела смотреть крикет.
Обновлено вчера в 19:15
Политика

В бундестаге ответили на угрозы США по поводу «Северного потока — 2»

Ранее американский лидер Дональд Трамп оценил возможность введения санкций против участников строительства «Северного потока — 2». По его мнению, Вашингтон таким образом «защищает» Берлин от Москвы.
Обновлено вчера в 20:49
Общество

Burger King накажут за рекламные слоганы

В отношении сети ресторанов быстрого питания Burger King возбудили дело по факту массовой рассылки по электронной почте неоднозначных рекламных слоганов, сообщается на сайте столичного УФАС России.
Обновлено в 02:49
Общество

Спрос на автодома вырос в России

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные сервиса «Авито», за пять месяцев 2019 года спрос на автодома среди жителей страны вырос на 26% по сравнению с предыдущим годом.
Обновлено в 01:53
Политика

В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко

Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
Обновлено вчера в 15:17
Технологии

В ДГТУ придумали, как трансформировать инженерное образование

С сентября 2019 года в Донском государственном техническом университете (ДГТУ) начинает работу Институт опережающих технологий "Школа Икс".
Обновлено в 02:04
Политика

Саакашвили рассказал об отношении Порошенко к алкоголю

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал в эфире телеканала «112 Украина», как экс-президент Украины Петр Порошенко относится к местному алкоголю.
Обновлено вчера в 21:52
Шоу-бизнес

Садальский выразил радость за Алибасова фотографией с гробом

Станислав Садальский порадовался в связи с тем, что Бари Алибасов пошел на поправку.
Обновлено вчера в 22:23
Наука

Определены нейроны, которые включают мышиную «песню любви»

Исследователи из Университета Дьюка (США) определили скопление нейронов в мозге мыши, имеющее решающее значение для создания ультразвуковых «песен», которые самец издает во время ухаживания за самкой, сообщается на сайте университета.
Обновлено в 02:57
Политика

Экстренно госпитализирован глава Дагестана

Глава Дагестана Владимир Васильев госпитализирован в Москве.
Обновлено вчера в 19:06
Происшествия

СК РФ задержал еще 12 участников массовой драки под Пензой

Оперативники Следственного комитета, МВД и ФСБ РФ задержали еще 12 участников массового конфликта, который случился в селе Чемодановка в Пензенской области.
Обновлено вчера в 05:15
Происшествия

Два человека погибли при пожаре в жилом доме на севере Москвы

Пожар в одном из жилых домов на севере Москвы унес жизни двоих человек.
Обновлено вчера в 21:04
Кино

Гран-при «Кинотавра» удостоен фильм «Бык» Бориса Акопова

Фильм "Бык" дебютанта Бориса Акопова получил главный приз 30-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр".
Обновлено вчера в 19:27
Спорт

Шубенков победил на этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате

Обновлено вчера в 16:48
Политика

Пушков поддержал журналиста, осудившего Дуду за слова о русских

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков поддержал польского журналиста Томаша Залевского в его критике в адрес президента Польши Анджея Дуды.
Обновлено в 02:26
Политика

В здании администрации президента Украины могут сделать музей

Команда президента Украины Владимира Зеленского намерена перенести администрацию президента Украины в другое место, а в здании на улице Банковой сделать музей.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В Новосибирске водитель маршрутки напал на пассажиров с ножом

Ранее в соцсети «ВКонтакте» в группе «Инцидент Новосибирск» один из пассажиров маршрутки рассказал, что водитель отказался завершить маршрут и возвращать деньги за проезд, после чего начал агрессивно себя вести и, достав нож, начал наносить удары.
Обновлено в 03:10
Общество

В России появится новая маркировка продуктов

Новый вид обозначений поможет покупателям понять, сколько сахара, жиров и соли содержится в продуктах.
Обновлено вчера в 19:49
Здоровье

Минздрав назвал регионы России с наибольшей распространенностью рака

Самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований в 2018 году были зафиксированы в Курской области (3331,1 на 100 тыс. населения) и Мордовии (3292,1 на 100 тыс.), сообщает RT со ссылкой на Минздрав России.
Обновлено в 02:59
Общество

Большинство россиян хотели бы, чтобы их дети начали работать до 18 лет

Большинство опрошенных россиян одобряют желание подростков начать работать до совершеннолетия и полагают, что такой заработок даёт финансовую независимость и возможность помочь своей семье.
Обновлено вчера в 21:19
Армия и оружие

Стало известно о модернизации ядерного оружия в мире

В 2018 году все страны, обладающие ядерным оружием, продолжили модернизировать свой арсенал.
Обновлено в 02:09
Общество

Гороскоп на 16 июня: День пройдет на «твердую четверку»

Вряд ли все, за что вы возьметесь, будет сделано на пять с плюсом, но на твердую «четверку» – вполне.
Обновлено 15 июня в 19:00
Общество

Блогер Хованский стал помощником депутата

Обновлено в 01:46
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