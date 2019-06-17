Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на лекарства по льготамRT на русском 18:00

Росздравнадзор провел проверку в субъектах России по льготному обеспечению граждан лекарствами и выявил в ряде регионов грубые нарушения, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ.

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В Росздравнадзоре проинформировали о результатах проверки, проведённой в российских регионах, по ситуации со льготным обеспечением граждан лекарствами. Как отметили в ведомстве, в ходе мероприятий был выявлен ряд грубых нарушений.

Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на лекарства по льготам

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