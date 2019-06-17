Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на льготные лекарстваКоммерсантъ 17:01

В Ивановской и Смоленской областях, Ингушетии, Чукотском автономном округе, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Севастополе были выявлены «грубые нарушения» прав граждан на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Общество Светофор для еды: ГОСТ для маркировки продуктов вводят в России ФИЦ питания и биотехнологии подготовил ГОСТ на так называемый "светофор" для еды, который будет информировать покупателей о доли в продуктах критически значимых веществ.

Армия и оружие Силы Балтийского флота РФ контролируют обстановку в районе учений НАТО В военных маневрах принимают участие корабли и самолеты 16 стран-членов альянса Силы и средства Балтийского флота РФ контролируют обстановку в районе совместных учений объединенных военно-морских сил НАТО "Балтопс-2019".

Политика Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе Примеру украинского главы последовали и некоторые из горожан Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Мариуполь пробежал через фонтан на городской площади, передает РИА Новости.

Транспорт Возвращающиеся с дач петербуржцы спровоцировали пробки на КАД 16 июня в Петербург начали возвращаться дачники, что стало причиной пробок на Кольцевой автодороге (КАД).

Экономика Сотрудников «Тинькофф банка» попросили не называть свое место работы банком На просьбу объяснить, в чем негативные коннотации у слова «банк», представитель «Тинькофф» заявил, что Хьюз не говорил, что «банк» – плохое слово, он имел в виду, что оно «не совсем корректно звучит в контексте группы».

Хоккей Скоропостижно скончался бывший арбитр КХЛ Александр Черенков На 53-м году жизни скончался хоккейный судья Александр Черенков, работавший на матчах КХЛ.

Шоу-бизнес Телеведущий Дмитрий Комаров женился на «Мисс Украина-2016» Известный украинский телеведущий и автор программы «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров женился на своей возлюбленной, победительнице конкурса красоты «Мисс Украина-2016» Александре Кучеренко.

Кино Главный приз «Кинотавра» получил фильм «Бык» Главный приз "Кинотавра" получил фильм "Бык" молодого режиссера-дебютанта Бориса Акопова, до этого фильма работавшего артистом балета.

Политика Экстренно госпитализирован глава Дагестана Глава Дагестана Владимир Васильев госпитализирован в Москве.

Музыка Лобода прокомментировала сообщения о конфликте с Лазаревым Певица Светлана Лобода прокомментировала сообщения СМИ о якобы произошедшем конфликте с Сергеем Лазаревым во время вручения премии "Муз-ТВ".

Политика Guardian: Мэй захотела встретиться с Путиным Ранее сообщалось, что Мэй отказалась заниматься Brexit и захотела смотреть крикет.

Шоу-бизнес Паулина Андреева в прозрачном платье произвела фурор на «Кинотавре» 30-летняя муза Федора Бондарчука снова смогла привлечь пристальные взгляды публики на закрытии в Сочи юбилейного, 30-го по счету кинофестиваля «Кинотавр».

Армия и оружие «Ночной суперохотник» Ми-28НМ успешно испытан в Сирии В начале 2019 года боевая машина была успешно обкатана в условиях горной и пустынной местности в Сирийской Арабской Республике и теперь может поступать в войска.

Армия и оружие Совбез РФ: НАТО логично было распустить в 1991 году Фото: theworldnews.net Заместитель секретаря Совбеза РФ заявил, что НАТО надо было ликвидировать вслед за роспуском Организации Варшавского договора в 1991 году, сообщает ТАСС.

Политика Власти подтвердили, что два дома во Франции принадлежат семье Путина Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.

Армия и оружие Отдать «хвосты»: Минобороны усложняет экзамены в военных вузах Проверка на практиках Как сообщили "Известиям" в Минобороны, ведомством уже разработаны изменения в приказ министра № 670, который регламентирует организацию образовательной деятельности в военных вузах.

Происшествия В Башкирии в результате ДТП погиб ребенок Автомобили Volkswagen и Skoda столкнулись в воскресенье на автодороге в Башкирии, в результате ДТП погиб 11-летний ребенок, еще семь человек, в том числе двое детей, госпитализированы.

Общество В Волгограде из-за ливня размыло склон у «Волгоград-Арены» "Днем в Волгограде из-за сильного ливня потоки воды с парковочной площадки у стадиона не ушли в ливневую канализацию и смыли часть грунта со склонов на проезжую часть Нулевой продольной магистрали [Нулевая продольная, или рокадная дорога проходит между стадионом и правым берегом Волги]", - сообщил представитель волгоградской мэрии.

Общество Первый рисунок Гогена ушел с молотка во Франции за 80 тысяч евро Первый рисунок художника Поля Гогена, на котором изображено швейцарское шале, ушел с молотка во Франции в воскресенье за 80 тысяч евро, сообщает швейцарская газета Matin.

Политика Болтон заявил об отсутствии предъявленных обвинений Уилану в РФ Помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон утверждает, что Россия не предоставила доказательств вины арестованного в РФ гражданина США Пола Уилана.

Политика Индия начала торговую войну с США Стороны начали обмениваться пошлинами в прошлом году, после того как Трамп ввел дополнительные сборы на все поставки алюминия и стали в США.

Транспорт Улицу Милицейскую в Южно-Сахалинске ждет большой ремонт Сахалинская коммунальная компания (СКК) выполнит реконструкцию участка тепломагистрали, питающей всю центральную часть города.

Экономика Счетная палата нашла арендный договор «Мосфильма» в несуществующей валюте Плата ежегодно индексируется на размер инфляции либо изменяется в соответствии с изменением кадастровой стоимости участка, либо пересчитывается в соответствии с изменением рыночной стоимости права аренды не чаще одного раза в пять лет.