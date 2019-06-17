Здоровье

Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на льготные лекарстваКоммерсантъ 17:01

В Ивановской и Смоленской областях, Ингушетии, Чукотском автономном округе, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Севастополе были выявлены «грубые нарушения» прав граждан на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
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Сотрудники Росздравнадзора выявили грубые нарушения прав граждан на льготные медикаменты

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Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на лекарства по льготам

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Росздравнадзор выявил нарушения прав граждан на обеспечение льготными лекарствами

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Росздравнадзор выявил грубые нарушения прав граждан на льготные лекарства

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Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на льготные лекарства

Коммерсантъ17:01

Росздравнадзор выявил массовые нарушения льготного отпуска лекарств

РБК17:00
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 19:43, Вашингтон
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