Здоровье
Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на льготные лекарстваКоммерсантъ вчера в 17:01
В Ивановской и Смоленской областях, Ингушетии, Чукотском автономном округе, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Севастополе были выявлены «грубые нарушения» прав граждан на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
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с чего всё началось
Росздравнадзор провел проверку в субъектах России по льготному обеспечению граждан лекарствами и выявил в ряде регионов грубые нарушения, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ.РИА Новостивчера в 17:15
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Сотрудники Росздравнадзора выявили грубые нарушения прав граждан на льготные медикаменты
Московский Комсомолецвчера в 17:25
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