Здоровье

Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на лекарства по льготамRT на русском 18:00

В Росздравнадзоре проинформировали о результатах проверки, проведённой в российских регионах, по ситуации со льготным обеспечением граждан лекарствами. Как отметили в ведомстве, в ходе мероприятий был выявлен ряд грубых нарушений.
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Росздравнадзор выявил грубые нарушения прав граждан на льготные лекарства

Росздравнадзор провел проверку в субъектах России по льготному обеспечению граждан лекарствами и выявил в ряде регионов грубые нарушения, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ.
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Росздравнадзор выявил нарушения прав граждан на обеспечение льготными лекарствами

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