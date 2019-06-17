Здоровье
Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на лекарства по льготамRT на русском вчера в 18:00
В Росздравнадзоре проинформировали о результатах проверки, проведённой в российских регионах, по ситуации со льготным обеспечением граждан лекарствами. Как отметили в ведомстве, в ходе мероприятий был выявлен ряд грубых нарушений.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 06:25, Вашингтон
Происшествия
Четыре человека погибли при стрельбе на рынке в Азербайджане
Четыре человека погибли, еще трое пострадали в понедельник в результате стрельбы на рынке сельхозпродукции в селе Беюк Кесик Акстафинского района на западе страны.
Обновлено в 05:05
Происшествия
Ударившей ученика учительнице назначили 200 часов работ
Суд признал учительницу виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей. Ее приговорили к 200 часам обязательных работ.
Обновлено в 02:55
Политика
Уехавшие на Украину крымчане захотели российское гражданство
24 апреля и 1 мая президент России Владимир Путин двумя своими указами распорядился упростить выдачу российского гражданства жителям Донбасса, а также украинцам, родившимся или жившим в Крыму или Севастополе и уехавшим до присоединения полуострова к России.
Обновлено в 02:17
Политика
В Кремле прокомментировали статью о кибератаках США на Россию
Отвечая на вопрос журналиста, получал ли Кремль сведения про усиление кибератак США по энергообъектам РФ, пресс-секретарь президента сказал, что если кто-то делает это, не информируя лидера США Дональда Трампа, налицо признаки возможной кибервойны.
Обновлено в 06:18
Шоу-бизнес
Екатерина Климова подала на развод
По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Происшествия
Суд по делу экс-замполпреда в СЗФО и журналиста смягчил обвинение
Московский районный суд Петербурга переквалифицировал состав преступления в деле калининградского журналиста и экс-замполпреда в СЗФО с вымогательства на самоуправство.
Обновлено в 05:48
Общество
Блогер Хованский стал помощником депутата
Обновлено в 05:42
Гаджеты
В 2019 году поставки смартфонов Huawei могут упасть на 60 млн
В 2019 году поставки смартфонов Huawei могут упасть на 60 млн максимум.
Обновлено в 06:07
Экономика
Средний размер ипотечного кредита в РФ в I квартале вырос на 17%
Средний размер ипотечного кредита в России увеличился в январе - марте 2019 года на 17,3% (на 350,6 тыс. руб.) по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 2,38 млн руб. Такие данные, основанные на информации от 4 тыс. российских кредиторов, представило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) в понедельник.
Обновлено в 05:33
Общество
При въезде в Екатеринбург демонтировали указатель «Город бесов»
В Екатеринбург по предписанию ГИБДД демонтировали знак "Город бесов", Он появился ранее при въезде в город со стороны аэропорта Кольцово.
Обновлено в 04:42
Происшествия
Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота
На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
Обновлено в 05:14
Шоу-бизнес
О странных совпадениях между Костенко и Бузовой заговорили подписчики
Подписчики проанализировали места отдыха Костенкко и Бузовой и пришли к выводу, что предпочтения у девушек одинаковые.
Обновлено в 05:02
Армия и оружие
Польша разместит американских военных в шести точках
Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна разместит американские военные подразделения в шести точках.
Обновлено в 06:19
Происшествия
Врачи оценили состояние Бари Алибасова
Состояние продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, в Казахстан его не перевозили.
Обновлено в 02:45
Шоу-бизнес
61-летняя Александра Яковлева похудела на 20 килограммов
Обновлено в 03:23
Общество
Названы регионы-лидеры по благосостоянию семей
В среднестатистической российской семье с двумя работающими родителями, получающими среднюю по стране зарплату, и двумя детьми по итогам 2018 года после минимальных трат в объеме прожиточных минимумов взрослых и детей максимально возможный остаток составляет 44,3 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 17:21
Происшествия
Екатеринбургские лингвисты разрешили называть полицейских «мусорами»
Оценить высказывания подозреваемого в адрес сотрудника полиции попросили экспертов-лингвистов.
Обновлено в 05:49
Экономика
«Кранэкс» и телекомпания «Барс» отбиваются от Следственного комитета
После обысков на «Кранэксе», владелец промышленной группы и телекомпании «Барс» Юрий Токаев, очевидно, начал информационную войну со Следственным комитетом.
Обновлено в 06:05
Политика
В Минтруде ответили на предложения по критериям нуждаемости
Как отметили в ведомстве, в основном для получения соцподдержки критерием нуждаемости является условие, по которому среднедушевой доход семьи не должен превышать однократную либо двукратную величину установленной в России величины прожиточного минимума.
Обновлено в 05:38
Политика
Ушел из жизни бывший первый зампред КГБ СССР Филипп Бобков
Бывший первый зампред КГБ СССР, генерал армии Филипп Бобков ушел из жизни в возрасте 93 лет.
Обновлено в 06:20
Происшествия
Полпред президента взял под контроль ситуацию в Чемодановке
Полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров взял ситуацию в селе Чемодановка Пензенской области под личный контроль, сообщает его пресс-служба.
Обновлено в 05:18
Здоровье
В глухих сибирских деревнях у стариков обнаружили ВИЧ
У жителей труднодоступных деревень в Тюменской области обнаружили ВИЧ-инфекцию, сообщает URA.RU.
Обновлено в 05:35
Музыка
Лобода впервые прокомментировала скандал с Лазаревым
Популярная украинская певица Светлана Лобода прокомментировала ссору с Сергеем Лазаревым, которая произошла на музыкальной премии.
Обновлено вчера в 15:00
Здоровье
Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака
В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено в 04:21
Общество
На прямую линию с Путиным поступило почти 600 тысяч обращений
Почти 600 тыс. вопросов поступило на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, передаёт телеканал «Россия 24» со ссылкой на данные call-центров.
Обновлено вчера в 12:22
Политика
Президент Казахстана призвал Трампа «не загонять китайцев в угол»
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что США и Китаю необходимо найти компромисс в торговой войне.
Обновлено в 02:52
Общество
ФАС возбудила дело против Burger King из-за неэтичной рекламы
Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении Burger King из-за неэтичных рекламных слоганов.
Обновлено в 03:22
Политика
Гройсман пожаловался на враждебную систему Порошенко
Украинский премьер Владимир Гройсман заявил, что система, выстроенная экс-главой Украины Петром Порошенко, мешала ему проводить реформы в стране.
Обновлено в 06:02