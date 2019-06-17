Здоровье

Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на лекарства по льготамRT на русском вчера в 18:00

В Росздравнадзоре проинформировали о результатах проверки, проведённой в российских регионах, по ситуации со льготным обеспечением граждан лекарствами. Как отметили в ведомстве, в ходе мероприятий был выявлен ряд грубых нарушений.
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Росздравнадзор провел масштабную проверку регионов

Московский Комсомолец05:29

В регионах инвалиды и дети с трудом получают льготные лекарства

URA.Ruвчера в 18:55

Росздравнадзор выявил массовые нарушения льготного отпуска лекарств

РБКвчера в 17:00

Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на лекарства по льготам

RT на русскомвчера в 18:00

Росздравнадзор выявил нарушения прав граждан на обеспечение льготными лекарствами

ТАССвчера в 17:46

Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на льготные лекарства

Коммерсантъвчера в 17:01

В России обнаружили массовые нарушения при выдаче льготных лекарств

Lenta.ruвчера в 18:55
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Происшествия

Четыре человека погибли при стрельбе на рынке в Азербайджане

Четыре человека погибли, еще трое пострадали в понедельник в результате стрельбы на рынке сельхозпродукции в селе Беюк Кесик Акстафинского района на западе страны.
Обновлено в 05:05
Здоровье

Подари жизнь: 8-летней Василисе нужна пересадка костного мозга

Обновлено в 05:40
Происшествия

Ударившей ученика учительнице назначили 200 часов работ

Суд признал учительницу виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей. Ее приговорили к 200 часам обязательных работ.
Обновлено в 02:55
Политика

Уехавшие на Украину крымчане захотели российское гражданство

24 апреля и 1 мая президент России Владимир Путин двумя своими указами распорядился упростить выдачу российского гражданства жителям Донбасса, а также украинцам, родившимся или жившим в Крыму или Севастополе и уехавшим до присоединения полуострова к России.
Обновлено в 02:17
Политика

В Кремле прокомментировали статью о кибератаках США на Россию

Отвечая на вопрос журналиста, получал ли Кремль сведения про усиление кибератак США по энергообъектам РФ, пресс-секретарь президента сказал, что если кто-то делает это, не информируя лидера США Дональда Трампа, налицо признаки возможной кибервойны.
Обновлено в 06:18
Шоу-бизнес

Екатерина Климова подала на развод

По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Происшествия

Суд по делу экс-замполпреда в СЗФО и журналиста смягчил обвинение

Московский районный суд Петербурга переквалифицировал состав преступления в деле калининградского журналиста и экс-замполпреда в СЗФО с вымогательства на самоуправство.
Обновлено в 05:48
Общество

Блогер Хованский стал помощником депутата

Обновлено в 05:42
Гаджеты

В 2019 году поставки смартфонов Huawei могут упасть на 60 млн

В 2019 году поставки смартфонов Huawei могут упасть на 60 млн максимум.
Обновлено в 06:07
Происшествия

В Ростовской области загорелся цех по производству матрасов

Обновлено в 05:44
Экономика

Средний размер ипотечного кредита в РФ в I квартале вырос на 17%

Средний размер ипотечного кредита в России увеличился в январе - марте 2019 года на 17,3% (на 350,6 тыс. руб.) по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 2,38 млн руб. Такие данные, основанные на информации от 4 тыс. российских кредиторов, представило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) в понедельник.
Обновлено в 05:33
Общество

При въезде в Екатеринбург демонтировали указатель «Город бесов»

В Екатеринбург по предписанию ГИБДД демонтировали знак "Город бесов", Он появился ранее при въезде в город со стороны аэропорта Кольцово.
Обновлено в 04:42
Происшествия

Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота

На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
Обновлено в 05:14
Шоу-бизнес

О странных совпадениях между Костенко и Бузовой заговорили подписчики

Подписчики проанализировали места отдыха Костенкко и Бузовой и пришли к выводу, что предпочтения у девушек одинаковые.
Обновлено в 05:02
Армия и оружие

Польша разместит американских военных в шести точках

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна разместит американские военные подразделения в шести точках.
Обновлено в 06:19
Происшествия

Врачи оценили состояние Бари Алибасова

Состояние продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, в Казахстан его не перевозили.
Обновлено в 02:45
Шоу-бизнес

61-летняя Александра Яковлева похудела на 20 килограммов

Обновлено в 03:23
Общество

Названы регионы-лидеры по благосостоянию семей

В среднестатистической российской семье с двумя работающими родителями, получающими среднюю по стране зарплату, и двумя детьми по итогам 2018 года после минимальных трат в объеме прожиточных минимумов взрослых и детей максимально возможный остаток составляет 44,3 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 17:21
Происшествия

Екатеринбургские лингвисты разрешили называть полицейских «мусорами»

Оценить высказывания подозреваемого в адрес сотрудника полиции попросили экспертов-лингвистов.
Обновлено в 05:49
Экономика

«Кранэкс» и телекомпания «Барс» отбиваются от Следственного комитета

После обысков на «Кранэксе», владелец промышленной группы и телекомпании «Барс» Юрий Токаев, очевидно, начал информационную войну со Следственным комитетом.
Обновлено в 06:05
Политика

В Минтруде ответили на предложения по критериям нуждаемости

Как отметили в ведомстве, в основном для получения соцподдержки критерием нуждаемости является условие, по которому среднедушевой доход семьи не должен превышать однократную либо двукратную величину установленной в России величины прожиточного минимума.
Обновлено в 05:38
Политика

Ушел из жизни бывший первый зампред КГБ СССР Филипп Бобков

Бывший первый зампред КГБ СССР, генерал армии Филипп Бобков ушел из жизни в возрасте 93 лет.
Обновлено в 06:20
Происшествия

Полпред президента взял под контроль ситуацию в Чемодановке

Полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров взял ситуацию в селе Чемодановка Пензенской области под личный контроль, сообщает его пресс-служба.
Обновлено в 05:18
Здоровье

В глухих сибирских деревнях у стариков обнаружили ВИЧ

У жителей труднодоступных деревень в Тюменской области обнаружили ВИЧ-инфекцию, сообщает URA.RU.
Обновлено в 05:35
Музыка

Лобода впервые прокомментировала скандал с Лазаревым

Популярная украинская певица Светлана Лобода прокомментировала ссору с Сергеем Лазаревым, которая произошла на музыкальной премии.
Обновлено вчера в 15:00
Здоровье

Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака

В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено в 04:21
Общество

На прямую линию с Путиным поступило почти 600 тысяч обращений

Почти 600 тыс. вопросов поступило на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, передаёт телеканал «Россия 24» со ссылкой на данные call-центров.
Обновлено вчера в 12:22
Политика

Президент Казахстана призвал Трампа «не загонять китайцев в угол»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что США и Китаю необходимо найти компромисс в торговой войне.
Обновлено в 02:52
Общество

ФАС возбудила дело против Burger King из-за неэтичной рекламы

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении Burger King из-за неэтичных рекламных слоганов.
Обновлено в 03:22
Политика

Гройсман пожаловался на враждебную систему Порошенко

Украинский премьер Владимир Гройсман заявил, что система, выстроенная экс-главой Украины Петром Порошенко, мешала ему проводить реформы в стране.
Обновлено в 06:02
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