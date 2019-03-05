Здоровье
Росздравнадзор объявил об изъятии из обращения препарата «Эреспал»РБК 28 февраля в 19:03
Решение об изъятии лекарств было принято производителем препарата, французской компанией «Лаборатории Сервье» в связи с приостановкой французским Национальным агентством по безопасности лекарственных средств и товаров для здоровья (ANSM) действия регистрационных удостоверений лекарственных препаратов, содержащих фенспирид.
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Политика
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Авто
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Здоровье
Минздрав предложил штрафовать за неправильное оказание помощи
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Отец Децла рассказал о врожденном заболевании сына
«Известно несколько спортсменов, которые умерли прямо на тренировке, а на вскрытии обнаружили это врожденное заболевание сердца», — сообщил Толмацкий-старший.
Обновлено вчера в 21:25
Общество
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Происшествия
Суд разрешил освободить Карлоса Гона под залог
Бывший председатель совета директоров Nissan Карлос Гон может быть выпущен под залог.
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Происшествия
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Происшествия
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Обновлено в 01:05
Политика
ВЦИОМ не стал публиковать результаты опроса о «Профсоюзе Навального»
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Обновлено вчера в 16:50
Хоккей
СКА в овертайме обыграл «Спартак» и сравнял счет в серии
Петербургский СКА в овертайме переиграл московский "Спартак" в четвертом матче первого раунда Кубка Гагарина, сообщает "Советский спорт".
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Политика
Компоненты самолёта МС-21 заменят на отечественные за два года
Генеральный директор Всероссийского института авиационных материалов (ВИАМ), академик РАН Евгений Каблов заявил, что композиционные материалы, которые используются при строительстве самолёта МС-21, будут за два года заменены на отечественные аналоги.
Обновлено в 01:38
Экономика
В России могут установить минимальную цену на пиво
Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции предложил установить минимальную цену на пиво в России, соответствующая инициатива уже направлена в министерство финансов, сообщает 5 марта «Известия».
Обновлено вчера в 23:50
Общество
Названы регионы-лидеры по потреблению вина в России
Среди всех регионов страны больше всего вина в январе 2019 года выпили жители Ненецкого автономного округа — 0,65 л на душу населения, сообщает 5 марта телеканал RT со ссылкой на Центр изучения федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА).
Обновлено в 00:14
Общество
РАН лишится части новосибирского Академгородка
Отделение управляло 378 объектами Академгородка со времен развала СССР и до 2013 года получало федеральные деньги на их содержание, рассказал РБК председатель Сибирского отделения РАН академик Валентин Пармон.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Медведев озвучил условия сохранения транзита газа через Украину
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Luxemburger Wort озвучил условия для сохранения газового транзита через Украину.
Обновлено вчера в 18:22
Экономика
У россиян нашли зарубежные счета в 58 странах
По словам заместителя главы ФНС Алексея Оверчука, раньше необходимо было делать запрос в компетентный орган иностранной юрисдикции, теперь же информация о наличии счета у налогоплательщика поступает автоматически.
Обновлено вчера в 17:42
Происшествия
Годовалый ребенок умер после избиения отчимом
Избитый отчимом годовалый ребенок несовершеннолетней жительницы города Белогорска Амурской области умер после нескольких недель нахождения в коме.
Обновлено вчера в 23:27
Общество
Джефф Безос сохранил звание богатейшего человека по версии Forbes
Обновлено вчера в 20:25
Происшествия
Самолет Air China совершил вынужденную посадку на Чукотке
Самолет авиакомпании Air China совершил вынужденную посадку из-за сработавшей сигнализации, сообщившей о пожаре в багажном отсеке.
Обновлено вчера в 15:15
Политика
Трамп намерен лишить Индию и Турцию торговых льгот
Президент США Дональд Трамп намерен отменить льготные режимы в торговле с Индией и Турцией.
Обновлено вчера в 22:03
Происшествия
В Рязани эвакуировали школу №63
Обновлено в 01:33
Наука
Второй человек в истории полностью излечился от ВИЧ
Первым полностью излеченным от ВИЧ человеком стал так называемый «берлинский пациент» Тимоти Рэй Браун.
Обновлено вчера в 22:58
Общество
ФСИН закупит для сотрудников тысячу дистанционных электрошокеров
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) объявила тендер на покупку тысячи электрошокеров за 11,5 млн рублей.
Обновлено в 00:25
Космос
Роскосмос сменит концепцию сверхтяжелой ракеты
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В Московском зоопарке проснулись степные сурки
С наступлением весны в Московском зоопарке вышли из спячки степные сурки — восьмилетний самец Арчи и две четырехлетние самки Нагайна и Сара.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
Из-за низкой видимости самолеты не могут приземлиться в Пулково
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
В Новосибирске пострадали пассажиры въехавшего в столб автобуса
Как рассказал "РГ" инспектор отдела пропаганды городского управления ГИБДД Владислав Савченков, все пострадавшие - пассажиры одного автобуса, который внезапно въехал в фонарный столб.
Обновлено в 01:17
Происшествия
В Казани локализовали крупный пожар на складе с древесиной
Обновлено вчера в 19:31
Политика
СКР не нашел экстремизма в словах Дмитрия Быкова о Гитлере
Следственный комитет по Санкт-Петербургу не обнаружил экстремизма в выступлении писателя Дмитрия Быкова на Дилетантских чтениях в Северной столице в конце декабря.
Обновлено в 00:16