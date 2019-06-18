Росздравнадзор изымет из продажи еще одно лекарство от кашляРоссийская газета 08:50

с чего всё началось

Росздравнадзор изымет из обращения лекарство от кашля "Сиресп", которое содержит фенспирид, сообщает РИА Новости со ссылкой на информационное письмо ведомства. Производитель сообщил о высоком риске нежелательных последствий в результате применения препарата, уточнили в Росздравнадзоре.

Росздравнадзор изымет из продажи еще одно лекарство от кашля

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