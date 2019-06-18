Общество
Росздравнадзор изымет из продажи еще одно лекарство от кашляРоссийская газета 08:50
Росздравнадзор изымет из обращения лекарство от кашля "Сиресп", которое содержит фенспирид, сообщает РИА Новости со ссылкой на информационное письмо ведомства. Производитель сообщил о высоком риске нежелательных последствий в результате применения препарата, уточнили в Росздравнадзоре.
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Алибасов дал первое после своего отравления интервью
Продюсер и музыкант Бари Алибасов дал первое после своего отравления интервью.
Обновлено в 21:41
Авто
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Как сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на Европейскую ассоциацию автопроизводителей, после 8-месячного падения, ситуация на европейском авторынке стабилизировалась, по большому счету благодаря Центральной Европе, где отмечается увеличение продаж на 6,2%. Всего, за пять месяцев объем продаж в Европе составил 6 935 028 автомобилей, что на 2% ниже прошлогоднего результата.
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Шоу-бизнес
Санта Димопулос ждет второго ребенка
Санта Димопулос воспитывает сына Даниэля, который недавно закончил четвертый класс.
Обновлено в 07:38
Политика
В Кремле отреагировали на слова Зеленского по теме разговора с Путиным
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Певец Филипп Киркоров заявил, что самолет авиакомпании S7, на котором он летел из Болгарии, совершил жесткую посадку в Домодедово.
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Обновлено в 03:27
Происшествия
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Массовое ДТП с участием 11 автомобилей произошло на Ярославском шоссе в Подмосковье, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.
Обновлено в 20:11
Происшествия
В Лондоне убили россиянина Глеба Стального
Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона.
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Гаджеты
Сеть «Эльдорадо» начала продажи телевизоров своего бренда Hi
Торговая сеть «Эльдорадо», специализирующаяся на реализации бытовой техники и электроники, начала продажи продукции собственной линейки Hi (бренд Hitechnic).
Обновлено в 15:14
Армия и оружие
В России изменится порядок присвоения звания старшего лейтенанта
"Новый порядок установит единый для всех выпускников (и военных училищ, и гражданских вузов) срок для получения очередного звания: два года", - говорится в сообщении.
Обновлено в 19:50
Происшествия
Кокорин попросил отправить его в одну колонию с братом
Футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин обратился с просьбой отправить его в одну колонию вместе с его младшим братом Кириллом.
Обновлено в 18:24
Происшествия
По факту гибели в Крыму 17-летнего биатлониста возбуждено дело
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 17-летнего биатлониста в Крыму.
Обновлено в 13:52
Политика
Меркель назвала условия снятия санкций против России
Обновлено в 21:24
Армия и оружие
Имена военных, подозреваемых по делу Boeing в Донбассе, назвали СМИ
Голландские журналисты из программы Nieuwsuur назвали фамилии возможных подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 13:23
Авто
BMW отзывает более полумиллиона автомобилей в Европе
Немецкий автопроизводитель BMW объявил об отзыве 560 тысяч автомобилей в Европе из-за возможных проблем с аккумуляторами, сообщило 18 июня агентство DPA.
Обновлено в 17:55
Политика
Трамп официально начал предвыборную кампанию
Президент Дональд Трамп официально начал подготовку к выборам 2020 года встречей со своими сторонниками в городе Орландо, штат Флорида, сообщило в среду агентство Associated Press.
Обновлено в 20:48
Авто
Объявлены цены на обновленный Subaru Outback
Российские дилеры Subaru начали приема заказов на обновленный универсал повышенной проходимости Subaru Outback 2019 модельного года.
Обновлено в 06:33
Общество
Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили
«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
Обновлено в 14:57
Общество
Россияне в мае отказывались от кофе и шоколада в пользу продуктов дачного сезона - «Ромир»
Базой для расчета индекса "Кофе с молоком" являются цены и объемы потребления кофе, молока, бутилированной воды и шоколада — продуктов, в целом не являющихся товарами первой необходимости.
Обновлено в 20:20
Спорт
Панков: сборная РФ допускала детские ошибки в матче с американками
Волейболистки сборной России допускали детские ошибки в матче Лиги наций против команды США, заявил главный тренер российской сборной Вадим Панков.
Обновлено в 12:12
Гаджеты
IOS 13 предупредит об удалении приложений с активной подпиской
При удалении приложения юзер увидит интерактивное оповещение с датой автоматического обновления подписки и двумя опциями.
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Авто
Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana
Обновлено вчера в 09:15
Общество
Шесть выпускников Забайкалья сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
По предварительным данным, максимальный балл за ЕГЭ по русскому языку получила выпускница гимназии номер 4 Надежда Корсун, выпускник школы номер 33 Геннадий Иньев, выпускница Досатуйской школы (Приаргунский район) Алина Лапердина.
Обновлено в 21:29
Гаджеты
Предполагаемые рендеры Xiaomi Mi 10 демонстрируют экран с отверстием
В Сети появились предполагаемые компьютерные изображения следующего флагманского смартфона компании Xiaomi, который выйдет в начале следующего года под названием Xiaomi Mi 10.
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Гаджеты
Китайская баллада: Huawei определилась с новой операционной системой
Процесс запуска может занять несколько месяцев, на данный момент над программным обеспечением производят тесты в Китае.
Обновлено вчера в 09:00
Космос
Новую аккумуляторную батарею доставят на МКС в декабре
Новую аккумуляторную батарею планируется привезти на Международную космическую станцию (МКС) в декабре на грузовом корабле Dragon для замены вышедшей из строя в марте, сообщило НАСА.
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Общество
На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму
Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.
Обновлено в 12:03
Политика
Трамп сменил и.о. главы Пентагона
Патрик Шанахан, который исполняет обязанности министра обороны США с января 2019 года, после отставки Джеймса Мэттиса, решил не претендовать на пост главы Пентагона на постоянной основе.
Обновлено в 13:35