Ростуризм: застрявшие в Гуанчжоу туристы вылетели в РоссиюИнтерфакс 11:35

Ранее группа россиян, направлявшихся из Таиланда и Индонезии в Москву транзитом через Китай, застряла в аэропорту города Гуанчжоу, путешественников заставили оформлять китайские визы, которые не все смогли получить.

Ростуризм: застрявшие в Гуанчжоу туристы вылетели в Россию

Спорт 12-летняя российская фигуристка исполнила прыжок в пять оборотов Российская фигуристка Олеся Калинина на очередной тренировке исполнила прыжок в пять оборотов.

Шоу-бизнес Отец Началовой: Фролов требует половину подаренной Алдониным квартиры СМИ сообщили о расписке, которая имеется у экс-бойфренда Юлии Началовой Александра Фролова, которая дает ему возможность претендовать на половину квартиры в элитном жилом комплексе в центре Москвы, пишет Starhit со ссылкой на отца Началовой Виктора.

Происшествия Под Воронежем загорелся распределительный центр сети «Магнит» На ул. Виноградная загорелись склады — здание распределительного центра, который использует торговая сеть «Магнит».

Происшествия Автомобиль во время автошоу в Орле врезался в зрителей Легковой автомобиль врезался в толпу зрителей в Орле. Инцидент произошел 27 апреля у торгового комплекса.

Хоккей Юниорская сборная России проиграла шведам в финале чемпионата мира Юниорская сборная России по хоккею стала серебряным призером чемпионата мира среди игроков не старше 18 лет, уступив в финале хозяйке турнире команде Швеции.

Транспорт «Платон» проследит за автобусами На каждый автобус установят пять многофункциональных бортовых приборов, в том числе передающий данные в систему "Платон", и одно мобильное устройство продажи билетов и регистрации пассажиров.

Автоспорт Даниил Квят: куплю Риккардо зеркало заднего вида на следующую гонку Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят после четвертого этапа "Формулы-1" в Баку прокомментировал досрочное завершение гонки после столкновения с Даниэлем Риккардо из Renault.

Транспорт Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы В аэропортах Москвы отменено и задержано 27 рейсов. Это следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".

Недвижимость В России увеличилась стоимость съемного жилья В России подорожали съемные квартиры. В некоторых регионах стоимость жилья увеличилась на 5–6%.

Авто Hyundai Creta второй генерации оценили в 1 млн рублей Компания Hyundai вывела на финальные тесты серийную версию кроссовера Сreta нового поколения.

Происшествия На Шри-Ланке запретят носить закрывающую лицо одежду Лидер Шри-Ланки Майтрипала Сирисена подписал указ, согласно которому в стране запрещается носить одежду по которой нельзя идентифицировать лицо человека.

Происшествия В Башкирии сильный ветер сорвал крыши с 12 домов и больницы В Башкирии сильный ветер сорвал крыши 12 частных жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Армия и оружие ДНР: украинские боевики продолжают истреблять друг друга Справка: Народная милиция ДНР регулярно получает от своих источников в ВСУ о кровавых разборках среди украинских карателей, часто они происходят на почве беспробудного пьянства или под воздействием наркотических веществ.

Наука Преподаватель из Оксфорда рассказал о живущих среди людей пришельцах Преподаватель Оксфордского университета Янг-хэ Чи заявил, что представители внеземных цивилизаций уже давно проживают на Земле среди людей.

Космос Юджин Шумейкер: единственный человек, которого похоронили на Луне Юджин Шумейкер считается отцом-основателем астрогеологии, и NASA вознаградило его за годы работы, отправив его прах на Луну.

Происшествия В ОБСЕ призвали мировых лидеров осудить стрельбу в Калифорнии Глава Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Сольрун Гисладоттир призвала мировое сообщество осудить инцидент в Калифорнии, где мужчина пытался устроить стрельбу в синагоге.

Футбол Иванов не назначил пенальти в пользу ЦСКА На 31-й минуте матча 26-го тура чемпионата России "Краснодар" – ЦСКА (2:0) арбитр Сергей Иванов в течение одной атаки гостей имел два основания для назначения пенальти в ворота "быков".