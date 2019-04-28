Путешествия

Ростуризм: застрявшие в Гуанчжоу туристы вылетели в РоссиюИнтерфакс 11:35

Ранее группа россиян, направлявшихся из Таиланда и Индонезии в Москву транзитом через Китай, застряла в аэропорту города Гуанчжоу, путешественников заставили оформлять китайские визы, которые не все смогли получить.
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Застрявшие в КНР туристы из России вылетели домой

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Застрявших в Китае россиян начали отправлять домой

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Застрявшие в Гуанчжоу российские туристы вылетели в Москву

Коммерсантъ11:06

Застрявшие в Гуанчжоу россияне вылетели в Москву

РБК11:43

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РИА Новости09:48

«После публикации в КП консульство нас заметило, но тем, кто купил билеты деньги не вернут»: российские туристы, застрявшие в транзитной зоне Гуанчжоу

Комсомольская правда07:30

Застрявшим в Гуанчжоу российским туристам оформили необходимые визы

Говорит Москва09:55
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Христиане ожидают схождение Благодатного огня

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