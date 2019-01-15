Экономика
Федеральное агентство по туризму не поддержало идею Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ" ввести налог на выезд при пересечении госграницы. Об этом РИА Новости сообщил советник главы Ростуризма Андрей Монаков.
РИА Новости07:12
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Политика
Британский парламент проголосовал против соглашения по Brexit
Палата общин британского парламента в ходе голосования во вторник вечером отвергла соглашение по выходу Британии из ЕС, подготовленное Лондоном и Брюсселем.
Обновлено в 14:43
Происшествия
Число погибших в аварии под Воронежем выросло до восьми человек
Количество погибших в столкновении трех автомобилей в Воронежской области выросло до восьми человек, сообщил РИА Новости представитель единой дежурной диспетчерской службы Нижнедевицкого района.
Обновлено в 13:08
Политика
Оппозиция инициировала голосование об отставке правительства Мэй
Голосование состоится в среду, 16 января. Если депутаты палаты общин вынесут правительству вотум недоверия, оно уйдет в отставку.
Обновлено в 15:36
Общество
«Аэрофлот» назвал иск от пассажиров попыткой давления на компанию
Поступивший в суд в США иск от пассажиров «Аэрофлота», которых не пустили на борт в аэропорту Шереметьево, авиакомпания расценивает как попытку оказать влияние на нее, заявил РБК заместитель генерального директора «Аэрофлота» Владимир Александров.
Обновлено в 13:57
Происшествия
«Победа» может прекратить выполнять международные рейсы из «Пулково»
Авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») планирует с апреля прекратить выполнять международные рейсы из аэропорта «Пулково» (Санкт-Петербург).
Обновлено в 11:32
Политика
Парламент Венесуэлы назвал Мадуро узурпатором власти
Национальная ассамблея Венесуэлы приняла заявление, в котором президент страны Николас Мадуро объявлен узурпатором власти.
Обновлено в 13:59
Политика
Россия вновь отказалась платить взнос ПАСЕ
Россия останется верна своей позиции и не будет выплачивать взнос в бюджет Совета Европы в 2019 году, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Обновлено в 08:56
Спорт
Ещё один чешский биатлонист негативно высказался в адрес Логинова
Чешский биатлонист Ондржей Моравец заявил, что не уважает россиянина Александра Логинова за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 14:20
Происшествия
В Москве автомобиль сбил женщину с детьми на пешеходном переходе
Водитель, управляя легковым автомобилем, сбил женщину с детьми, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Обновлено в 14:58
Общество
Житель Екатеринбурга забрал выигранные в лотерею 500 миллионов рублей
"Победителем, который в 1264-м тираже выиграл 500 млн рублей, оказался 35-летний водитель из Екатеринбурга Николай Мирошниченко", - говорится в сообщении.
Обновлено в 11:47
Политика
Юнкер выразил сожаление по поводу результатов голосования по Brexit
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер прокомментировал результаты голосование в британском парламенте по вопросу принятия соглашения с ЕС по Brexit.
Обновлено в 15:02
Общество
Россия обогнала Тайвань в рейтинге вузов THE для развивающихся стран
Британское издание Times Higher Education представило рейтинг университетов из стран с активно развивающейся экономикой, на четвертом месте по числу представленных в нем вузов разместилась Россия.
Обновлено в 12:03
Политика
Медведев высказался о проблемах российского бизнеса
Премьер-министр Дмитрий Медведев на пленарном заседании Гайдаровского форума рассказал о проблемах российского бизнеса.
Обновлено в 08:10
Общество
Суд в Таиланде приговорил Настю Рыбку и Алекса Лесли к условному сроку
Обновлено в 06:09
Происшествия
Очевидец рассказал, как судья сбил девушку на переходе в Краснодаре
Обновлено в 14:07
Происшествия
В Найроби боевики напали на отель
Обновлено в 09:29
Происшествия
В Москве насмерть замерз менеджер «Евросети»
В Москве найдено тело 29-летнего Дмитрия Ефимова, которого волонтеры и полиция искали в течение трех дней.
Обновлено в 10:56
Политика
США потребовали от России уничтожить ракету 9М729
В свою очередь, Андреа Томпсон заявила, что Соединенные Штаты призывают Москву отказаться от ракеты 9М729 или модифицировать систему, чтобы ее дальность, как заявляют в Вашингтоне, не нарушала положения ракетного договора.
Обновлено в 13:03
Спорт
Сборная России проиграла Бразилии на чемпионате мира по гандболу
Сборная России уступила в важнейшем матче группового этапа чемпионата мира по гандболу Бразилии (23:25) и оказалась на грани невыхода в следующий раунд.
Обновлено в 15:33
Политика
SEC обвинила украинского хакера во взломе ее базы данных
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и министерство юстиции США во вторник, 15 января, выдвинула обвинение в отношении украинского хакера Александра Еременко и еще восемь человек, в том числе шесть трейдеров из США, России и Украины, их обвиняют во взломе базы данных SEC EDGAR и получении доступа к конфиденциальным документам.
Обновлено в 13:11
Происшествия
Прокуратура нашла у Шестуна 565 земельных участков и 22 машины
По словам Куренного, надзорное ведомство обнаружило у обвиняемого в мошенничестве Шестуна 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, в том числе 565 участков, оформленных на подконтрольных ему 40 юрлиц и на номинальных директоров этих юрлиц.
Обновлено в 04:52
Космос
На Луне выросло первое в истории растение
Посадочный аппарат со 140-килограммовым луноходом миссии Chang'e 4 совершил мягкую посадку в бассейне Южный полюс — Эйткен 3 января, став первым зондом, севшим на обратную сторону Луны.
Обновлено в 08:00
Экономика
Голикова предложила изменить стандарт оценки бедности в России
Вице-премьер Татьяна Голикова предложила переосмыслить подходы к измерению уровня бедности в России и усовершенствовать стандарт его оценки.
Обновлено в 03:18
Происшествия
Семь человек погибли из-за ДТП в Воронежской области
По предварительной версии следствия, ДТП произошло из-за автомобилиста за рулем Lexus.
Обновлено в 09:18
Политика
Задержанным в Керченском проливе украинским морякам продлили арест
Лефортовский суд Москвы сегодня продлил арест украинским морякам, задержанным российскими пограничниками 25 ноября 2018 г. в Керченском проливе, до 24 апреля, сообщил из суда корреспондент ТАСС.
Обновлено в 07:55
Энергетика
Независимые АЗС не исключили появления ценников на поллитра бензина
Независимые АЗС предупреждают о возможном введении маркетинговых "ухищрений" при продажах бензина на заправках, например, о появлении ценников на поллитра топлива, говорится в пресс-релизе Независимого топливного союза (НТС).
Обновлено в 11:42
Политика
Кандидат Трампа на пост генпрокурора пообещает не мешать Мюллеру
Уильям Барр, которого президент США Дональд Трамп предлагает назначить генеральным прокурором, на слушаниях по своей кандидатуре в сенате США во вторник, 15 января, заявит о необходимости довести до конца расследование о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года, сообщают CNBC и Bloomberg со ссылкой на текст его выступления перед верхней палатой.
Обновлено вчера в 13:00
Спорт
Медведева заявила, что в будущем хотела бы жить в России
Обновлено в 08:54
Общество
Нижний Новгород назван лучшим городом России по качеству жизни
Нижний Новгород занял первое место среди российских городов и 109-е в мире по качеству жизни.
Обновлено в 01:28
Политика
Силуанов назвал реакцию общества на пенсионную реформу неожиданной
Первый вице-премьер Антон Силуанов назвал неожиданной тяжелую реакцию российского общества на старт пенсионной реформы.
Обновлено вчера в 23:42