Федеральное агентство по туризму не поддержало идею Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ" ввести налог на выезд при пересечении госграницы. Об этом РИА Новости сообщил советник главы Ростуризма Андрей Монаков.

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