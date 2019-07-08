Путешествия

Из Грузии вернулись все организованные российские туристыRT на русском 09:59

В пресс-службе Ростуризма сообщили, что все российские организованные туристы с датой обратного вылета из Грузии до 8 июля вернулись на территорию России.
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Ростуризм: все организованные российские туристы вернулись из Грузии

Коммерсантъ11:13

Ростуризм сообщил о возвращении всех организованных туристов из Грузии

РБК10:30

Все организованные российские туристы вернулись из Грузии

ТАСС09:56

Все организованные российские туристы покинули Грузию

РИА Новости10:00

Из Грузии вернулись все организованные российские туристы

RT на русском09:59

Все российские туристы вернулись из Грузии

Газета.Ru10:05

Все организованные туристические группы вернулись из Грузии в Россию

Интерфакс09:47
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