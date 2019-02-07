Политика

Ростуризм возглавила Зарина Догузова из администрации президентаКоммерсантъ 11:38

Ранее госпожа Догузова занимала пост начальника департамента управления по общественным связям и коммуникациям в администрации президента. Напомним, Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобождении от должности главы Ростуризма Олега Сафонова 5 февраля.
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Новым руководителем Ростуризма стала глава департамента в АП

РБК13:30

Дмитрий Медведев назначил новым главой Ростуризма Зарину Догузову

Газета.Ru14:06

Развивать туризм в России будет бывшая сотрудница пресс-службы Путина

Ведомости11:34

РСТ: новый руководитель Ростуризма усилит продвижение российского турпродукта

ТАСС14:04

Ростуризм возглавила чиновница из администрации президента

Эхо Москвы12:37

Названо имя нового главы Ростуризма

Вести.Ru12:40

Медведев назначил главой Ростуризма Зарину Догузову

RT на русском11:28
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Происшествия

Кадыров прокомментировал задержание зама постпреда Чечни в Крыму

Обновлено в 16:52
Музыка

Россию на «Евровидении-2019» представит Сергей Лазарев

Обновлено в 16:17
Общество

Reebok предложил «пересесть на мужское лицо» и попал под шквал критики

Обновлено в 12:50
Авто

Обновленный Nissan Qashqai начали выпускать в Петербурге

На заводе компании Nissan в Санкт-Петербурге в четверг, 7 февраля, началось производство обновленного кроссовера Nissan Qashqai, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 10:36
Футбол

Черышев выйдет на поле с первых минут в матче «Бетис» - «Валенсия»

"Бетис" и "Валенсия" объявили стартовые составы на первый матч полуфинальной стадии Кубка Испании, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:34
Интернет

Популярные приложения тайно записывают происходящее на экране iPhone

Популярные приложения для бронирования отелей и авиабилетов (Hotels.com, Hollister, Expedia, Air Canada, Singapore Airlines и другие), а также для работы с банками и операторами сотовой связи имеют встроенную опцию "воспроизведения сеанса", которая позволяет разработчикам записывать и хранить все происходящее на экране.
Обновлено в 04:36
Общество

Житель Челябинска соорудил подземный лифт для парковки своей машины

В Челябинске местный житель раз и навсегда решил вопрос с парковкой. Мужчина каждый день прячет свою машину под землю.
Обновлено в 17:08
Политика

Хакеры взломали посольские сайты Венесуэлы

Ранее венесуэльские СМИ сообщали об атаке неизвестных хакеров, которые взломали ряд сайтов посольств страны и опубликовали там тексты со словами поддержки оппозиционного лидера Хуана Гуайдо, который две недели назад попытался захватить власть.
Обновлено в 17:06
Происшествия

Журналистка Прокопьева отказалась давать показания на допросе в СК

Журналистка "Эхо Москвы в Пскове" Светлана Прокопьева отказалась давать показания на допросе в СК.
Обновлено в 11:22
Общество

Роскачество подвело первые итоги проверки бензина на АЗС

Роскачество завершило совместный с Минпромторгом и Росстандартом пилотный проект проверки качества бензина, который был проведен на АЗС Ставропольского края.
Обновлено в 00:08
Здоровье

В Москве отметили День российской науки

7 февраля, в преддверии Дня российской науки, в Москве на инновационной площадке MAIL.RU GROUP Национальный медицинский исследовательский центр имени Дмитрия Рогачева и Фонд «Врачи, инновации, наука – детям» провели вторую международную научно-популярная конференцию в формате интеллектуального ринга – в стиле TED.
Обновлено в 12:50
Спорт

Логинов выиграл бронзу в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира

Российский биатлонист Александр Логинов завоевал бронзу в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в канадском Кэнморе.
Обновлено в 15:42
Интернет

Skype научился размывать фон во время видеозвонка

В приложениях Skype для персональных компьютеров появилась возможность размыть фон во время видеозвонка.
Обновлено в 07:36
Наука

Ученые предрекли климатический хаос на Земле

Обновлено в 02:11
Авто

УАЗ «Пикап» получил новые опции

В базовой версии УАЗ «Пикап» «Классик» за дополнительную плату теперь появился кондиционер, который ранее предлагался только в исполнении «Оптимум».
Обновлено в 05:02
Авто

Audi привезет в Россию дизельный кроссовер Audi Q8

В документе указано, что модель будет приводится в движение трёхлитровым дизельным мотором с турбиной V6.
Обновлено в 02:17
Происшествия

Заподозренного в изготовлении взрывчатки аспиранта МГУ отпустили

Аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова, задержанного по подозрению в изготовлении взрывчатки, освободили из изолятора временного содержания.
Обновлено в 05:58
Политика

На Украине завели дело о слежке за Зеленским

Нацполиция Украины открыла уголовное дело о слежке за кандидатом в президенты страны, шоуменом Владимиром Зеленским, сообщается на странице украинского МВД в Facebook.
Обновлено в 16:33
Наука

Ученые рассказали о способностях пчел складывать и вычитать

Учеными было выяснено, что пчелы в состоянии складывать и вычитать.
Обновлено в 07:00
Кино

На 35-м году жизни умер актер Александр Зоточкин

В реанимации одной из московских больниц 6 февраля скончался актер театра, кино и ТВ Александр Зоточкин.
Обновлено в 14:55
Культура

Александра Яковлева прокомментировала сообщения о своей госпитализации

Обновлено в 14:37
Армия и оружие

В Сирии погиб российский военнослужащий

Обновлено в 11:59
Общество

Названы любимые блюда и напитки авиапассажиров

Выбирая питание, пассажиры чаще всего просят блюда из курицы (так ответили 48%), еще 25% предпочитают рыбу, а 27% хотят перекусить вегетарианской едой.
Обновлено в 13:22
Авто

LADA Vesta Sport начала поступать в полицейские участки

«АвтоВАЗ» готовится к поставкам новых «заряженных» седанов LADA Vesta Sport в полицейские участки.
Обновлено в 03:17
Происшествия

Суд освободил экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова от наказания

Зубово-Полянский суд Мордовии освободил бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова от наказания за экстремизм, сообщила РИА Новости его адвокат Оксана Михалкина.
Обновлено в 03:24
Политика

Bellingcat связал партнера Петрова и Боширова с отравлением в Болгарии

Личность Федотова, как и Петрова с Бошировым, была создана в 2010 году, утверждает Bellingcat, а в 2015 году этот человек был героем событий, подозрительно похожих на обстоятельства отравления Скрипалей.
Обновлено в 17:11
Общество

Песни Децла стали в 150 раз популярнее после его смерти

Песни хип-хоп-исполнителя Кирилла Толмацкого, более известного как Децл, стали слушать в 150 раз чаще после смерти музыканта.
Обновлено в 10:35
Происшествия

Число погибших при обрушении дома в Стамбуле возросло до трех

Число погибших при обрушении жилого дома в крупнейшем городе Турции Стамбуле возросло до трех человек, еще 12 получили ранения.
Обновлено в 01:43
Общество

В Gucci извинились за свитер с балаклавой после обвинений в расизме

Обновлено в 16:10
Авто

Toyota показала мощный внедорожник Sequoia TRD Pro

Toyota представила внедорожник Sequoia в мощной версии TRD Pro, которая отличается оформлением экстерьера и интерьера.
Обновлено в 03:56
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