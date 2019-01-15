Экономика

Ростуризм раскритиковал идею налога на выезд из России
РИА Новости
07:12

Федеральное агентство по туризму не поддержало идею Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ" ввести налог на выезд при пересечении госграницы. Об этом РИА Новости сообщил советник главы Ростуризма Андрей Монаков.
РИА Новости07:12

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Ростуризм раскритиковал идею налога на выезд из России

РИА Новости07:12

Правительство отреагировало на налог на выезд из России

Lenta.ru09:39

В «Единой России» выступили против налога на выезд из России

Rambler News Service10:12

В Ростуризме оценили предложение ввести налог на выезд из России

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Голодец оценила возможность введения налога на выезд из России

RT на русском10:49

В Ростуризме и РСТ не поддержали инициативу обложения россиян налогом на выезд из страны

Интерфакс07:11

Туроператоры выступили против введения в России налога на выезд

Говорит Москва04:48
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Автоматически обработано 7185 источников, обновлено в 11:11, Ашберн
Происшествия

Прокуратура нашла у Шестуна 565 земельных участков и 22 машины

По словам Куренного, надзорное ведомство обнаружило у Шестуна 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, в том числе 565 участков, оформленных на подконтрольных ему 40 юрлиц и на номинальных директоров этих юрлиц.
Обновлено в 04:52
Происшествия

Семь человек погибли в ДТП в Воронежской области

В результате ДТП в Воронежской области погибли семь человек, сообщили РБК в пресс-службе областного МЧС.
Обновлено в 08:45
Происшествия

Число погибших при взрыве газа в доме в Шахтах выросло до двух

Спасатели при разборе завалов дома в Шахтах в Ростовской области нашли тело еще одного погибшего, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МЧС РФ.
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Космос

На Луне выросло первое в истории растение

Посадочный аппарат со 140-килограммовым луноходом миссии Chang'e 4 совершил мягкую посадку в бассейне Южный полюс — Эйткен 3 января, став первым зондом, севшим на обратную сторону Луны.
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Происшествия

Судью краснодарского военного суда подозревают в наезде на девушку

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Политика

США назвали встречу с Россией по ДРСМД разочаровывающей

США разочарованы встречей с Россией по поводу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, которая прошла в Женеве, заявила заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.
Обновлено в 08:58
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Суд в Таиланде приговорил Лесли и Рыбку к условному сроку

Александр Кириллов (Алекс Лесли), Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и ещё шесть обвиняемых по делу о нелегальном секс-тренинге в Таиланде признали себя виновными.
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Силуанов назвал реакцию общества на пенсионную реформу неожиданной

Первый вице-премьер Антон Силуанов назвал неожиданной тяжелую реакцию российского общества на старт пенсионной реформы.
Обновлено вчера в 23:42
Политика

Медведев высказался о проблемах российского бизнеса

Премьер-министр Дмитрий Медведев на пленарном заседании Гайдаровского форума рассказал о проблемах российского бизнеса.
Обновлено в 08:10
Происшествия

В Найроби боевики напали на отель

Обновлено в 09:29
Политика

Комитет рекомендовал Госдуме отказаться от участия в ПАСЕ в 2019 году

Комитет Госдумы по международным делам рекомендовал нижней палате парламента принять проект заявления о ситуации в ПАСЕ и не участвовать в работе Ассамблеи в 2019 году, передает корреспондент ИА REGNUM 15 января.
Обновлено в 08:31
Экономика

Ростуризм раскритиковал идею налога на выезд из России

Федеральное агентство по туризму не поддержало идею Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ" ввести налог на выезд при пересечении госграницы.
Обновлено в 07:12
Политика

Британский парламент голосует по Brexit

Британский парламент сегодня проголосует по Brexit. На повестке — договор с Европейским союзом.
Обновлено вчера в 22:50
Гаджеты

Apple планирует создать новый iPod Touch

Корпорация Apple намерена выпустить новый iPod Touch.
Обновлено в 08:41
Происшествия

Полицейские из Уфы подозреваются в избиении следователей СКР

По версии следствия, вечером 14 декабря 2018 года двое следователей Ленинского межрайонного следственного отдела в рамках доследственной проверки прибыли в здание дежурной части отдела полиции для осмотра помещения для административно-задержанных лиц: предполагалось, что сотрудники полиции могли там избить задержанного.
Обновлено в 10:55
Политика

Путин сменил посла России в Центральноафриканской Республике

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении нового посла России в Центральноафриканской Республике (ЦАР).
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На Урале нашли мужчину, выигравшего 500 миллионов рублей в лотерею

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Общество

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Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что в будущем хочет снова жить в России.
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Происшествия

В Китае канадца приговорили к смертной казни за контрабанду наркотиков

Суд средней ступени города Далянь в провинции Ляонин на северо-востоке Китая приговорил гражданина Канады к смертной казни за контрабанду наркотиков, следует из заявления суда.
Обновлено вчера в 08:00
Армия и оружие

Патрушев: Новое оружие обеспечит безопасность России на десятилетия

Николай Платонович, будет ли увеличиваться оборонный бюджет России в связи с разработкой новейших систем вооружения, которыми планируется оснастить армию и флот, таких, например, как "Авангард", "Кинжал", "Посейдон" и другие.
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Политика

Суд в Москве продлил арест задержанным украинским морякам

Лефортовский суд Москвы продлил меру пресечения в виде содержания под стражей украинским морякам, задержанным в ходе инцидента в Керченском проливе.
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Происшествия

В Москве насмерть замерз топ-менеджер «Евросети»

В Москве найдено тело 29-летнего Дмитрия Ефимова, которого волонтеры и полиция искали в течение трех дней.
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Экономика

Сбербанк может лишиться монополии на рынке банковских переводов физлиц

На сайте Сбербанка указано, что внутрибанковский перевод из одного региона в другой через удаленные каналы обойдется клиенту в 1%, но не более 1000 руб. В исследовании ЦБ, Минфина и ФАС такая практика названа недопустимой и создающей "межрегиональную дискриминацию потребителей".
Обновлено вчера в 21:28
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Видео с выступлением гимнастки из США набрало более 30 млн просмотров

За день ролик в Twitter посмотрели более 17 млн человек, всего видео набрало более 30,7 млн просмотров к утру 15 января.
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Лукашенко запретил использовать опыт России в образовании

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не заимствовать российскую систему высшего образования.
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«Почта России» начала торговать пивом

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Вышел первый трейлер «Человек-паук: Вдали от дома»

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Патрушев назвал дальность «разрушающей ДРСМД» ракеты 9М729

Американцы обвиняют Россию в том, что она якобы нарушает условия Договора испытаниями ракеты с дальностью полета более 500 километров, напомнил секретарь Совбеза.
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