с чего всё началось

Руководитель Ростуризма Олег Сафонов предложил 10 декабря провести межведомственное совещание по вопросам перевозки туристов оператора «Жемчужная река». Поводом для встречи стало прекращение перевозчиком полетов из России на остров Хайнань, о котором стало известно 7 декабря.

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