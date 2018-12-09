Путешествия

Ростуризм предложил обсудить ситуацию с туристами «Жемчужной реки»
РБК
07:43

Глава Ростуризма Олег Сафонов выступил с инициативой провести 10 декабря межведомственное совещание по вопросам авиаперевозки туристов туроператора «Жемчужная река». Об этом сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
РБК07:43
с чего всё началось
В совещании примут участие представители туроператора, Минтранса, Росавиации, авиакомпании «ИрАэро», а также ее агента — компании «Эверейт», сообщает
 пресс-служба Ростуризма.
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