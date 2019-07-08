Путешествия
Ростуризм: Все организованные российские туристы вернулись из ГрузииРоссийская газета 10:30
"По уточненным данным, полученных от туроператоров, на 8 июля 2019 года все организованные туристы, которые должны были вернуться в срок до 8 июля, вернулись на территорию России", - говорится в сообщении ведомства. Продажи туров в Грузию остановлены с 22 июня.
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