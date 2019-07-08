Путешествия

Ростуризм: Все организованные российские туристы вернулись из ГрузииРоссийская газета 10:30

"По уточненным данным, полученных от туроператоров, на 8 июля 2019 года все организованные туристы, которые должны были вернуться в срок до 8 июля, вернулись на территорию России", - говорится в сообщении ведомства. Продажи туров в Грузию остановлены с 22 июня.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Из Грузии вернулись все организованные российские туристы

RT на русском09:59

Ростуризм сообщил о возвращении всех организованных туристов из Грузии

РБК10:30

Все российские туристы вернулись из Грузии

Газета.Ru10:05

Все организованные российские туристы покинули Грузию

РИА Новости10:00

Ростуризм: все организованные российские туристы вернулись из Грузии

Коммерсантъ11:13

Все организованные российские туристы вернулись из Грузии

ТАСС09:56

Все организованные туристические группы вернулись из Грузии в Россию

Интерфакс09:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 12:16, Вашингтон
Политика

В Госдуме обсудят вопрос о запрете поставок вина и воды из Грузии

Фракция «Единая Россия» в Госдуме поднимет на Совете палаты вопросы о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрет на денежные переводы.
Обновлено в 06:30
Происшествия

Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад

Обновлено в 10:44
Политика

Оскорбившего Путина ведущего «Рустави 2» отстранили от работы

Грузинский телеканал "Рустави 2" отстранил от работы ведущего Георгия Габунию, оскорбившего Владимира Путина.
Обновлено в 11:44
Происшествия

Избитой ингушской девочке придется ампутировать правую кисть

Избитой в Ингушетии 7-летней Аише Ажиговой, возможно, придется ампутировать правую кисть – прежние благоприятные прогнозы не подтверждаются.
Обновлено в 09:31
Происшествия

В Рыбинском водохранилище теплоход с 292 пассажирами сел на мель

Пассажирский теплоход, на борту которого находятся 292 человека, сел на мель в Рыбинском водохранилище.
Обновлено в 11:25
Происшествия

Российская гандболистка погибла в Польше

Гандболистка молодежной сборной России Екатерина Королева утонула в польском селе Старе-Яблонки.
Обновлено в 08:45
Хоккей

Никита Зайцев выбрал номер, под которым будет играть в «Оттаве»

Защитник Никита Зайцев, недавно в результате крупного обмена перешедший из «Торонто Мэйпл Лифс» в «Оттаву Сенаторз», выбрал игровой номер.
Обновлено в 11:14
Политика

Зеленский назвал телемост с Россией провокацией и дешевым пиар-ходом

Президент Украины Владимир Зеленский назвал намерение телеканалов NewsOne и «Россия 1» провести телемост «Надо поговорить» провокацией и дешевым предвыборным пиар-ходом.
Обновлено в 06:04
Общество

Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз

Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Кино

Сын Цоя прокомментировал начало съёмок фильма об отце

Александр Цой прокомментировал начало съёмок фильма Алексея Учителя о его отце, сообщает RT.
Обновлено в 11:15
Происшествия

Суд продлил домашний арест Майкла Калви

«Суд постановил: продлить срок содержания под домашним арестом в отношении обвиняемого Калви до 13 октября 2019 года», — приводит Интерфакс слова судьи.
Обновлено в 11:24
Политика

Зеленский назвал условие снятия экономической блокады с Донбасса

В июне представитель Украины в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе экс-президент страны Леонид Кучма заявил, что экономическую блокаду региона Киев снимет только после возвращения контроля над активами.
Обновлено в 11:39
Происшествия

В Новосибирской области учитель физкультуры надорвал школьнику ухо

Обновлено в 07:42
Шоу-бизнес

Лолита Милявская призналась, что муж Дмитрий Иванов ее «послал»

Лолита Милявская вышла замуж за тренера по йоге в 2010 году, чему не помешала даже 11-летняя разница в возрасте.
Обновлено в 11:40
Авто

Lukoil представил обновленные масла семейства Genesis

Обновлено в 08:06
Политика

Порошенко пообещал дать по морде недовольным украинцам

Бывший президент Украины Петр Порошенко возмутился тем, что на его встречах с избирателями в рамках предвыборной кампании партии "Европейская солидарность" некоторые люди кричат "Ганьба !" ("Позор !"), и пригрозил недовольным физической расправой.
Обновлено в 10:54
Политика

Украинского вице-премьера не пустили на саммит с ЕС в Киеве

Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире канала «Прямой» рассказала, что её не пропустили на саммит Украина — ЕС.
Обновлено в 10:14
Спорт

Рассказавшая о «правильном допинге» фигуристка будет выступать за Украину

Шаботова стала известна после того, как во время общения с подписчиками в инстаграме заявила, что для успешного выступления необходимо пить "правильный допинг".
Обновлено в 08:59
Экономика

До 80% минеральной воды в магазинах оказалось контрафактом

Обновлено в 09:01
Происшествия

Жительница Петербурга погибла от того, что ей на голову упал телевизор

Тяжелый телевизор старой ламповой модели был выброшен из квартиры девятого этажа. Погибшей женщине было всего тридцать лет.
Обновлено в 11:33
Политика

Путин объявил 2020-й Годом памяти и славы

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в России Года памяти и славы.
Обновлено в 11:20
Общество

День семьи, любви и верности отмечают в России

Обновлено в 04:11
Происшествия

Ветераны-подводники из США объяснили аварию на «Лошарике»

Ветераны-подводники Военно-морских сил США прокомментировали аварию на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик», где в результате пожара погибли 14 моряков.
Обновлено вчера в 20:11
Авто

Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus

В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено в 04:57
Происшествия

В Кабардино-Балкарии предъявили обвинения задержанным сотрудникам МВД

Следственный комитет России предъявил обвинения 15 сотрудникам МВД по Кабардино-Балкарии в организации преступного сообщества и получении взятки в размере 42 млн рублей, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 11:26
Культура

Ведущим шоу «Форт Боярд» стал Шнуров

Обновлено в 09:43
Экономика

Росстат объяснил публикацию данных об инфляции и признал ошибку

Статистическое ведомство признало, что данные об уровне инфляции были опубликованы раньше времени.
Обновлено в 10:27
Игры

Треть предзаказов Cyberpunk 2077 для РС приходится на GOG — магазин CD Projekt

Создатели Cyberpunk 2077 из CD Projekt RED сообщили о том, что каждая третья цифровая копия грядущей новинки для РС предзаказана именно в GOG.com — собственном магазине разработчиков, откуда они получают 100% суммы заказа.
Обновлено в 10:18
Политика

Как в Грузии отреагировали на оскорбления в адрес Путина

Нецензурные оскорбления в адрес Владимира Путина, прозвучавшие в эфире грузинского телеканала "Рустави 2", вызвали в Тбилиси новые митинги.
Обновлено в 10:44
Гаджеты

ОС HongMeng от Huawei работает быстрее, чем Android и macOS

По словам директора и основателя компании Ren Zhengfei, новая операционная система HongMeng работает значительно быстрее Android и macOS.
Обновлено вчера в 08:44
Как работают Яндекс.Новости?
Протесты в ГрузииБольше новостей по теме
Главное