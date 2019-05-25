Ростуризм: РФ войдет в топ-12 туристических стран к 2025 годуРоссийская газета 06:15

Ростуризм поставил цель увеличить долю туризма в ВВП РФ до 4,8% к 2025 году, а также добиться к тому же времени вхождения страны в число 12 наиболее популярных туристических направлений в мире.

с чего всё началось

Ростуризм ставит своей целью через шесть лет увеличить долю туризма в экономике страны до 4,8 процента. Наряду с этим есть задача сделать так, чтобы к 2025 году Россия входила в число 12 наиболее популярных туристических направлений в мире. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Ростуризм: РФ войдет в топ-12 туристических стран к 2025 году

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