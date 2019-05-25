Экономика
Ростуризм: РФ войдет в топ-12 туристических стран к 2025 годуРоссийская газета вчера в 06:15
Ростуризм ставит своей целью через шесть лет увеличить долю туризма в экономике страны до 4,8 процента. Наряду с этим есть задача сделать так, чтобы к 2025 году Россия входила в число 12 наиболее популярных туристических направлений в мире. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Ростуризм поставил цель увеличить долю туризма в ВВП РФ до 4,8% к 2025 году, а также добиться к тому же времени вхождения страны в число 12 наиболее популярных туристических направлений в мире.ТАССвчера в 05:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Ростуризм: Россия войдет в топ-12 популярных направлений для туризма
Комсомольская правдавчера в 09:19
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 05:26, Ашберн
Происшествия
Массовая драка со стрельбой в Одинцово попала на видео
Обновлено в 02:42
Армия и оружие
Китайские СМИ оценили экспортный потенциал ЗРК С-500
Авторы Sohu отметили, что система С-500 имеет высокий экспортный потенциал.
Обновлено вчера в 12:23
Происшествия
В Якутии ранили ножом директора школы
Ножевое ранение в живот получил 33-летний директор Чаранской школы Усть-Алданского района.
Обновлено в 02:26
Наука
Рак мочевого пузыря научились выявлять на самой ранней стадии
Обновлено в 03:40
Происшествия
Под Барнаулом мать бросилась под фуру, спасая детей, рассказали очевидцы
Обновлено в 05:08
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» вышел в Финский залив для испытаний
«Новейший корвет проекта 20385 «Гремящий» вышел в Финский залив для прохождения очередного этапа заводских ходовых испытаний», — заявили в пресс-службе.
Обновлено в 04:49
Авто
Администрация области закупает автомобили
Обновлено в 05:18
Шоу-бизнес
Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов станут ведущими романтического шоу
По сообщениям СМИ, осенью на телеканале ТНТ выходит шоу «План Б», ведущими которого станут Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов.
Обновлено в 00:14
Футбол
В Голландии футбольный судья забил гол и засчитал взятие ворот
Обновлено в 02:00
Происшествия
СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы
Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56
Политика
В ЕС полным ходом идут выборы в Европарламент
Всего Германия делегирует в Европарламент 96 депутатов. В Латвии на выборах лидирует партия «Новое единство».
Обновлено в 04:50
Политика
Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков
"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия
В Приморье загорелся рыболовный траулер
Обновлено в 03:03
Политика
В Раде осудили задержание активистов за призыв к импичменту Зеленского
Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко возмущена задержанием в городе Ровно двух активистов, требовавших импичмента украинского президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 05:03
Авто
Как делают двигатели V8 AMG. Видеоэкскурсия
Один из сотрудников Mercedes-AMG, Ларс Лаукенманн, демонстрирует блогеру некоторые процессы сборки двигателя V8.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Reuters: Турция наращивает поставки оружия сирийской оппозиции
Анкара наращивает поставки вооружения формированиям сирийской оппозиции, которые выступают против поддерживаемой РФ армии Сирии.
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия
Кадыров прокомментировал нападение на корреспондента RT во Франции
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал избиение корреспондента RT полицейским во Франции.
Обновлено в 00:25
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская в слезах пожаловалась на отца-алкоголика
Российская актриса и певица Настасья Самбурская разместила в «Инстаграме» видео, в котором, не сдерживая слез, рассказала о проблемах с отцом.
Обновлено в 04:55
Футбол
«Анжи» в большинстве обыграл «Урал» в матче молодежных команд
В матче 30-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги "Анжи" на своем поле обыграл "Урал" со счетом 1:0. Махачкалинцы заняли 15-е место в первенстве, а екатеринбуржцы – 13-е.
Обновлено в 04:02
Культура
Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.
Обновлено вчера в 19:55
Хоккей
Сборная России проиграла финнам в полуфинале ЧМ по хоккею
Обновлено вчера в 11:32
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о ссоре с народным артистом РФ Филиппом Киркоровым из-за его слов о его жене Валерии.
Обновлено вчера в 20:45
Армия и оружие
Навальный нагло обманул героя фейкового видео об «опросах» в ВС РФ
Неназванный «боец тюменского спецназа» полностью опроверг высказывания, которые прозвучали в фейковой записи штаба Навального в Тюмени.
Обновлено вчера в 15:20
Политика
Зеленский назвал авиаконструктора Сикорского украинцем
Обновлено вчера в 21:21
Авто
Титановые колесные диски распечатали на 3D-принтере
Американская компания HRE Wheels использовала усовершенствованный метод печати, который позволил создать титановые диски в два раза прочнее, чем стандартные литые.
Обновлено вчера в 06:30
Кино
Как прошла церемония закрытия Каннского кинофестиваля
Церемония закрытия началась вечером 25 мая на красной дорожке у Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет.
Обновлено в 02:22
Политика
Выборы президента в Алжире могут перенести из-за отсутствия кандидатов
В Алжире для участия в выборах президента никто из кандидатов не подал документы в установленный срок.
Обновлено в 01:12
Происшествия
В Перу произошло сильное землетрясение магнитудой 8,0
Обновлено в 04:16