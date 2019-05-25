Экономика

Ростуризм: РФ войдет в топ-12 туристических стран к 2025 годуРоссийская газета вчера в 06:15

Ростуризм ставит своей целью через шесть лет увеличить долю туризма в экономике страны до 4,8 процента. Наряду с этим есть задача сделать так, чтобы к 2025 году Россия входила в число 12 наиболее популярных туристических направлений в мире. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Читать в источнике
с чего всё началось

Ростуризм ожидает, что Россия войдет в топ-12 популярных туристических направлений

Ростуризм поставил цель увеличить долю туризма в ВВП РФ до 4,8% к 2025 году, а также добиться к тому же времени вхождения страны в число 12 наиболее популярных туристических направлений в мире.
ТАССвчера в 05:25

Подробнее о событии

Ростуризм рассчитывает, что РФ войдёт в топ-12 туристических стран к 2025 году

Life.ruвчера в 13:10

Ростуризм: Россия войдет в топ-12 популярных направлений для туризма

Комсомольская правдавчера в 09:19

Ростуризм: РФ войдет в топ-12 туристических стран к 2025 году

Российская газетавчера в 06:15

Ростуризм: Россия к 2025 году должна войти в топ-12 стран с быстрорастущим туррынком

ПРАЙМвчера в 08:31

Ростуризм предрёк РФ вхождение в топ-12 популярных стран

News.ruвчера в 06:56

В Ростуризме рассчитывают, что РФ войдет в топ-12 туристических стран

Аргументы и Фактывчера в 08:36

Ростуризм ожидает, что Россия войдет в топ-12 популярных туристических направлений

ТАССвчера в 05:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 08:34, Ашберн
Общество

На Москву надвигается аномальная жара

Майская жара более 30 градусов приходит в Москву раз в 12 лет.
Обновлено в 08:16
Политика

Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт

Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено в 07:00
Происшествия

В Москве избили племянника бывшего министра иностранных дел Пакистана

В Москве полиция разыскивает неизвестного, который напал на племянника бывшего министра иностранных дел Пакистана Хаваджа Асифа.
Обновлено в 07:57
Автоспорт

60 минут до старта: Комментарий Себастьяна Феттеля

Трасса в Монако не слишком подходит машинам Ferrari, что продемонстрировала и квалификация, которую Себастьян Феттель закончил только четвёртым.
Обновлено в 08:10
Авто

Lada XRay массово отзывают в России. Найдена серьезная проблема!

АвтоВАЗ в срочном порядке отзывает свежие модели Lada XRay Cross.
Обновлено в 07:47
Спорт

Загитова назвала Ханю и Плющенко королями фигурного катания

Российская фигуристка Алина Загитова заявила, что считает двукратных олимпийских чемпионов Юзуру Ханю и Евгения Плющенко лучшими в фигурном катании.
Обновлено в 07:57
Политика

Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков

"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия

В Перу произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.
Обновлено в 04:55
Политика

Иран предложил странам Персидского залива пакт о ненападении

Иран предлагает остальным странам Персидского залива подписать соглашение о ненападении.
Обновлено в 08:30
Происшествия

В Москве закрыли вестибюль метро «Орехово» из-за бесхозного предмета

Северный вестибюль станции метро "Орехово" Московского метрополитена закрыли на вход и выход после обнаружения подозрительного предмета, ожидается прибытие кинологов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 06:23
Футбол

ЦСКА – «Крылья Советов»: Сигурдссон забил четвертый гол в игре

Нападающий ЦСКА Арнор Сигурдссон забил гол на 56-й минуте матча 30-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов".
Обновлено в 08:14
Общество

Российским чиновникам запретили включать кондиционеры ради экономии

Власти Курганской области запретили местным госслужащим пользоваться кондиционерами в служебных автомобилях.
Обновлено в 07:39
Технологии

Ноутбук с шестью самыми опасными в мире вирусами продаётся за $1 млн

Необычное произведение искусства представляет собой ноутбук, внутри которого заключены шесть наиболее опасных вредоносных программ мира.
Обновлено в 04:42
Авто

Штрафы с камер фотофиксации хотят аннулировать

В России хотят аннулировать штрафы, выписанные камерами фото- и видеофиксацией, сообщает DEITA.
Обновлено в 02:59
Происшествия

В Якутии ранили ножом директора школы

Ножевое ранение в живот получил 33-летний директор Чаранской школы Усть-Алданского района.
Обновлено в 02:26
Шоу-бизнес

Мария Шукшина показала свои снимки с разницей в 20 лет

51-летняя Мария Шукшина — дочь Василия Шукшина и Лидии Федосеевой-Шукшиной — поделилась в Instagram свежей публикаций.
Обновлено в 04:42
Происшествия

В жилом доме в Германии произошел взрыв

Обновлено в 07:16
Политика

В Раде осудили задержание активистов за призыв к импичменту Зеленского

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко возмущена задержанием в городе Ровно двух активистов, требовавших импичмента украинского президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 05:03
Политика

Французский депутат призвал отменить антироссийские санкции

Французский депутат от партии «Национальное объединение» Жозе Эврар призвал прекратить «антироссийскую истерию».
Обновлено в 06:00
Наука

Физики впервые определили волновую форму электрона

Обновлено в 03:33
Авто

Топ-5 самых «внедорожных» кроссоверов России появился в Сети

Топ-5 самых «внедорожных» кроссоверов России появился в Сети. Рейтинг составили профильные эксперты издания CarsWeek.
Обновлено в 06:37
Кино

Названы лауреаты Каннского кинофестиваля

На Лазурном берегу завершается 72-й Каннский кинофестиваль. Были вручены награды основного конкурса.
Обновлено вчера в 14:20
Политика

Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».
Обновлено вчера в 23:12
Политика

Максакова сделала сенсационное признание об убийстве Вороненкова

Обновлено в 06:59
Политика

Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ

Обновлено в 07:06
Происшествия

СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы

Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56
Экономика

В России вступает в силу приказ Минтруда о доплатах к пенсиям

В России с 26 мая вступает в силу приказ Министерства труда и социальной защиты, который корректирует правила расчёта федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 07:01
Происшествия

Российский заключенный умер в реанимации после пыток

Как утверждает Осечкин, медикам запретили разглашать эту информацию. 24 мая Сидякин умер в реанимации второй клинической больницы Ярославля.
Обновлено в 07:12
Происшествия

Иномарка перевернулась на Обводном канале

Toyota Camry перевернулась на набережкой Обводного канала через перекресток с Боровой улицей.
Обновлено в 06:56
Шоу-бизнес

СМИ сообщили о рождении дочери Сергея Лазарева

Неожиданная новость облетела сегодня СМИ — у Сергея Лазарева тайно родилась дочь.
Обновлено в 06:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное