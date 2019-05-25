Экономика

Ростуризм: РФ войдет в топ-12 туристических стран к 2025 годуРоссийская газета 06:15

Ростуризм ставит своей целью через шесть лет увеличить долю туризма в экономике страны до 4,8 процента. Наряду с этим есть задача сделать так, чтобы к 2025 году Россия входила в число 12 наиболее популярных туристических направлений в мире. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
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Ростуризм: Россия войдет в топ-12 популярных направлений для туризма

Комсомольская правда09:19

Россия предлагает Японии развивать совместные туристические продукты

ТАСС05:51

Ростуризм: Россия к 2025 году должна войти в топ-12 стран с быстрорастущим туррынком

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Россия станет еще более популярной для туристов к 2025 году

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Ростуризм предрёк РФ вхождение в топ-12 популярных стран

News.ru06:56

Ростуризм: РФ войдет в топ-12 туристических стран к 2025 году

Российская газета06:15

В Ростуризме рассчитывают, что РФ войдет в топ-12 туристических стран

Аргументы и Факты08:36
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