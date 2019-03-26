Энергетика

Росту цен на нефть «технически» ничего не мешаетREGNUM 00:14

Торги по нефти 26 марта завершились небольшим ростом на 1,12%. Цена на Brent в ходе американских торгов повышалась до $68,19. Котировки росли несмотря на укрепление американского доллара, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.
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Венесуэла снова во мгле и не отгружает нефть

ПРАЙМ02:56

Росту цен на нефть «технически» ничего не мешает

REGNUM00:14

API сообщил о росте запасов нефти в США вопреки прогнозам экспертов

Profinance.ruвчера в 16:39

Запасы нефти в США выросли на прошлой неделе вопреки прогнозам -- API

Financial One02:24
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Политика

Совфед ужесточил наказание за создание ОПГ

За участие в ОПГ ужесточается наказание в виде тюремного заключения, теперь его срок — от 12 до 20 лет, также предусматривается штраф до 1 млн рублей.
Обновлено в 03:14
Общество

Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»

Обновлено вчера в 17:00
Происшествия

На западе Стокгольма прогремел взрыв

Обновлено в 02:18
Общество

В Госдуме предложили учредить Школпитнадзор

Ранее в России предложили ввести стандарты по бесплатному питанию для всех учащихся школ и профессиональных учебных заведений в возрасте до 18 лет.
Обновлено в 00:37
Общество

На Алтае уволившаяся из-за фото педагог научит коллег вести соцсети

Обновлено в 02:48
Происшествия

Избившие DJ Smash заплатят ему более 11 миллионов

Обновлено в 03:51
Армия и оружие

«Русские витязи» планируют пересесть на Су-35

Пилотажная группа "Русские витязи" планирует в перспективе пересесть с истребителей Су-30СМ на Су-35, сообщил журналистам в среду командир группы полковник Андрей Алексеев.
Обновлено в 03:34
Политика

Бизнес-омбудсмен Титов изучает дело Абызова

Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов сообщил, что изучает обстоятельства ареста экс-главы Открытого правительства Михаила Абызова, обращений от него пока не получал.
Обновлено в 04:14
Политика

На митинге в Магасе произошли столкновения с полицией

В Магасе, где со вторника продолжается бессрочный митинг против руководства Ингушетии, произошли столкновения участников акции и сотрудников полиции.
Обновлено в 04:21
Политика

В Литве российских дипломатов не пустили на суд о событиях 1991 года

В Литве сотрудников российского посольства не пустили на заседание суда о событиях января 1991 года, сообщил РИА Новости пресс-атташе дипмиссии Александр Кудрявцев.
Обновлено в 03:10
Экономика

Совфед одобрил закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума

Сенаторы одобрили закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума.
Обновлено в 04:13
Происшествия

В подвале театра в Москве нашли человеческий череп

Обновлено в 03:52
Экономика

Медведев пообещал не поднимать налоги в ближайшие шесть лет

Летом прошлого года комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал предложение Минфина внести часть таких платежей в Налоговый кодекс, а для остальной части создать закрытый перечень с едиными правилами регулирования.
Обновлено вчера в 08:12
Армия и оружие

В Карелии начались учения военной авиации «Ладога»

Обновлено в 00:55
Здоровье

Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться

Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:53
Политика

Лукашенко уволил губернатора после посещения коровника

Обновлено вчера в 17:52
Армия и оружие

Экс-посол Украины в США заявил, что Россия планирует развязать войну

Бывший посол Украины в США Юрий Щербак заявил о том, что Россия якобы собирается развязать войну в странах бывшего Советского Союза или в Арктике.
Обновлено в 00:46
Экономика

Мордашов заинтересовался покупкой доли в сети гипермаркетов «Лента»

Владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов заинтересовался крупной розницей: его «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента».
Обновлено в 04:26
Футбол

«Уфа» объявила о расторжении контракта с главным тренером Кириченко

Обновлено в 03:42
Экономика

Акции «Норникеля» упали на 3% на дивидендных новостях

Акции "Норникеля" утром в среду упали на 3% на новостях о планах основного акционера сократить дивидендные выплаты, бумаги откатились к уровням почти двухнедельной давности, оказав давление на основные индексы.
Обновлено в 03:29
Армия и оружие

Россия заключила контракты на поставку порядка 100 самолётов Як-130

Россия заключила контракты на поставку около 100 самолётов Як-130, сообщил во время выставки на малайзийском острове Лангкави представитель «Рособоронэкспорта» Николай Рубан.
Обновлено в 01:59
Технологии

Electronic Arts закрывает офис в России и увольняет 350 сотрудников

Параллельно с закрытием офиса EA в России аналогичное сокращение пройдет и в Японии.
Обновлено в 02:31
Шоу-бизнес

Джастин Бибер признался, что всё ещё любит Селену Гомес

По всей видимости, Бибер был уязвлен этим заявлением и просто не смог оставить этот выпад без ответа.
Обновлено в 04:00
Авто

Lamborghini сообщила о проверке относительно названия бренда Aurus

Компания Lamborghini сообщила о проверке относительно названия бренда Aurus в связи с попыткой его регистрации на территории Европейского союза.
Обновлено вчера в 15:35
Происшествия

В Хабаровске осудили допустивших смерть пауэрлифтера экс-росгвардейцев

Обновлено в 03:06
Происшествия

В Крыму ФСБ проводит обыски у экстремистов

Подразделения ФСБ, МВД и Росгвардии проводят в Крыму обыски у сторонников организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Обновлено в 02:50
Технологии

Сбербанк разрешит менять ПИН-код карты в мобильном приложении

Зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова рассказала, что с апреля клиента банка смогут менять ПИН-код в мобильном приложении, пишет ТАСС.
Обновлено вчера в 10:51
Общество

Жительницам сел могут продлить рабочий день

Жительницам сельской местности могут увеличить продолжительность рабочего времени на четыре часа в неделю, журналистам в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 02:50
Политика

В Венесуэле совершено нападение на автомобиль Гуайдо

Напомним, нападение на оппозиционера произошло после того, как Гуайдо выступил в Национальной ассамблее Венесуэлы.
Обновлено в 02:46
Происшествия

У безработной москвички похитили сумку с 4 млн рублей

На востоке Москвы у безработной женщины похитили сумку с деньгами, сообщает 27 марта агентство «Москва».
Обновлено в 03:32
Как работают Яндекс.Новости?
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