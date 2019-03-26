Энергетика
Росту цен на нефть «технически» ничего не мешаетREGNUM 00:14
Торги по нефти 26 марта завершились небольшим ростом на 1,12%. Цена на Brent в ходе американских торгов повышалась до $68,19. Котировки росли несмотря на укрепление американского доллара, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 04:34, Ашберн
Политика
Совфед ужесточил наказание за создание ОПГ
За участие в ОПГ ужесточается наказание в виде тюремного заключения, теперь его срок — от 12 до 20 лет, также предусматривается штраф до 1 млн рублей.
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Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
На западе Стокгольма прогремел взрыв
Обновлено в 02:18
Общество
В Госдуме предложили учредить Школпитнадзор
Ранее в России предложили ввести стандарты по бесплатному питанию для всех учащихся школ и профессиональных учебных заведений в возрасте до 18 лет.
Обновлено в 00:37
Происшествия
Избившие DJ Smash заплатят ему более 11 миллионов
Обновлено в 03:51
Армия и оружие
«Русские витязи» планируют пересесть на Су-35
Пилотажная группа "Русские витязи" планирует в перспективе пересесть с истребителей Су-30СМ на Су-35, сообщил журналистам в среду командир группы полковник Андрей Алексеев.
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Политика
Бизнес-омбудсмен Титов изучает дело Абызова
Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов сообщил, что изучает обстоятельства ареста экс-главы Открытого правительства Михаила Абызова, обращений от него пока не получал.
Обновлено в 04:14
Политика
На митинге в Магасе произошли столкновения с полицией
В Магасе, где со вторника продолжается бессрочный митинг против руководства Ингушетии, произошли столкновения участников акции и сотрудников полиции.
Обновлено в 04:21
Политика
В Литве российских дипломатов не пустили на суд о событиях 1991 года
В Литве сотрудников российского посольства не пустили на заседание суда о событиях января 1991 года, сообщил РИА Новости пресс-атташе дипмиссии Александр Кудрявцев.
Обновлено в 03:10
Экономика
Совфед одобрил закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума
Сенаторы одобрили закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума.
Обновлено в 04:13
Происшествия
В подвале театра в Москве нашли человеческий череп
Обновлено в 03:52
Экономика
Медведев пообещал не поднимать налоги в ближайшие шесть лет
Летом прошлого года комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал предложение Минфина внести часть таких платежей в Налоговый кодекс, а для остальной части создать закрытый перечень с едиными правилами регулирования.
Обновлено вчера в 08:12
Армия и оружие
В Карелии начались учения военной авиации «Ладога»
Обновлено в 00:55
Здоровье
Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться
Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:53
Политика
Лукашенко уволил губернатора после посещения коровника
Обновлено вчера в 17:52
Армия и оружие
Экс-посол Украины в США заявил, что Россия планирует развязать войну
Бывший посол Украины в США Юрий Щербак заявил о том, что Россия якобы собирается развязать войну в странах бывшего Советского Союза или в Арктике.
Обновлено в 00:46
Экономика
Мордашов заинтересовался покупкой доли в сети гипермаркетов «Лента»
Владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов заинтересовался крупной розницей: его «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента».
Обновлено в 04:26
Экономика
Акции «Норникеля» упали на 3% на дивидендных новостях
Акции "Норникеля" утром в среду упали на 3% на новостях о планах основного акционера сократить дивидендные выплаты, бумаги откатились к уровням почти двухнедельной давности, оказав давление на основные индексы.
Обновлено в 03:29
Армия и оружие
Россия заключила контракты на поставку порядка 100 самолётов Як-130
Россия заключила контракты на поставку около 100 самолётов Як-130, сообщил во время выставки на малайзийском острове Лангкави представитель «Рособоронэкспорта» Николай Рубан.
Обновлено в 01:59
Технологии
Electronic Arts закрывает офис в России и увольняет 350 сотрудников
Параллельно с закрытием офиса EA в России аналогичное сокращение пройдет и в Японии.
Обновлено в 02:31
Шоу-бизнес
Джастин Бибер признался, что всё ещё любит Селену Гомес
По всей видимости, Бибер был уязвлен этим заявлением и просто не смог оставить этот выпад без ответа.
Обновлено в 04:00
Авто
Lamborghini сообщила о проверке относительно названия бренда Aurus
Компания Lamborghini сообщила о проверке относительно названия бренда Aurus в связи с попыткой его регистрации на территории Европейского союза.
Обновлено вчера в 15:35
Происшествия
В Крыму ФСБ проводит обыски у экстремистов
Подразделения ФСБ, МВД и Росгвардии проводят в Крыму обыски у сторонников организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Обновлено в 02:50
Технологии
Сбербанк разрешит менять ПИН-код карты в мобильном приложении
Зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова рассказала, что с апреля клиента банка смогут менять ПИН-код в мобильном приложении, пишет ТАСС.
Обновлено вчера в 10:51
Общество
Жительницам сел могут продлить рабочий день
Жительницам сельской местности могут увеличить продолжительность рабочего времени на четыре часа в неделю, журналистам в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 02:50
Политика
В Венесуэле совершено нападение на автомобиль Гуайдо
Напомним, нападение на оппозиционера произошло после того, как Гуайдо выступил в Национальной ассамблее Венесуэлы.
Обновлено в 02:46
Происшествия
У безработной москвички похитили сумку с 4 млн рублей
На востоке Москвы у безработной женщины похитили сумку с деньгами, сообщает 27 марта агентство «Москва».
Обновлено в 03:32